Motorola Razr 40 Ultra, questo foldable ha un prezzo irripetibile

Fonte foto: Motorola

Acquistare uno smartphone pieghevole non è sicuramente una cosa semplice: nonostante il mercato inizi a guardare con interesse a questo nuovo fattore di forma, i prezzi sono ancora proibitivi.

E infatti un prodotto del genere ha un costo notevolmente più elevato rispetto a uno smartphone classico a parità di scheda tecnica e, nonostante questo design accattivante e la curiosità verso una novità del genere, molti utenti non vogliono spendere tanto per un telefono, abbandonando subito l’idea a beneficio di prodotti più economici.

Fortunatamente, però, la soluzione a questo problema arriva da Amazon dove quotidianamente vengono pubblicate offerte molto interessanti, come quella per il Motorola Razr 40 Ultra che può essere acquistato a un prezzo irripetibile, che arriva a poco più di 630 euro. Un’occasione irripetibile che in molti vorranno cogliere al volo.

Motorola Razr 40 Ultra – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 – Versione 8/256 GB

Motorola Razr 40 Ultra: scheda tecnica

Il display principale del Motorola Razr 40 Ultra è un pOLED da 6,9 pollici, con risoluzione FHD+ (2.640×1.080 pixel), refresh rate variabile fino a 165 Hz e luminosità di picco di 1.400 nit. Il display esterno è sempre un pOLED da 3,6 pollici, con risoluzione 1.056×1.066 pixel e frequenza di aggiornamento di nuovo fino a 144 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione interna, non espandibile.

Sul fronte delle fotocamere abbiamo un sensore principale da 12 MP (f/1.5) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/1.5). La fotocamera frontale è da 32 MP (f/2.4).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFI 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due altoparlanti certificati Dolby Atmos e compatibili con l’Audio spaziale Qualcomm Snapdragon Sound e tre microfoni.

La batteria ha una capacità di 3.800 mAh con ricarica via cavo da 30 W e ricarica wireless a 5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria MyUX.

Presente, infine, la certificazione IP52, che attesta la resistenza del Motorola Razr 40 Ultra alla polvere e alle gocce d’acqua.

Motorola Razr 40 Ultra: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del Motorola Razr 40 Ultra presso rivenditori di terze parti è di 1.199 euro ma, grazie alle offerte Amazon, per le prossime ore si scende a 631,39 euro (-47%, – 567,61 euro), uno sconto molto interessante che rende decisamente più semplice portare a casa quest’ottimo foldable.

