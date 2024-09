Notebook MSI, con l'offerta Amazon il prezzo è perfetto

Fonte foto: MSI

Quotidianamente sono centinaia gli utenti che scandagliano il web alla ricerca di un computer portatile da acquistare al giusto prezzo, puntando su un prodotto da utilizzare nella vita di tutti i giorni, per lo studio dei propri figli, la produttività leggera e l’intrattenimento

Scegliere non è facile e tra le molte offerte a disposizione confondersi è cosa piuttosto comune, col rischio di portare a casa un PC già obsoleto o comunque troppo lento per essere utilizzato senza problemi.

Fortunatamente, in soccorso dei consumatori arriva Amazon che propone il meglio della tecnologia a prezzi davvero molto interessanti, come il notebook MSI Modern 14 C12M-203IT, un computer con una scheda tecnica senza fronzoli, perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile e che non costi una fortuna.

Con le offerte sull’e-commerce, infatti, ancora per qualche ora questo dispositivo può essere acquistato al minimo storico a meno di 400 euro, uno sconto davvero interessante, che potrebbe fare la gioia di molte persone.

MSI Modern 14 C12M-203IT – Intel Core i3-1215U – Versione 8/512 GB

MSI Modern 14 C12M-203IT: scheda tecnica

Il notebook MSI Modern 14 ha un display IPS che misura 14 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore a bordo è un Intel Core i3-1215U a cui si affiancano 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è Intel UHD Graphics integrata nel processore; chiaramente un prodotto entry-level, da utilizzare per lo studio, per la produttività leggera e le operazioni quotidiane, come la navigazione sul web e le piattaforme di streaming.

Tra le connessioni abbiamo una porta USB-C, tre porte USB-A, un ingresso HDMI 1.4, il lettore di schede microSD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (audio/microfono). Per quanto riguarda, invece, le connessioni wireless abbiamo il WiFi 5 e il Bluetooth 4.2.

La batteria è da 65 wattora con la promessa di MSI di circa 5 ore di autonomia con un utilizzo medio. Il sistema operativo è Windows Home Edition.

Presente infine la certificazione di grado militare MIL-STD-810G che attesta la grande resistenza di questo notebook a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna (come le vibrazioni causate dai colpi di arma da fuoco) e la possibilità di operare in qualsiasi condizione di utilizzo, anche quelle più estreme.

Notebook MSI: l’offerta su Amazon

Il notebook MSI Modern 14 C12M-203IT ha un prezzo di listino di 599 euro, ma grazie all’offerta Amazon può essere acquistato a 399 euro (-33%, -200 euro) lo sconto ideale per rinnovare il vecchio computer di casa oppure per acquistare un notebook per lo studio, scegliendo un prodotto dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

MSI Modern 14 C12M-203IT – Intel Core i3-1215U – Versione 8/512 GB