Netflix: cosa c'è di nuovo a febbraio 2022

Febbraio sarà un mese davvero interessante per gli abbonati a Netflix. Il catalogo della piattaforma di streaming, infatti, sta per arricchirsi di numerosi nuovi titoli. Non ci sono solo le nuove stagioni di alcune serie tv amatissime, ma anche film inediti, esordi assoluti e varie produzioni originali.

Tra le uscite più attese del prossimo mese c’è sicuramente Inventing Anna, la nuova serie targata Shondaland che sarà composta da 10 episodi da 60 minuti ciascuno. La trama è basata sulla vera storia della truffatrice Anna Delvey, giovane donna che si è finta per alcuni anni una ricchissima ereditiera tedesca ingannando l’élite modaiola di New York. Conto alla rovescia per l’esordio di Fedeltà, serie italiana tratta dall’omonimo best seller di Marco Missiroli. In arrivo nel catalogo c’è anche la quarta stagione di Disincanto, serie animata statunitense firmata da Matt Groening, già creatore di I Simpson e Futurama.

Netflix: i film di febbraio 2022

Febbraio è il mese di San Valentino… e si vede: nel catalogo Netflix di questo mese non mancano nuovi titoli romantici e vecchi film d’amore. Ecco la lista completa delle prossime uscite di film e documentari.

1 febbraio: Anne Frank, la mia migliore amica; Il mistero della casa del tempo

: Amore e guinzagli, Anne+, Love tactics, Tall Girl 2, Bigbug 12 febbraio : Behind the mask, Eroi senz’armi, Folli e liberi amplessi, High command, Home at seven, Hitler… connais pas, Il tunnel del terrore, It’s all happening, Josepha, Keep Fit, L’occhio del malign, La Marsigliese, Lady Godiva Rides Again, Landfall, Le secret, Loot, Man on the Run, La scogliera della morte, Nove lune e mezza, Nothing Barred, Offbeat, Sorvegliate il vedovo, Sette mogli per un marito, Spring and Port Wine, State Secret, The Love Ban, The Lovers!, La storia di Tommy Steele, Ritorna il terzo uomo, Undercover, Waterfront, L’adultero, Gli uomini condannano, Suar Babi

16 febbraio: La dea fortuna, Erax, Hearth Shot,

Netflix: serie tv di febbraio 2022

Animate, commoventi, in stile documentario, avvincenti, crude, per bambini…: le nuove uscite delle serie tv di febbraio 2022 sono davvero per tutti i gusti e le età. Queste sono le date dei debutti delle prossime settimane.