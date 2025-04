Fonte foto: sitthiphong / Shutterstock.com

Anche Netflix punta sull’intelligenza artificiale: una delle prossime innovazioni per la piattaforma di streaming numero uno al mondo, almeno per numero di utenti paganti, è rappresentata dall’arrivo di un nuovo motore di ricerca in grado di suggerire contenuti agli utenti in base all’umore (dello spettatore stesso).

Le informazioni sono ancora limitate ma la notizia è stata ripresa direttamente da Netflix. Un portavoce dell’azienda, infatti, ha confermato i rumor, che erano stato diffusi da Bloomberg, in una dichiarazione rilasciata a The Verge. Lo sviluppo di questa nuova funzione è in corso.

Netflix, il motore di ricerca AI per i contenuti

Il motore di ricerca è uno dei segreti di Netflix che riesce a suggerire sempre nuovi contenuti agli utenti, sulla base di parole chiave come il genere del prodotto da guardare, gli attori nel cast, la trama e altri particolari. Il prossimo step che segnerà l’evoluzione della ricerca dei propri film e serite TV preferiti è legato all’integrazione dell’AI con il colosso dello streaming che, addirittura, sarà in grado di suggerire contenuti adatti all’umore dell’utente.

In poche parole, le persone potranno conversare con un chatbot e fare domande più o meno specifiche, del tipo “che film posso guardare oggi che mi sento felice?” e la piattaforma, in totale autonomia, mostrerà una serie di suggerimenti basati proprio su interazioni di questo tipo. Sarà, dunque, un tipo di ricerca contestuale e non più basata solamente su particolari o specifiche parole chiave.

Come sottolineato in precedenza, la funzione è in sviluppo ed è in fase di test per un ridotto numero di persone in Australia e Nuova Zelanda (e solo su iOS). Nelle prossime settimane dovrebbero iniziare anche i test negli Stati Uniti e, in futuro, possiamo ipotizzare che ci sarà anche l’arrivo in Europa.

Importante sottolineare che questo motore di ricerca AI, almeno in un primo momento, resterà un tool del tutto facoltativo e andrà ad affiancare e non a sostituire l’attuale sistema di ricerca che caratterizza il servizio di streaming.

Quando arriva la nuova funzione

La dichiarazione rilasciata da Netflix a The Verge conferma che la nuova funzione è ancora in una fase iniziale di sviluppo. In sostanza, il motore AI in grado di suggerire contenuti agli utenti in base all’umore non è ancora pronto e richiederà ancora un bel po’ di lavoro prima di poter essere ultimato.

Di conseguenza, bisognerà attendere le prossime settimane anche solo per registrare un’espansione della fase di test a una cerchia maggiore di utenti. Probabilmente, se lo sviluppo procederà nel modo corretto e senza intoppi, il nuovo motore di ricerca della piattaforma di streaming potrebbe essere pronto nel corso della seconda metà del 2025.

Con buone possibilità, dunque, il debutto avverrà prima nei Paesi di lingua inglese e poi nel resto del mondo. Di conseguenza, in Italia potrebbe essere necessario attendere la fine dell’anno per testare questa nuova funzione destinata a diventare un punto di riferimento della ricerca di nuovi contenuti per gli utenti Netflix.