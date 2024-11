Narwal Freo X Ultra, col Black Friday arriva al minimo storico

Fonte foto: Narwal

In occasione del Black Friday 2024 anche Narwal in questi giorni propone su Amazon una serie di offerte molto interessanti, come quella per il Narwal Freo X Ultra, un dispositivo di fascia alta con tante funzioni molto interessanti sviluppate per automatizzare le pulizie e prendersi cura al meglio della propria casa.

Parliamo di un prodotto efficiente ed estremamente versatile che si adatta a ogni situazione, dal clima al tipo di abitazione, analizzando dettagliatamente il livello di sporcizia per garantire sempre la miglior pulizia possibile. Con le offerte sull’e-commerce, il prezzo scende sotto i 600 euro, arrivando al minimo storico.

Narwal Freo X Ultra: scheda tecnica

Narwal Freo X Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, composto dall’unità che si occupa della pulizia degli ambienti domestici e dalla stazione di ricarica e svuotamento automatico.

Il robot ha due spazzole rotanti laterali che raccolgono lo sporco e li spingono verso la bocca di aspirazione centrale che ha una potenza di 8.200 Pascal. Sempre nella parte centrale c’è anche seconda spazzola in gomma con tecnologia zero-tangle che evita la formazione di grovigli di peli e capelli.

Per lavare i pavimenti si utilizzano due mop rotanti con la tecnologia DirtSense, in grado di rilevare il livello di sporco analizzando il colore e le particelle nelle acque reflue, così da adattare il livello di pulizia a ogni situazione. Con il sistema EdgeSwing, invece, il braccetto del mocio si allunga per pulire anche i punti più difficili da raggiungere. Inoltre, quando il dispositivo rileva tappeti o altre superfici delicata solleva in automatico i due mocio evitando di bagnarle.

Una delle particolarità di questo prodotto sono le funzioni per la pulizia intelligente che gli consentono di adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di pavimento, regolando al meglio le varie funzioni. Molto interessante anche il rilevamento delle condizioni meteo sviluppato per impostare la miglior modalità di lavaggio del pavimento in base al tempo.

Per spostarsi all’interno degli ambienti domestici si utilizzano tre laser e un sistema di navigazione LiDAR 4.0 che consente all’unità di muoversi in qualsiasi ambiente evitando qualsiasi tipo di ostacolo. Per gestire il device si utilizza l’applicazione Narwal che consente di regolare le funzionalità del robot, mappare la casa e definire le routine di pulizia così da personalizzare in base alle proprie esigenze il funzionamento del robot.

La stazione di ricarica e svuotamento contiene il sacchetto per la raccolta della polvere che può essere cambiato ogni 7 settimane. Molto interessante anche il sistema di asciugatura dello sporco raccolto per evitare muffa e cattivi odori. Qui è possibile anche lavare i mocio e asciugarli con aria calda.

Per automatizzare ulteriormente le pulizie, c’è anche l’erogatore automatico del gel detergente che, al bisogno, riempie il serbatoio del robot senza che l’utente debba intervenire.

Narwal Freo X Ultra: l’offerta su Amazon

Narwal Freo X Ultra ha un costo di 949 euro, ma grazie alle offerte per il Black Friday di Amazon si scende fino a 599 euro (-20%, -350 euro), uno sconto irripetibile che potrebbe fare la gioia di molti.

