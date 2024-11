Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Arriva in Italia il nuovo Nubia Z70 Ultra: ecco le caratteristiche e il prezzo del nuovo top di gamma con Snapdragon 8 Elite

Fonte foto: Nubia

Dopo il debutto sul mercato cinese, il nuovo Nubia Z70 Ultra arriva anche sul mercato globale con un lancio che coinvolge anche l’Italia dove il nuovo top di gamma di Nubia è già acquistabile in preordine.

Le specifiche sono premium mentre il prezzo è leggermente più basso e mette in concorrenza il nuovo modello di Nubia con il Realme GT 7 Pro, di cui potete leggere la recensione di Libero Tecnologia.

Lo smartphone, al netto di piccole differenze, è un rebranding del gaming phone Red Magic 10 Pro, svelato da pochi giorni in Cina, e sostituisce il Nubia Z60 Ultra, svelato lo scorso anno.

Nubia Z70 Ultra: caratteristiche tecnichee

Il nuovo Nubia Z70 Ultra utilizza il SoC Qualcomm 8 Elite a 3 nm, chip di riferimento della gamma Qualcomm, che viene abbinato a 12/16 GB di memoria RAM LPDDR5X e a 256 GB, 512 GB e 1 TB di storage UFS 4.0.

Sotto la scocca c’è spazio per una batteria da 6.150 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 80 W. Non c’è la ricarica wireless.

Il display ha un pannello AMOLED da 6,85 pollici, prodotto da BOE, con risoluzione di 2.688x .216 pixel e refresh rate massimo di 144 Hz oltre e con una luminosità massima di 2.000 nit. Sotto al display c’è anche un sensore di impronte digitali.

Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere posteriori, con un sensore principale Sony IMX906 da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare Omnivision OV50D da 50 Megapixel e sensore teleobiettivo Omnivision OV64B da 64 Megapixel, con zoom ottico 2,7x. La fotocamera anteriore (posizionata sotto al display) è da 16 Megapixel.

Lo smartphone è certificato IP68 e IP69 ed è dotato di Android 15 personalizzato dall’interfaccia proprietaria NebulaAI OS che permette di sfruttare una suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Al momento, non ci sono informazioni in merito al numero di major update che lo smartphone riceverà.

Le dimensioni sono pari a 164×77,1×8,6 mm per un peso di 228 grammi. La scocca è in vetro con un frame metallico. Lo smartphone è Dual SIM ma non supporta le eSIM. C’è la possibilità di utilizzare le reti Wi-Fi 7 oltre al Bluetooth 5.4.

Nubia Z70 Ultra: prezzo e disponibilità

Il nuovo Nubia Z70 Ultra è disponibile in preordine da oggi, anche in Italia, tramite il sito ufficiale del produttore. Nei prossimi giorni, la distribuzione dovrebbe coinvolgere anche alcuni rivenditori selezionati. Le varianti disponibili sono tre:

12/256 GB – 749 euro

16/512 GB – 849 euro

24 GB/1 TB – 969 euro

I prezzi di listino, a parità di memoria, sono leggermente più alti rispetto a quelli del Nubia Z60 Ultra, con Snapdragon 8 Gen 3, dello scorso anno che partiva da 679 euro.

Le colorazioni sono due, nero e giallo, a cui si affianca una versione speciale Notte Stellata (disponibile solo con 16/512 GB di memoria) e ispirata al dipinto Notte stellata di Van Gogh. Tramite lo store ufficiale, fino al 5 dicembre, c’è uno sconto di 50 euro sui prezzi indicati. Le consegne prenderanno il via a partire dal prossimo 13 dicembre.