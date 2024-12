Moulinex, la friggitrice ad aria a prezzo stracciato: è da comprare adesso

La friggitrice ad aria della Moulinex è in offerta con uno sconto del 37% e al prezzo più basso di sempre. Ecco l'offerta che non devi farti scappare.

Fonte foto: Moulinex

La regina della cucina e dei regali di Natale. Parliamo della friggitrice ad aria, elettrodomestico che in questi ultimi anni è diventato il più ricercato e desiderato dalle famiglie italiane. Il segreto del successo è nella sua versatilità e nel prezzo alla portata di tutto. Il nome potrebbe trare in inganno, ma in realtà con la friggitrice ad aria puoi fare veramente di tutto, dal cuocere le classiche patatine al forno, fino al grigliare la carne, le verdure oppure cuocere dolci. Il tutto in poco tempo e con poco olio, risparmiando tempo ed eliminando i grassi. Se state cercando una friggitrice ad aria da acquistare per Natale, abbiamo il modello che fa per voi. Si tratta della Moulinex Easy Fry Mega, friggitrice con un cestello molto grande e perfetta per le famiglie numerose e per chi ha molte feste con gli amici.

In questi ultimi giorni è una delle più vendute su Amazon grazie all’ottimo sconto del 37% che trovi sul sito di e-commerce. Il risparmio netto sfiora i 100 euro e approfitti anche del minimo storico e del miglior prezzo web. La promo non finisce qui: infatti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’occasione perfetta da non farsi scappare per nessun motivo.

Moulinex Easy Fry Mega: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco l’offerta di Natale per chi è alla ricerca di una friggitrice ad aria. Da oggi trovi la Moulinex Easy Fry Mega in promo con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a soli 119,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio netto è di 70 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 24 euro al mese. Praticamente meno di un caffè al giorno.

La disponibilità della friggitrice ad aria è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025, più di un mese di tempo per testarla. Ma difficilmente ne resterai deluso.

Moulinex Easy Fry Mega: le caratteristiche tecniche

Le dimensioni della friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Mega non traggano in inganno: nonostante linee sinuose e slim permette di preparare tante pietanze diverse fino a 8 persone. Ciò grazie a uno spazioso cestello interno grande 7,5 litri. Non manca poi una manopola girevole, sempre frontale e quasi impercettibile, posizionata appena sopra il cestello che permette di regolare la temperatura tra gli 80°C e i 200°C.

Otto è il "magic number" di questa friggitrice ad aria firmata Moulinex, visto che sono ben 8 i programmi preimpostati per cucinare facilmente tante pietanze, sempre diverse, per tutti i gusti e tutte le occasioni (pranzo, cena, dolci, snack, aperitivi, ecc.). Anche chi è poco bravo ai fornelli potrà preparare pietanze gustose, scaricando la app gratuita My Moulinex per ottenere tante idee per ricette sane e deliziose. Semplice anche da pulire, visto che il cestello, oltre ad essere antiaderente, è facilmente estraibile e lavabile in lavastoviglie o manualmente.

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Mega permette infine di risparmiare pure in bolletta, dato che consuma fino al 65% di energia in meno rispetto alla media dei prodotti presenti sul mercato e cuoce fino al 37% più velocemente.

