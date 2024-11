Motorola Razr 50, con le offerte del Black Friday arriva al minimo storico

Motorola è uno dei brand più apprezzati dai consumatori che anche per i suoi smartphone pieghevoli è riuscito a portare sul mercato dispositivi di ottima fattura, con un buon comparto hardware e un fattore di forma affascinante.

Naturalmente si tratta di prodotti che hanno ancora costi parecchio elevati che potrebbero scoraggiare i consumatori all’acquisto anche se, fortunatamente, con gli sconti del Black Friday di Amazon risparmiare qualcosa è possibile.

E tra le offerte più interessanti, c’è sicuramente quella per il Motorola Razr 50, un dispositivo caratterizzato da un buon processore Mediatek, un comparto fotografico che va dritto al punto e può regalare foto più che interessanti e due display AMOLED molto interessanti, specialmente quello esterno che cresce di dimensioni rispetto al precedente modello e permette all’utente un utilizzo molto più completo.

Per le prossime ore il prezzo di questo smartphone scende sotto i 700 euro arrivando al minimo storico.

Motorola Razr 50 – Mediatek Dimensity 7300X – Versione 8/256 GB

Il Motorola Razr 50 ha un display interno AMOLED che misura 6,9 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.640 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco. Quello esterno è sempre un AMOLED ma da 3,6 pollici con risoluzione 1.056×1.066 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz e luminosità di picco di 1.700 nit. A protezione dei display un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore scelto da Motorola è un Mediatek Dimensity 7300X a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e da un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 4.200 mAh con ricarica via cavo a 30 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 14.

Infine, il dispositivo è certificato IPX8, ed è quindi in grado di resistere all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Per portare a casa il Motorola Razr 50 bisogna spendere 899 euro ma, con le offerte di Amazon per il Black Fridat il prezzo scende a 669,90 euro (-25%, – 229,10 euro) uno sconto molto interessante che potrebbe convincere gli indecisi ad acquistare il loro primo foldable, andando a risparmiare qualcosa sul totale.

