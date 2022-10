Avete già sentito la nuova voce di Amazon Alexa? Si attiva così

A ottobre 2018 Amazon ha reso disponibile Alexa, il suo assistente vocale, in lingua italiana. Da allora la voce di Alexa è entrata in milioni di case del nostro Paese, con una velocità di diffusione veramente notevole. Gli italiani si sono abituati presto alla voce di Alexa e, oggi, per molti nostri connazionali è normale sentirla più volte al giorno, attraverso uno dei numero smart speaker di Amazon o altri prodotti compatibili con Alexa. Ma, adesso, possiamo cambiare: anche in Italia, infatti, è arrivata la seconda voce di Alexa, il timbro maschile.

Come attivare la voce maschile di Alexa

Come la gran parte dei settaggi dei device Amazon, anche il cambio di voce di Alexa è di una semplicità incredibile: basta dire "Alexa, cambia voce" per ottenere il risultato sperato.

Immediatamente la voce di Alexa passerà al timbro maschile e, inizialmente, ci farà un po’ impressione. Se vorremo tornare indietro, però, ci basterà ripetere "Alexa, cambia voce" per tornare indietro al più rassicurante tono femminile.

In alternativa, è anche possibile impostare la voce maschile solo su uno dei propri dispositivi compatibili con Alexa. Lo si può fare anche tramite l’app di Alexa per smartphone, oppure direttamente parlando con il singolo smart speaker.

Per farlo tramite app basta andare sui Dispositivi, selezionare il device al quale vogliamo cambiar voce, e poi andare su Impostazioni > La voce di Alexa e scegliere tra "Originale" o "Nuova". La nuova è quella maschile.

Alexa: i comandi non cambiano

La cosa importante da sapere sulla nuova voce di Alexa è che, esattamente come la precedente, è una voce sintetizzata in tempo reale. Cioè viene elaborata sul momento, non è pre-registrata. Questo vuol dire che la nuova voce potrà pronunciare tutto ciò che poteva pronunciare anche la vecchia: le notizie, il meteo, frasi che abbiamo impostato tramite le routine.

Allo stesso modo non cambiano neanche i comandi di attivazione: Alexa si usa proprio come prima, anche se ha una voce diversa. Per questo, quindi, la potete provare subito, già oggi, e fino a quando non vorrete (se lo vorrete) tornare alla voce femminile.

Ma non solo: per lo stesso motivo la nuova voce di Alexa funziona già su tutti i dispositivi Amazon esistenti, siano essi gli Smart Speaker Echo o gli Smart Display Echo Show.

