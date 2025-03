Lenovo IdeaPad Slim 3, con le offerte Amazon è il notebook per tutti

Fonte foto: Lenovo

Acquistare un notebook per la produttività leggera, lo studio e l’intrattenimento quotidiano non è semplice e in mezzo a tanti prodotti, spesso davvero troppo economici per funzionare a dovere, ogni tanto è possibile trovare qualche ottima eccezione.

È il caso del Lenovo IdeaPad Slim 3 il computer perfetto per chi cerca un prodotto di qualità da acquistare a un prezzo davvero accessibile che in queste ore, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, è ancora più basso. Per portarselo a casa, infatti, si possono spendere meno di 350 euro e con uno sconto del genere, passare oltre è davvero complicato.

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 – Intel Core i3-1215U – Versione 8/512 GB

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: scheda tecnica

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 arriva sul mercato con un pannello IPS LCD con tecnologia anti-riflesso, da 15,6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore su questo modello è un Intel Core i3-1215U (dodicesima generazione) a cui si affiancano 8 GB di RAM e un SSD da 5112 GB. La scheda video è integrata nel processore e si tratta di una Intel UHD, un prodotto interessante ma chiaramente entry level, ottimo per le attività più leggere che non richiedono chissà quali specifiche hardware.

Sul fronte delle connessioni su questo notebook ci sono due porte USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, un ingresso HDMI il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Le connessioni wireless comprendono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1. Non mancano nemmeno una webcam HD, un microfono a due canali e due speaker da 1,5 W certificati Dolby Audio.

La batteria è da 38 Wh, con Lenovo che ha stimato un’autonomia di circa 10 ore con un utilizzo normale; da segnalare anche la presenza della tecnologia Rapid Charge Boost che con una ricarica di soli 15 minuti garantisce altre 2 ore di utilizzo. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Questo notebook ha anche la certificazione di grado militare MIL-STD 810H che ne attesta la capacità di resistere a qualsiasi condizione ambientale (temperature estreme, polvere e muffa) e a diverse sollecitazioni esterne.

Infine, merita una menzione a parte il design di questo prodotto che misura 1,8×35,9×23,5 cm per un peso di 1,6 Kg, due caratteristiche lo rendono perfetto per essere trasportato senza troppe difficoltà. Oltretutto, questo modello è disponibile nella colorazione Arctic Grey esclusiva di Amazon.

Lenovo IdeaPad Slim 3: l’offerta su Amazon

Proprio in queste ore approfittando degli sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon il Lenovo IdeaPad Slim 3 può essere acquistato a 349 euro uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di un nuovo notebook.

