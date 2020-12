Nokia 5.4 ufficiale: è un low cost con 4 fotocamere

Il Nokia 5.4 è diventato ufficiale: con la presentazione ufficiale, lo smartphone mostra tutte le sue carte e svela la dotazione tecnica che lo caratterizza. Nonostante sia dichiaratamente un telefono low cost, con un prezzo veramente accessibile, questo nuovo dispositivo può contare su una dotazione di tutto rispetto e un sistema di quattro fotocamere.

Il suo immediato predecessore, il Nokia 5.3, è giunto sul mercato solo pochi mesi fa ma, da Marzo 2020 a oggi, la casa produttrice finlandese ha già messo sul tavolo il suo prossimo dispositivo, svelandone caratteristiche e design. Con un prezzo estremamente contenuto e delle specifiche adatte a venire incontro alle esigenze di moltissimi utenti, senza per questo dover rinunciare a interessanti dettagli in particolare per quanto riguarda l’area dedicata a foto e video, il Nokia 5.4 si appresta a compiere il debutto sul mercato puntando a conquistare i primi posti della classifica degli smartphone di fascia di prezzo più bassa.

Nokia 5.4, caratteristiche tecniche

Il nuovo smartphone di casa Nokia può contare su una connettività 4G LTE, con slot dual SIM, wi-fi, Bluetooth 4.2 e NFC. Il sistema operativo di partenza è Android 11, il quale girerà su un sistema composto da processore Qualcomm Snapdragon 662, una RAM da 4GB o 6GB (in base alla versione) e uno spazio di archiviazione interno da 64GB o 128GB, espandibile fino a 512 GB grazie allo slot di memoria per card microSD.

Dal punto di vista del display, il telefonino monta un pannello con risoluzione HD+, dotato di punch hole nella sezione superiore che ospita la fotocamera frontale. La batteria, non removibile, ha una capacità di 4000mAh, compatibile con il sistema di ricarica veloce da 10W via porta USB Type-C. I sensori disponibili sono: luci ambientali, prossimità, accelerometro, giroscopio e riconoscimento del volto.

Nokia 5.4, il comparto audio-video

Parlando delle fotocamere, il Nokia 5.4 può contare sulla quad-cam posizionata sul lato posteriore composta da: lente principale con sensore da 48MP, una ultrawide da 5MP, più due lenti da 2MP rispettivamente per il macro e la profondità di campo. La fotocamera frontale, invece, dispone di un sensore da 16MP.

Per video e immagini a prova di movimenti improvvisi e rumori ambientali, lo smartphone mette a disposizione lo stabilizzatore di immagini, oltre alla tecnologia audio proprietaria di Nokia, OZO, per la cattura dell’audio migliorata e la cancellazione dei rumori in caso di vento diretto sul sistema a microfono.

Oltre a OZO, l’audio lo smartphone è dotato di tecnologia aptX Adaptive, ricevitore radio FM utilizzabile tramite l’utilizzo di auricolari cablati con connettore mini jack da 3,5mm.

Nokia 5.4, design, prezzo e data di lancio

Per quanto riguarda il design, il nuovo Nokia 5.4 ha delle dimensioni di 16,1 × 7,6 × 8,7 mm per un peso di 180 gr.; due saranno, almeno per gli inizi, le varianti di colore disponibili: Polar Night (Blu) e Dusk (Viola). Il prezzo, come già anticipato sarà di circa 189 euro mentre ancora non è stata svelata con certezza la data ufficiale del lancio sul mercato.