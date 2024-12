Mr and Mrs Smith 2, c'è una novità nel cast: è il nuovo protagonista

Fonte foto: Prime Video

Mark Eydelshteyn entra a far parte del cast della seconda stagione di Mr & Mrs Smith, la serie spy dramedy antologica di Prime Video ispirata dall’omonimo film del 2005 con Angelina Jolie e Brad Pitt. Eydelshteyn è un attore russo nato nel 2002 che ha recentemente fatto il suo esordio in lingua inglese nel film Anora, l’ultima opera di Sean Baker premiata con la Palma d’oro al 77esimo Festival di Cannes. Nel film Eydelshteyn, che per la sua interpretazione è stato acclamato dalla critica, interpreta il giovane figlio di un oligarca russo.

Mark Eydelshteyn in Mr e Mrs Smith 2

Mark Eydelshteyn è ufficialmente la prima aggiunta al cast della seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith.

Mark Eydelshteyn it seems you have bewitched me pic.twitter.com/AuaS45PI4Z — Cosmopolitan (@Cosmopolitan) December 6, 2024

La serie tv creata da Francesca Sloane e Donald Glover ha fatto il suo debutto su Prime Video a febbraio 2024, con Glover stesso e Maya Erskine nei panni dei protagonisti, ovvero gli agenti segreti John e Jane Smith.

A maggio la serie tv è stata rinnovata per una stagione 2, in cui però non torneranno né Erskine né Glover – quest’ultimo resta in realtà in qualità di creatore e produttore esecutivo.

Mr & Mrs Smith, insomma, proseguirà a quanto pare come una sorta di serie tv antologica, con cast e trama rinnovati (probabilmente) a ogni stagione.

È già stato confermato che Mark Eydelshteyn sarà il nuovo Mr Smith.

Mr e Mrs Smith stagione 2, cosa sappiamo

A ottobre 2024, secondo quanto riportato da Deadline, Amazon MGM Studios era alla ricerca di un attore e di un’attrice sotto i trent’anni per i ruoli dei nuovi John e Jane Smith.

Il nuovo John è stato trovato, come già detto, mentre sulla nuova Jane per ora non ci sono conferme.

Un’indiscrezione di alcune settimane va sosteneva che la cantautrice e attrice Billie Eilish fosse in lizza per interpretare la protagonista, ma su questo fronte non ci sono ancora stati aggiornamenti.

Mark Eydelshteyn has been cast as the lead in ‘MR AND MRS SMITH’ Season 2. He will play Mr. Smith pic.twitter.com/3otoSz3L0Y — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 6, 2024

Quando esce Mr and Mrs Smith stagione 2

La seconda stagione di Mr & Mrs Smith uscirà prossimamente su Prime Video. Non sono ancora state fornite indicazioni sulla possibile data di uscita.

Considerando che i casting sono in corso e che le riprese devono ancora iniziare, è probabile che non vedremo i nuovi episodi prima della fine del 2025 o più facilmente del 2026.