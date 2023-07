Nubia Z50S Pro ufficiale: è il nuovo re dei cameraphone?

Fonte foto: Nubia

Nubia ha annunciato il lancio, in Cina, di un nuovo smartphone di fascia alta: si tratta del nuovo Nubia Z50S Pro, già disponibile in preordine. Il punto di riferimento della scheda tecnica del modello è rappresentato dal chip Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version, una versione potenziata dello Snapdragon 8 Gen 2 già utilizzata da Nubia su Redmagic 8S Pro, e da un comparto fotografico estremamente curato, sia per quanto riguarda i sensori che per quanto riguarda le ottiche.

Nubia Z50S Pro: caratteristiche tecniche

Nubia Z50S Pro ha il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 nella variante Leading Version che, rispetto alla versione standard, ha frequenze di clock leggermente più elevate sia per la CPU che per la GPU. A tenere sotto controllo le temperature del chip, per mantenere costanti le prestazioni, c’è un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Il nuovo Nubia Z50S Pro è disponibile con diverse combinazioni di RAM e storage: è possibile scegliere tra la versione con 12 GB di RAM, abbinata a 256 GB oppure a 1 TB di spazio di archiviazione, e la versione top da 16 GB di RAM, disponibile solo con 1 TB di storage. Per tutte le combinazioni c’è una batteria da 5.100 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida a 80W.

Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 1.260×2.800 pixel e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. C’è anche un foro per la camera anteriore, posizionato nella parte alta, centralmente.

A completare la scheda tecnica del nuovo smartphone di Nubia troviamo il sensore di impronte digitali sotto al display, le connessioni Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, il chip NFC e il supporto Dual SIM. Il sistema operativo è Android 13 personalizzato con MyOS 13. Lo smartphone ha dimensioni di 163.6 x 75.9 x 8.6 mm con un peso di 228 grammi.

Focus sul comparto fotografico

Nubia, per il suo nuovo smartphone, ha posto particolare attenzione al comparto fotografico posteriore, racchiuso in un ampio modulo circolare. Il nuovo Z50S Pro ha tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel e 1/1.49”, con apertura f/1.59 e OIS.

A completare il comparto fotografico c’è un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel, con angolo di visione di 125°, che può essere utilizzato anche per le macro, grazie alla messa a fuoco da 2,5 cm. C’è poi un teleobiettivo da 80 mm con sensore da 8 Megapixel, OIS e apertura f/2.4. La camera anteriore è da 16 Megapixel.

Nubia Z50S Pro: quanto costa

Nubia Z50S Pro è in fase di preordine in Cina con la distribuzione che inizierà il prossimo 27 di luglio. I prezzi, in base alla versione, sono compresi tra 3.700 yuan e 4.399 yuan (460-550 euro circa al cambio attuale). Per il momento, non ci sono informazioni in merito ad un futuro arrivo in Europa. Il nuovo Z50S Pro potrebbe arrivare sul mercato globale nel corso dei prossimi mesi.