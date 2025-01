Motorola Razr 40 Ultra, un ottimo foldable a metà prezzo

Fonte foto: Motorola

Il Motorola Razr 40 Ultra è uno degli smartphone pieghevoli più apprezzati dai consumatori, un device che combina una buona scheda tecnica a un design accattivante, che non passa assolutamente inosservato.

Tra le particolarità di questo dispositivo, ci sono sicuramente l’ampio display principale pOLED da 6,9 pollici e il pratico schermo esterno da 3,6 pollici, che permette all’utente di accedere alle varie app senza aprire il telefono. Inoltre grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8 GB di RAM questo dispositivo garantisce prestazioni fluide in qualsiasi condizione di utilizzo.

Per le prossime ore, su Amazon è disponibile a metà prezzo, un’opportunità imperdibile per chi vuole acquistare un foldable e, naturalmente, risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

Motorola Razr 40 Ultra – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 – Versione 8/256 GB

Motorola Razr 40 Ultra: scheda tecnica

Motorola Razr 40 Ultra ha uno schermo principale pOLED che misura 6,9 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.640×1.080 pixel), refresh rate variabile fino a 165 Hz e 1.400 nit di luminosità di picco. Lo schermo esterno è un pOLED da 3,6 pollici, con risoluzione 1.056×1.066 pixel e frequenza di aggiornamento a 144 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Due le fotocamere a bordo, con un sensore principale da 12 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFI 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos e compatibili con l’Audio spaziale Qualcomm Snapdragon Sound e tre microfoni.

La batteria è da 3.800 mAh con ricarica via cavo da 30 W e ricarica wireless a 5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria MyUX e la promessa di altri due aggiornamenti di sistema garantiti da Motorola.

Infine il dispositivo è certificato IP52 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e alle gocce d’acqua.

Motorola Razr 40 Ultra: l’offerta su Amazon

Il Motorola Razr 40 Ultra può essere acquistato presso rivenditori di terze parti al prezzo consigliato di 1.199 euro tuttavia, approfittando delle ottime offerte su Amazon, per le prossime ore si scende a 600 euro (-50%, – 599 euro), uno sconto da non sottovalutare che potrebbe convincere gli indecisi a portare a casa un buon foldable a metà prezzo.

