Le migliori serie tv del 2024 (per ora) da recuperare durante le ferie

Con una nuova infornata di serie tv che ogni mese puntualmente rimpolpa il catalogo delle principali piattaforme di streaming, è difficile tenere il passo con tutte le novità in uscita. Perché non approfittare del maggiore tempo libero concesso dalle ferie, allora, per recuperare qualche titolo che è già considerato tra i migliori del 2024 fino ad ora?

Tra l’altro, si può andare quasi a colpo sicuro: a qualche mese di distanza dal debutto in streaming, esaurito l’entusiasmo iniziale, è più facile riconoscere le serie tv che hanno davvero soddisfatto le aspettative del pubblico. Ecco qualche suggerimento.

Fallout

Disponibile su Prime Video, Fallout è tratta dall’omonimo franchise di videogiochi ed è firmata da Jonathan Nolan e Lisa Joy (già noti per Westworld).

Già rinnovata per una nuova stagione, la serie è ambientata 200 anni dopo una apocalisse nucleare ed è caratterizzata da un mix interessante di azione, surrealismo, dramma e comicità.

Lucy, ingenua discendente dei primi abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici della Vault, esce per la prima volta alla luce del sole e si ritrova in un mondo devastato e bizzarro, abitato da individui disposti a tutto per sopravvivere.

Baby Reindeer

Ideata dal comico e sceneggiatore Richard Gadd, Baby Reindeer (su Netflix) è il racconto di una esperienza di stalking vissuta dallo stesso Gadd, che nella serie tv recita nei panni di sé stesso.

La serie è stata particolarmente apprezzata dal pubblico e dalla critica per la capacità di affrontare temi delicati – lo stalking, l’abuso, la violenza sessuale – in modo intelligente e profondo.

Il titolo, tra l’altro, non era stato particolarmente promosso da Netflix prima dell’uscita: il suo rapido e significativo successo iniziale si deve soprattutto alle recensioni positive e al passaparola.

Shogun

Già rinnovata per nuove stagioni, la serie Shogun (su Disney+) ha appassionato il pubblico proponendo una storia di guerra, passione e potere ambientata nel Giappone feudale. Tratta dal bestseller di James Clavell, la trama della prima stagione si sviluppa in dieci episodi ed è ricca di colpi di scena.

Dead Boy Detectives

Tratta dai fumetti di Neil Gaiman, la storia di Dead Boy Detectives (che fa parte dello stesso universo di The Sandman) ha come protagonisti Edwin e Charles, due ragazzi morti in epoche storiche diverse che si incontrano da fantasmi nell’aldilà, diventano amici e mettono in piedi una agenzia per risolvere casi soprannaturali. La serie è su Netflix.

Presunto Innocente

Uscita a giugno su Apple TV+ e già rinnovata per una seconda stagione, la miniserie Presunto Innocente è interpretata e prodotta da Jake Gyllenhaal, che veste i panni del vice procuratore capo Rusty Sabich.

Un cruento omicidio getta nel caos l’ufficio del procuratore di Chicago, perché un dipendente viene sospettato del crimine. Inizia così una storia che indaga i temi del potere, dell’amore e dell’ossessione e che include nel cast anche Ruth Negga, Bill Camp, Elizabeth Marvel, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle e Renate Reinsve.

Mr & Mrs Smith

Riadattamento dell’omonimo film, la serie tv Mr & Mrs Smith ha come protagonisti Maya Erskine e Donald Glover nei panni di Jane e John Smith, due spie costrette a lavorare insieme come coppia sposata.

Divertente, di alta qualità e ricca di azione, la serie è disponibile su Prime Video ed è già stata rinnovata per una nuova stagione.