Fonte foto: Nubia

Nubia ha lanciato il suo ultimo top di gamma, il Nubia Z60 Ultra, a dicembre del 2023. Tuttavia, solo pochi giorni fa, l’azienda cinese ha condiviso un post sulla sua pagina Facebook in cui annunciava l’arrivo di una nuova versione di questo flagship, chiamata Nubia Z60 Ultra Leading Version.

Questo nuovo device, che sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 3 overclockato, non sarà venduto soltanto in Cina. Infatti, è previsto anche un lancio a livello globale, fissato per il prossimo 23 luglio. Inoltre, sempre lo stesso giorno l’azienda lancerà anche il nuovo Z60S Pro.

Z60 Ultra Leading Version: caratteristiche tecniche

Nei suoi canali social, Nubia ha annunciato questo Z60 Ultra Leading Version, come il dispositivo “Ultra” più potente del 2024.

Il chipset Snapdragon 8 Gen 3 overclockato ha un core CPU principale Cortex-X4 a una velocità di clock di 3,4 GHz e aumenta la velocità di clock della GPU a 1 GHz. Questa è la velocità di clock più alta che lo Snapdragon 8 Gen 3 può produrre.

Infatti, la maggior parte dei telefoni arriva solo a 3,3 GHz per la CPU e 0,9 GHz per la GPU. Inoltre, il chipset si basa su un’architettura a 4 nm, che garantisce un’elevata efficienza. Il nuovo dispositivo sarà anche dotato di fotocamera con tecnologia AI, per ottenere immagini sempre nitide e perfette.

Molto probabilmente, il device avrà le stesse specifiche della versione precedente. Si tratta in particolare di display OLED da 6,8 pollici con risoluzione 2480×1116 pixel, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il comparto fotografico sarà dotato di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 64 MP. Tutti i sensori dovrebbero avere il supporto alla tecnologia OIS. La fotocamera anteriore sarà invece dotata da un display da 12 MP.

Infine, l’azienda cinese ha già confermato che Nubia Z60 Ultra Leading Version avrà anche la certificazione IP68 contro polvere ed acqua e da una batteria da 6300 mAh con sistema di ricarica rapida da 80 W. Il dispositivo sarà inoltre disponibili nei colori nero, grigio e blu.

Nubia Z60S Pro: probabili specifiche

Per quanto riguarda il Nubia Z60S Pro, si sa ancora poco. Il prossimo camera phone dell’azienda (successore di Nubia Z50S Pro) dovrebbe essere dotato di chipset Snapdragon 8 Gen 3 e tripla fotocamera con sensore principale IMX906 da 50 MP con supporto OIS.

Naturalmente, anche in questo caso non mancheranno le funzionalità AI dedicate. Infine, questo top di gamma avrà una batteria da 5100 mAh, con ricarica rapida da 80 W.

L’azienda cinese non ha confermato le varie specifiche degli attesissimi Nubia Z60 Ultra Leading Version e Nubia Z60S Pro. Per avere informazioni concrete, ad esempio sulla disponibilità globale e i prezzi, è necessario attendere l’evento che si terrà il prossimo 23 luglio.