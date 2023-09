Moulinex, doppio sconto sulla friggitrice ad aria: mai così conveniente

Fonte foto: Amazon

È tutto già scritto nel nome. La friggitrice ad aria Moulinex EasyFry T& Grill XXL non nasconde assolutamente nulla a chi vorrebbe comprarla: basta leggere il nome per capire quello che può fare (molte cose) e come lo fa.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Un elettrodomestico versatile e completo, grazie al quale prepaparere pietanze di ogni tipo che sapranno soddisfare l’appetito di tutta la vostra famiglia o di gruppi di amici. Merito di un cestello di dimensioni generose e di programmi di cottura preimpostati grazie ai quali potrete cucinare anche grandi quantità di cibo in pochi minuti e con il minimo sforzo. Non solo: grazie alla promozione di oggi su Amazon, potrete acquistarla al prezzo più basso di sempre.

Moulinex EasyFry & Grill XXL friggitrice ad aria

Moulinex EasyFry & Grill XXL scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Non solo friggitrice ad aria. Sfruttando le varie tecnologie di cui è dotata e le varie modalità di cottura, la Moulinex EasyFry & Grill XXL può essere utilizzata per cuocere piatti di ogni genere. Potrai utilizzarla per grigliate di carne, pesce o verdure sane e ricche di sapore. O per cuocere pizza, lievitati vari e dolci in una manciata di minuti. Tutto quello che dovrai fare sarà selezionare una delle otto modalità di cottura preimpostate, inserire gli ingredienti nel cestello e attendere che siano cotti.

L’ampio cestello da 6,5 litri ti permette poi di ottimizzare tempi e modalità di cottura. Potrai infatti scegliere di preparare una sola pietanza per gruppi di otto persone oppure dividere il cestello con il comodo separatore e preparare due piatti in contemporanea.

Il tutto, con grande velocità e pochissima fatica: il sistema di diffusione dell’aria calda fa sì che gli ingredienti cuocciano alla perfezione in poco tempo, consentendoti di dedicarti ad altre faccende nel frattempo. E una volta terminato di cucinare, nessun timore: il cestello potrà essere lavato in lavastoviglie (una volta raffreddato, ovviamente), liberandoti anche da questa incombenza.

Doppio sconto con coupon sulla friggitrice ad aria XXL: sconto, rate e prezzo finale

Grazie ad Amazon, la friggitrice ad aria Moulinex oggi ti costa pochissimo. La EasyFry & Grill XXL è infatti disponibile sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza con un doppio sconto da non farsi assolutamente sfuggire. Allo sconto fisso del 13% sul prezzo più basso precedente si somma infatti un coupon dal valore di 70 euro. Lo sconto complessivo è di 100 euro, con il prezzo che scende al punto più basso di sempre: la Moulinex EasyFry & Grill XXL ti costa solamente 129,99 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità di pagamento la friggitrice ad aria Moulinex ti costa 26 euro al mese per cinque mesi.

Moulinex EasyFry & Grill XXL friggitrice ad aria