MSI Modern 15, con l'offerta Amazon il notebook con funzioni AI è al minimo storico

Fonte foto: MSI

L’MSI Modern 15 H AI C1MG-039IT è un notebook progettato per gli utenti in cerca di un dispositivo affidabile e che consenta di accedere a funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Grazie al processore Intel Core Ultra 5 125H e a una NPU Intel AI Boost, infatti, questo laptop è in grado di ottimizzare le risorse in tempo reale, in base allo scenario di utilizzo per garantire sempre la massima efficienza.

Proprio in queste ore, grazie alle offerte Amazon il prezzo di questo device scende sotto i 150 euro, arrivando al minimo storico. E con uno sconto così, trovare di meglio non è proprio possibile.

MSI Modern 15 H AI C1MG-039IT – Intel Core Ultra 5 125H – Versione 16/512 GB

Notebook MSI Modern: scheda tecnica

Il notebook MSI Modern 15 H AI C1MG-039IT ha un display IPS LCD che misura 15.6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento 60 Hz.

Il processore è un Intel Core Ultra 5 125H affiancato in questo caso da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica dedicata è una Intel ARC, integrata all’interno del chip stesso, un prodotto sviluppato principalmente per la produttività, lo studio e l’utilizzo quotidiano. La NPU (Neural Processing Unit) è una Intel AI Boost che è in grado di generare una potenza di 34 TOPS e che permette all’utente di accedere ad alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale come MSI Intelligent, che grazie all’MSI AI Engine è in gestire in automatico le risorse a disposizione del dispositivo in base all’utilizzo.

Per quanto riguarda le connessioni, ci sono una porta USB-C 3.2, tre porte USB-A 3.1ì2, l’uscita HDMI, il lettore per le schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Presenti anche due speaker stereo da 2 W certificati Hi-Res Audio, il microfono e una webcam con risoluzione 720p e otturatore.

La batteria è da 39,3 Wattora. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Infine, questo notebook ha la certificazione di grado militare MIL-STD-810H/G che attesta la resistenza del dispositivo alle temperature estreme, alla polvere e a qualsiasi tipologia di sollecitazione esterna (incluse le vibrazioni generate dai colpi di arma da fuoco).

MSI Modern 15 H AI C1MG-039IT: l’offerta su Amazon

Per portare a casa l’MSI Modern 15 H AI C1MG-039IT bisogna spendere 899 euro, per fortuna, però, grazie alle offerte su Amazon per le prossime il prezzo di questo notebook scende a 749 euro (-17%, -150 euro), uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice acquistare un nuovo PC risparmiando qualcosa sul prezzo finale.

MSI Modern 15 H AI C1MG-039IT – Intel Core Ultra 5 125H – Versione 16/512 GB