Il nuovo Nubia Z60 Ultra Leading Version e Z60S Pro sono stati presentato in Cina, ma verranno anche distribuiti a livello globale a partire dal 12 agosto.

Fonte foto: Nubia

Nubia ha lanciato in Cina e nei mercati globali i nuovi Z60 Ultra Leading Version, versione più potente dello Z60 Ultra presentato l’anno scorso, e Nubia Z60S Pro. La particolarità del nuovo Z60 Ultra è il processore Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, la versione overclockata del chip che offre una potenza di calcolo totale del motore AI fino a 73 TOPS e ha la capacità di eseguire modelli di grandi dimensioni con fino a 10 miliardi di parametri.

Per quanto riguarda invece Nubia Z60S Pro, la caratteristica principale, invece, è la fotocamera posteriore, con sensore prodotto da Sony e funzionalità AI che aiutano l’utente ad ottenere il miglior risultato possibile in fase di scatto.

Nubia Z60 Ultra Leading Version: caratteristiche tecniche e prezzo

Il nuovo Nubia Z60 Ultra Leading Version ha un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione Full HD+ (2.480×1.116 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz, alta densità di pixel da 400 PPI e luminosità picco di 1500 nit.

Come accennato, questo device include il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 4nm Octa Core fino a 3,4 GHz con GPU Adreno 750 fino a 1 GHz, affiancato da 8/12/16/24 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0.

Le fotocamere in dotazione comprendono un sensore principale da 50 MP (Sony IMX906) con apertura f/1.59 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP (OV50E) a 120 gradi e apertura f/1.8 e teleobiettivo periscopico da 64 MP (OV64B) con apertura f/3.3. La fotocamera frontale è invece da 12 MP e si trova sotto lo schermo.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB.C e GPS, GLONASS, NFC, USB Type-C. Non manca nemmeno la certificazione IP68 contro polvere e acqua.

La batteria è da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80 W e sistema operativo Android 14 con interfaccia MyOS 14.5.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, sappiamo già che il device arriverà anche sul mercato europeo a partire dal prossimo 12 agosto:

Nubia Z60 Ultra Leading Version – 8/256 GB: 729 euro

Nubia Z60 Ultra Leading Version – 12/256 GB: 779 euro

Nubia Z60 Ultra Leading Version – 16/512 GB: 879 euro

Nubia Z60 Ultra Leading Version – 16 GB/1 TB: 979 euro

Nubia Z60 Ultra Leading Version (esclusiva per la Cina) – 24GB/1 TB: 5999 yuan (circa 759 euro)

Nubia Z60S Pro: caratteristiche tecniche e prezzo

Oltre alla versione Ultra , l’azienda cinese ha presentato il modello Nubia Z60S Pro. Questo device, dal design ad anello stellare, ha un display AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione 1.260×2.800 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con RAM da 12/16 GB e storage interno da 256/512 GB e/1TB.

Come accennato in precedenza, il comparto fotografico è il punto forte del device, con il Nubia Z60S Pro che avrà una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultragrandangolare da 50 MP e un teleobiettivo con OIS da 8 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP. A livello software si trovano le tecnologie AI Magic Eraser, AI Sky e AI Blur, che sfruttano l’intelligenza artificiale per un’elaborazione ottimale delle immagini.

A differenza del modello precedente, opzioni di connettività comprendono il 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB.C e GPS, GLONASS, NFC, Dual SIM e USB Type-C. La batteria è da 5.100 mAh con ricarica rapida da 80 W. Il sistema operativo Android 14 con interfaccia MyOS 14.5.

Inuovo Nubia Z60S Pro è disponibile nelle colorazioni Black, Aqua e White, il prezzo consigliato è di

Nubia Z60S Pro – 12/256 GB: 669 euro

Nubia Z60S Pro – 16/512GB: 769 euro

Nubia Z60S Pro – 16 GB/1 TB: 869 euro

Anche in questo caso, le spedizioni partiranno dal prossimo 12 agosto.