Nubia Z70 Ultra sta arrivando, ma già sappiamo tutto

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Nubia

Nubia ha annunciato l’arrivo del suo nuovo smartphone top di gamma, il Nubia Z70 Ultra che sarà presentato ufficialmente in Cina nelle prossime settimane. Un device che, stando alle indiscrezioni sul web, già conosciamo: dovrebbe trattarsi, infatti, del rebrand del Red Magic 10 Pro, presentato solo pochi giorni fa (sempre in esclusiva per la Cina) e che ha già incuriosito tutti grazie a una scheda tecnica molto interessante, orientata al gaming e alle prestazioni.

Nubia Z70 Ultra: scheda tecnica

Il nuovo Nubia Z70 Ultra ha un display OLED da 6,8 pollici, con risoluzione 1,5K (2.480×1.116 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino 144 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite (probabilmente in versione overclockata Extreme Edition); sconosciuti, al momento, i dettagli sulla memoria, ma trattandosi del rebrand del Red Magic 10 Pro è lecito ipotizzare 12 GB di RAM e, probabilmente, fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico dovrebbe essere lo stesso del Red Magic 10 Pro con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare sempre da 50 MP e terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 12 MP.

Per quanto riguarda le connessioni c’è il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’emettitore a infrarossi, l’USB-C 3.1, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente. Il comparto audio comprende due speaker compatibili con l’audio lossless DTS:HD.

Incerti anche i dati sulla batteria con alcune fonti che riportano una capacità da 6.000 mAh e altre da 6.500 mAh con ricarica rapida via cavo da 80 W.

Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente Redmagic OS 10. In Cina è possibile anche accedere a Nebula AIOS una suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che permettono all’utente di creare immagini partendo da un prompt testuale, ricevere aiuto per la stesura di testi, ricevere assistenza per diverse operazioni (tra cui le prenotazioni online) e molto altro ancora.

Tuttavia è difficile che questi strumenti arrivino a bordo di una potenziale versione Global, se e quando sarà annunciata. Infine, questo smartphone è certificato IP68, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Nubia Z70 Ultra: prezzo e disponibilità

Il nuovo Nubia Z70 Ultra sarà presentato ufficialmente il prossimo 21 novembre in Cina ma, per il momento, non ci sono ancora informazioni sui prezzi, anche se è possibile che siano simili a quelli visti sul Red Magic 10 Pro: