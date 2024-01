Motorola Razr 40 Ultra, il prezzo è in picchiata: ecco l’affare del giorno

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Motorola

Gli smartphone pieghevoli stanno pian piano conquistando una fetta di mercato sempre più grande, anche grazie agli sforzi fatti dai produttori nel migliorare la qualità di questi telefoni veramente unici e particolari. Con il passare del tempo si è affinato il design ed è notevolmente migliorata la resistenza e la longevità di questi dispositivi. Una delle aziende che ha maggiormente creduto in questo settore è Motorola e ne sono la dimostrazione i vari modelli lanciati in questi ultimi anni. L’azienda statunitense ha riportato in auge un brand caro agli amanti della telefonia: RAZR. Nei primi anni del 2000 il Motorola RAZR è stato uno dei telefonini più venduti e amati, con il suo caratteristico design a conchiglia.

Lo stesso che ritroviamo sul nuovo Motorola RAZR 40 Ultra, ultimo smartphone pieghevole lanciato sul mercato dal colosso USA. Un telefono che si apre a conchiglia e che all’interno "nasconde" un display pieghevole da 6,9 pollici ad altissima risoluzione e con una frequenza di aggiornamento molto elevata. Uno smartphone protagonista anche di una delle migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon. La settimana comincia con un nuovo minimo storico per questo smartphone pieghevole grazie allo sconto del 33% che ti fa risparmiare più 400 euro. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Una promo da non farti scappare: approfittane immediatamente.

Motorola RAZR 40 Ultra – magenta

Motorola RAZR 40 Ultra – nero

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Motorola RAZR 40 Ultra: prezzo, sconto o offerta Amazon

Con la promo disponibile oggi, il Motorola RAZR 40 Ultra diventa un’occasione da non farsi sfuggire. Lo smartphone pieghevole di Motorola è in offerta a un prezzo di 799,17 euro, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 400 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero da 66,60 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Per effettuare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo. A questo prezzo diventa un vero best-buy: non farti scappare questa opportunità.

Motorola RAZR 40 Ultra – magenta

Motorola RAZR 40 Ultra – nero

Motorola RAZR 40 Ultra: la scheda tecnica

Il Motorola RAZR 40 Ultra affascina sia per lo stile, con l’iconico designa a conchiglia, sia per le caratteristiche tecniche. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica del Motorola RAZR 40 Ultra.

Partiamo dal design. Lo smartphone si caratterizza per la chiusura a conchiglia, come i telefoni dei primi anni del 2000. Una volta completamente aperto, il telefono è dotato di uno schermo pOLED da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 165Hz, il che lo rende super scorrevole nell’utilizzo quotidiano. Non manca il supporto all’HDR10+ per immagini e video super definite e colori accurati e vivaci. Sulla scocca esterna è presente anche un secondo display, questa volta da 3,6 pollici. Lo puoi utilizzare per avere un’esperienza ancora più immersiva. Con questo secondo schermo puoi scattare foto, accedere velocemente alla playlist con i tuoi brani preferiti e personalizzarlo scegliendo uno dei tanti widget sviluppati da Motorola. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 8+ Gen 1 con 8 GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone pieghevole di Motorola è il comparto fotografico. L’azienda statunitense ha optato per un doppio sensore sulla scocca esterna che si presta a qualsiasi utilizzo. L’obiettivo ultragrandangolare e Macro Vision ti permette di catturare qualsiasi momento con una definizione elevatissima. La fotocamera interna per i selfie è da ben 32 megapixel. Non mancano modalità di scatto ad hoc che sfruttano al meglio la natura il design pieghevole del telefono.

La batteria ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e con la ricarica rapida da 33W impieghi poco meno di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Motorola RAZR 40 Ultra – magenta

Motorola RAZR 40 Ultra – nero