Narwal Freo X Ultra, un robot per le pulizie di fascia alta a un prezzo incredibile

Tra le varie offerte proposte da Narwal in questi giorni troviamo quella per il robot robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta il Narwal Freo X Ultra, un dispositivo dalle grandi potenzialità e in grado di automatizzare completamente le pulizie domestiche.

Un vero top di gamma che, chiaramente, arriva sul mercato a un prezzo non proprio basso, seppur giustificato dalla tecnologia al suo interno, che lo rende indispensabile per chi vuole prendersi cura al meglio della propria casa.

Fortunatamente grazie ad Amazon gli utenti possono acquistare questo dispositivo con uno sconto davvero molto allettante che porta il prezzo finale sotto gli 800 euro.

Narwal Freo X Ultra: scheda tecnica

Narwal Freo X Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti ed è composto dall’unità robot per la pulizia degli ambienti domestici e dall’apposita stazione di ricarica da utilizzare anche per lo svuotamento automatico del dispositivo.

Sotto all’unità ci sono due spazzole rotanti laterali più una a rullo, che raccolgono polvere e sporco e li spingono verso la bocca di aspirazione, che ha una potenza di ben 8.200 Pascal.

Sotto al robot ci sono anche due mop rotanti che vengono utilizzati, ovviamente, per lavare i pavimenti e che si sollevano in automatico così da non bagnare i tappeti ed eventuali superfici delicate. Inoltre con la tecnologia DirtSense il dispositivo è in grado di rilevare in automatico il livello di sporcizia analizzando il colore e le particelle nelle acque reflue, così da effettuare la migliore polizia possibile.

Grazie alle funzioni per la pulizia intelligente Narwal Freo X Ultra si adatta in automatico a qualsiasi tipo di pavimento, regolando le proprie funzioni per la miglior pulizia possibile, inoltre il dispositivo è anche in grado di rilevare le condizioni meteo per impostare sempre in totale autonomia la miglior modalità di lavaggio del pavimento. Con la tecnologia EdgeSwing, invece, il device arriva a pulire anche i punti più difficili (come i battiscopa e gli angoli).

Per quanto riguarda la navigazione negli ambienti domestici si utilizzano tre laser e un sistema di navigazione LiDAR 4.0 che consente all’unità di muoversi agilmente e di evitare accuratamente qualsiasi ostacolo sul suo cammino.

Tramite l’applicazione Narwal è possibile gestire le varie funzionalità del robot, mappare nel dettaglio gli ambienti di casa e definire le routine per la pulizia così da automatizzarne completamente il funzionamento.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica, al suo interno c’è il sacchetto per la raccolta della polvere che, stando alle indicazioni del produttore, può essere cambiato ogni 7 settimane. Presente anche un sistema di asciugatura dello sporco raccolto per evitare cattivi odori e la formazione di muffa.

Dentro la stazione trova posto anche un sistema per lavare i mocio e asciugarli con aria calda. Oltre a questo abbiamo anche l’erogatore automatico del gel detergente e un’opzione per automatizzare la pulizia della stazione di svuotamento.

Narwal Freo X Ultra: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del Narwal Freo X Ultra è di 949 euro, ma grazie ad Amazon è possibile ottenere un coupon sconto di 150 euro che porta il prezzo finale a 799 euro, uno sconto davvero interessante che potrebbe convincere gli indecisi a fare il grande passo.

