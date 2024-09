Motorola Razr 40 Ultra, un prezzo così è irripetibile

Il segmento degli smartphone foldable è in crescita e, anche se non ha ancora raggiunto i livelli dei device con un fattore di forma più classico, sta comunque conquistando la fiducia dei consumatori, incuriositi da questi telefoni pieghevoli considerati una delle novità del settore.

E tra i prodotti più interessanti sul mercato c’è sicuramente il Motorola Razr 40 Ultra, un device di dalle grandi potenzialità con una scheda tecnica molto interessante che potrebbe soddisfare anche gli utenti che cercano un device performante, oltre che dal design innovativo.

Per le prossime ore grazie alle offerte su Amazon, questo smartphone può essere acquistato a un prezzo irripetibile che, addirittura scende sotto i 600 euro arrivando al minimo storico, un’occasione irripetibile per chi vuole portare a casa un dispositivo pieghevole ma, chiaramente, senza spendere le cifre esorbitanti che caratterizzano questa categoria di device.

Motorola Razr 40 Ultra – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 – Versione 8/256 GB

Motorola Razr 40 Ultra ha uno schermo principale pOLED da 6,9 pollici, con risoluzione FHD+ (2.640×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 165 Hz e 1.400 nit di luminosità di picco. Lo schermo esterno è sempre un pOLED da 3,6 pollici, con risoluzione 1.056×1.066 pixel e refresh rate ancora a 144 Hz.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 12 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFI 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos e compatibili con l’Audio spaziale Qualcomm Snapdragon Sound e tre microfoni.

La batteria ha una capacità di 3.800 mAh con ricarica via cavo da 30 W e ricarica wireless a 5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria MyUX.

Presente, infine, la certificazione IP52, che attesta la resistenza di questo device alla polvere e alle gocce d’acqua.

Il prezzo di listino del Motorola Razr 40 Ultra presso rivenditori di terze parti è di 1.199 euro ma, grazie alle ottime offerte su Amazon, per le prossime ore si scende a 591,34 euro (-51%, – 607,66 euro), un’occasione davvero irripetibile per portare a casa uno smartphone foldable pagandolo la metà.

