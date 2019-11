Netflix gratis per un mese: come accedere all'offerta

14 Novembre 2019 - Negli ultimi mesi, con l’arrivo di nuovi concorrenti sempre più agguerriti, Disney+ su tutti, Netflix ha iniziato a testare nuove strade in un’ottica di espansione e consolidamento dei suoi servizi streaming. Per farlo, il gigante dello streaming video ha scelto il mercato indiano come sua “cavia” sulla quale testare nuove offerte da esportare, poi, su altri mercati.

Così, dopo aver introdotto un inedito abbonamento mensile al costo di soli tre euro attivabile solamente su smartphone, il colosso dello streaming online annuncia una nuova promozione dedicata, almeno per ora, esclusivamente all’India. Da qualche ora, infatti, nella versione browser di Netflix Italia è comparsa una strana icona che fa pensare all’arrivo dei buoni regalo anche nel nostro Paese.

Netflix gratis per un mese

La nuova trovata del gigante statunitense permette ai soli utenti Android di invitare un amico o un familiare ad entrare nel mondo Netflix attraverso la generazione di un sistema di codici referral. Chi riceve l’invito potrà iscriversi a Netflix e usufruire di un mese di abbonamento gratis. Per ora non è dato sapere quali vantaggi dispone chi emette tale codice, ma alcuni pensano all’istituzione di un sistema a premi che possa invogliare gli utenti a “cooptare” nuovi adepti.

Codice invito Netflix: come funziona

Attualmente è possibile generare il codice redeem per Netflix seguendo una semplice procedura. Basta entrare su Netflix per Android, pigiare sulla voce “Account” e cliccare sull’icona “Altro” posizionata in basso a destra. Qui si trova la voce “Invita i tuoi amici su Netflix”: pigiandoci su verrà generato un codice numerico da copiare e inviare a un’altra persona, che potrà creare un nuovo account e usufruire di un mese di abbonamento gratis.

Netflix in regalo anche in Italia? Il caso dell’icona misteriosa

In Italia, invece, il sistema dei buoni potrebbe arrivare con modalità differenti. Da qualche tempo, infatti, nell’interfaccia del sito web di Netflix è comparsa un’icona a forma di pacco regalo. Il nome che i designer hanno assegnato all’icnoa è “Gifts”, regali in inglese e al momento non conduce a nessuna pagina.

O, per meglio dire, la “pagina di atterraggio” non è ancora attiva, ma è facile scoprire che l’icona dovrebbe condurre a una pagina chiamata “Refer Friends”. Insomma, un programma di “segnalazione” di nuovi utenti molto simile a quello che partito in India e che permette di vedere Netflix gratis per un mese. E, ragionando sulle tempistiche, la comparsa dell’icona in questi giorni non è affatto casuale: il Black Friday si avvicina sempre più e, magari, il colosso dello streaming vorrà approfittarne per incrementare ulteriormente la sua base clienti.