Nuova scoperta su Marte: si trova nel sottosuolo

Non solo stelle e strisce: gli Stati Uniti non sono l’unico paese in prima linea nello studio del pianeta Marte, anche la Cina fa sul serio. Ne è una chiara testimonianza quanto descritto all’interno della rivista specializzata "Geology", in cui è presente un articolo dedicato all’esplorazione del sottosuolo marziano.

Si tratta di una missione specifica dell’ex Impero Celeste, la Tianwen-1 che si avvale delle incredibili potenzialità del rover Zhurong. Proprio quest’ultimo veicolo spaziale è stato in grado di individuare una serie di crateri e alcune strutture geologiche di estremo interesse. Le foto e i dettagli della scoperta hanno fatto inevitabilmente il giro del mondo.

Che cosa ha approfondito il rover cinese su Marte

Il rover in questione è su Marte da diverso tempo. Il suo approdo sul pianeta rosso risale a quasi due anni fa, per la precisione al maggio del 2021: in tutti questi mesi ha compiuto un percorso di poco meno di due chilometri, spostandosi in direzione Sud e immortalando rocce, dune e crateri in scatti fotografici mozzafiato. Il sottosuolo è soltanto l’ultimo dei suoi approfondimenti. Il radar di Zhurong, infatti, ha inviato alcuni impulsi di tipo elettromagnetico direttamente nel terreno. Questi stessi impulsi sono stati poi riflessi dalle strutture sotterranee. I risultati sono stati così soddisfacenti grazie all’impiego di due frequenze distinte.

La prima frequenza è quella che arriva anche a profondità maggiori, fino a 80 metri per la precisione. La seconda frequenza, invece, non supera i 4 metri ma è capace di scovare immagini più dettagliate e minuziose. Lo studio del sottosuolo non è di estremo interesse soltanto per la Cina, il mondo intero si aspetta molto da questi scatti. L’obiettivo è quello di capire meglio quale sia stata la storia geologica di Marte che rimane ancora un mistero insondabile. Il rover asiatico ha esaminato dei crateri non molto profondi che erano coperti da sedimenti vari. I dati di fatto non sono però finiti qui.

Il sottosuolo sorprendente di Marte

Ad esempio, l’acqua e il ghiaccio non erano in alcun modo presenti in questa parte del sottosuolo di Marte, un particolare non certo secondario. In effetti sono proprio questi elementi su cui gli scienziati di tutto il mondo concentrano le loro attenzioni per comprendere se sul pianeta rosso ci sia stata o ci sia ancora vita. Questo non vuol dire comunque che l’acqua non si trovi negli stati più profondi, starà al radar di Zhurong accertate questa eventualità. L’articolo pubblicato su "Geology" non si è comunque limitato a questa parte dell’Universo per quel che riguarda le sue conclusioni.

Le informazioni provenienti da Marte sono state messe a confronto con quelle della Luna, esaminata con un altro radar non molto diverso da quello del rover cinese. La struttura del sottosuolo è apparsa differente come non mai. Nelle basse profondità marziane, infatti, si notano pareti di crateri da impatto, come se ci fossero stati veri e propri bombardamenti da parte di meteoriti. Tutto questo invece non è stato osservato nella Luna: la spiegazione potrebbe riguardare l’atmosfera, con quella del pianeta rosso rarefatta ma comunque esistente, mentre nella Luna assente del tutto.