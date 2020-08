Nokia 8.3, nuovo smartphone lowcost in arrivo: le caratteristiche

Nokia è pronta a lanciare un nuovo smartphone sul mercato. Si tratta del Nokia 8.3, smartphone medio di gamma con delle caratteristiche molto interessanti. Il produttore finlandese ha ritardato l’arrivo dei nuovi dispositivi a causa del Coronavirus, ma ora sembra pronto per ricominciare a lanciare i nuovi smartphone Android. Il primo della lista è proprio il Nokia 8.3, smartphone di cui si è parlato molto negli ultimi mesi e di cui si conoscono oramai quasi tutte le caratteristiche.

Si tratta di un dispositivo medio di gamma, ma che strizza l’occhio alla fascia di mercato superiore. A bordo dovrebbe esserci il chipset Snapdragon 765G, processore che integra anche un modem 5G che permetterà agli utenti di navigare alla massima velocità possibile. Nokia si è focalizzata anche sul comparto fotografico, realizzando delle tecnologie ad hoc che permettono di migliorare la qualità degli scatti. Le lenti sono realizzate da ZEISS, come sui precedenti smartphone Nokia. L’arrivo del Nokia 8.3 dovrebbe essere imminente, dato che è già apparso su alcuni siti di e-commerce europei. La presentazione molto probabilmente avverrà online.

Nokia 8.3, la scheda tecnica

Caratteristiche molto interessanti quelle del Nokia 8.3. A bordo ci sarà quasi sicuramente il processore Snapdragon 765G con a supporto 6-8GB di RAM e 64-128GB di memoria interna, in base al modello scelto. Lo schermo dovrebbe essere da 6,81 pollici con risoluzione FullHD+ (con design molto allungato).

Passiamo al comparto fotografico. Nokia ha lavorato ancora una volta con ZEISS per assicurare scatti di ottima qualità. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 64 Megapixel, fotocamera grandangolare da 12 Megapixel, sensore di profondità da 2 Megapixel e fotocamera macro sempre da 2 Megapixel. Nella parte frontale c’è un sensore da 24 Megapixel.

La batteria dovrebbe essere da 4500mAh con supporto alla ricarica da 18W. Sulla scocca del dispositivo ci sarà anche un tasto per attivare immediatamente Google Assistente.

Quando esce il Nokia 8.3

Il lancio del dispositivo sembra essere davvero imminente: l’annuncio del Nokia 8.3 potrebbe avvenire già nelle prossime settimane, se non giorni. Non ci sono ancora notizie sul prezzo dello smartphone, ma vedendo la scheda tecnica non dovrebbe superare i 400 euro.