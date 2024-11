Nubia Z60S Pro, un top di gamma al minimo storico

Fonte foto: Zte

Gli smartphone a marchio ZTE sono caratterizzati da un comparto hardware di prim’ordine e un design unico, elegante e curato in ogni minimo dettaglio. Pur non essendo ancora così diffusi nel nostro paese, si tratta di veri e proprio top di gamma, con tutte le carte in regola per sfidare apertamente anche i brand più blasonati e conquistare anche gli utenti più esigenti.

Proprio in queste ore su Amazon è disponibile in super offerta il Nubia Z60S Pro, un device con una scheda tecnica davvero impeccabile dove spicca un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, usato in tutti i top di gamma 2023. A questo si aggiunge anche un ottimo comparto fotografico che va ben oltre il classico punta-scatta-condividi sui social.

Grazie alle offerte sull’e-commerce, per le prossime il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 500 euro arrivando al minimo storico. Un’occasione davvero unica che rende decisamente più facile l’acquisto di un ottimo top di gamma.

Nubia Z60S Pro: scheda tecnica

Nubia Z60S Pro ha un display AMOLED che misura 6,78 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.800×1.260 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano, in questa offerta specifica, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Molto interessante il comparto fotografico che comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 8 MP con PDAF. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3 e l’USB-C 3.1, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, BDS, Galileo e QZSS. Il comparto audio comprende due speaker con Snapdragon Sound certificati Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica via cavo da 80 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente MyOS 14.

Nubia Z60S Pro: l’offerta su Amazon

Nubia Z60S Pro costa 669 euro, una cifra non proprio alla portata di tutti ma sicuramente giustificabile dall’ottima scheda tecnica appena illustrata che fa di questo smartphone un top di gamma (di precedente generazione) a tutti gli effetti.

Grazie alle offerte Amazon, però, il prezzo scende fino a 589 euro (-12%, -80 euro) a cui bisogna aggiungere anche un coupon di sconto da 50 euro e un ulteriore sconto dell’8% sul totale al check out, che porta il prezzo finale di questo device a 495,88 euro, uno sconto davvero molto interessante che difficilmente si può ignorare.

