Motorola Razr 50 Ultra, un pieghevole di fascia alta a un prezzo irripetibile

Acquistare uno smartphone foldable non è sicuramente una cosa semplice e i prezzi troppo elevati in molti casi spingono i consumatori altrove, facendoli ripiegare verso altri top di gamma ma un po’ più accessibili.

Fortunatamente, però, anche nel segmento dei pieghevoli non mancano le offerte e grazie al Black Friday di Amazon è possibile acquistare ottimi prodotti andando a risparmiare qualcosa. È il caso del Motorola Razr 50 Ultra, uno device più recenti dell’azienda che arriva sul mercato con una scheda tecnica di fascia alta e un design unico nel suo genere,

Grazie alle offerte sull’e-commerce, il prezzo di questo smartphone arriva al minimo storico, scendendo per la prima volta sotto gli 800 euro, un’occasione che non bisogna assolutamente lasciarsi sfuggire e che bisogna cogliere prima che il device torni a salire di prezzo.

Motorola Razr 50 Ultra ha uno schermo principale AMOLED da 6,9 pollici, con risoluzione FHD+ (2.640×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 165 Hz e 2.400 nit di luminosità di picco. Lo schermo esterno è sempre un AMOLED ma da 4 pollici, con risoluzione 1.272×1.080 pixel, refresh rate di nuovo a 165 Hz e protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a cui si affiancano in questo caso 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, non espandibile.

Due le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un teleobiettivo con zoom ottico 3x sempre da 50 MP con PDAF. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Inoltre, questo smartphone è in grado di accedere alle funzioni di Moto AI e agli algoritmi proprietari basati sull’intelligenza artificiale sviluppati per migliorare la qualità degli scatti.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos e compatibili con l’audio spaziale Qualcomm Snapdragon Sound e tre microfoni.

La batteria ha una capacità di 4.000 mAh con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria MyUX e la promessa da parte di Motorola di tre major update di sistema.

Infine, il Motorola Razr 50 Ultra è certificato IPX8, e dè quindi in grado di resistere all’acqua anche in caso di immersioni.

Il prezzo di listino del Motorola Razr 50 Ultra è di 1.199 euro ma, grazie alle offerte Amazon per il Black Friday 2024, si può portare a casa questo smartphone pieghevole a 778,99 euro (-35%, – 420,01 euro), uno sconto davvero irripetibile che rende un po’ più semplice l’acquisto di un top di gamma.

