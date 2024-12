Cosa vedere in streaming oggi 22 dicembre 2024

Escono oggi i nuovi episodi della serie animata What If? e il nuovo film thriller con protagonista Ferry Bouman, già tra i personaggi della serie Undercover

Fonte foto: 2024 MARVEL/Disney+

Una delle novità principali di oggi è la nuova stagione di What If…?, popolare serie animata targata Marvel Animation. I nuovi episodi sono diretti da Bryan Andrews e Stephan Franck e scritti da Matthew Chauncey, Ryan Little e A.C. Bradley. Tra uscite degli ultimi giorni e titoli di punta del 2024 da recuperare prima che finisca l’anno, ecco cosa cercare oggi sulle principali piattaforme di streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

È carico di suspence e dramma il nuovo film Ferry 2. Il protagonista Ferry Bouman ha perso il dominio del suo impero della droga, ma ha trovato un po’ di pace lontano dalla malavita. Quando il suo passato pericoloso riemerge, però, non può più ignorarlo.

Ferry 2 è disponibile da pochi giorni su Netflix, ma per godersi a pieno la storia vale la pena recuperare anche le "puntate precedenti".

Nell’ordine, bisognerebbe guardare la serie Undercover (tre stagioni), la serie tv Ferry (uscita nel 2023 e composta da otto episodi) e il film del 2021 Ferry, in cui Ferry Bouman, prima di diventare un boss della droga, torna nella città in cui è nato per vendicarsi. Le cose però non vanno come aveva previsto. Tutti i titoli sono su Netflix.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Chi non l’ha ancora vista, può recuperare su Prime Video la serie tv poliziesca Regina Rossa. Composta da sette episodi e tratta dall’omonimo romanzo di Juan Gómez-Jurado, la serie tv spagnola ha come protagonisti un poliziotto buono ma dai modi bruschi e una donna di straordinaria intelligenza. Insieme devono indagare su una serie di misteriosi omicidi.

Tra le serie migliori del 2024 c’è anche Mr & Mrs Smith. Ispirata all’omonimo film con Brad Pitt e Angelina Jolie, i protagonisti sono due agenti segreti che si ritrovano a lavorare in coppia, fingendosi sposati. Si riveleranno più difficili le missioni che devono portare a termine o le dinamiche della vita di coppia?

Cosa vedere oggi su Disney+

Esce oggi il primo episodio della terza stagione di What If…?, la serie animata Marvel che esplora il multiverso. I personaggi compiono scelte inaspettate che trasformano i loro mondi in spettacolari versioni alternative. È prevista l’uscita, a partire da oggi, di un nuovo episodio ogni giorno, per otto giorni di fila.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Diventa da oggi disponibile su NOW il film The Holdovers – Lezioni di vita.

Uscito al cinema in Italia a inizio 2024 e candidato agli Oscar come Miglior film, ha come protagonista un insegnante burbero e poco amato dai suoi studenti che è costretto a trascorrere le vacanze di Natale con un gruppo di alunni "scaricati" dalle rispettive famiglie.

Tra il professore e uno studente problematico ma molto intelligente nasce una particolare amicizia che spiana la strada a un finale agrodolce e commovente.