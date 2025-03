Echo Auto, rendi la tua auto smart spendendo pochissimo

Solo per le Offerte di Primavera trovi l'Echo Auto in promo con uno sconto del 64% e lo paghi pochissimo. Ecco come funziona e a cosa serve.

Fonte foto: Amazon

Tra i tanti dispositivi prodotti da Amazon e disponibili in offerta con uno sconto eccezionale, troviamo anche l’Echo Auto, la cassa Bluetooth con Alexa integrata che puoi installare all’interno della tua auto e renderla un po’ più smart. Arrivato in Italia quasi in sordina, l’Echo Auto ha conquistato il cuore di tantissimi italiani e italiane in pochissimo tempo. E il merito è delle tante funzioni utili, ma anche del prezzo, soprattutto in occasioni come le Offerte di Primavera. Infatti, l’Echo Auto è uno dei protagonisti indiscussi di questo evento: lo trovi su Amazon con uno sconto del 64% ed è disponibile al prezzo più basso di sempre. Lo paghi meno di 25 euro e fai un super acquisto.

A cosa serve esattamente l’Echo Auto? Si tratta di un dispositivo intelligente in grado di riprodurre la musica e le tue playlist preferite, di accedere alle tante funzioni di Alexa senza dover utilizzare le mani (compresa la possibilità di effettuare chiamate e di riprodurre i messaggi vocali) e di controllare i dispositivi smart installati nella tua abitazione. Tante funzioni in un dispositivo molto piccolo ed economico. Non farti sfuggire questa occasione e acquistalo subito.

Echo Auto

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Echo Auto: prezzo, offerta e sconto Amazon

Semplicemente il più venduto su Amazon in questo momento. E il motivo è semplice: l’Echo Auto costa pochissimo. Il merito è dello sconto del 64% presente su Amazon che fa crollare il prezzo a soli 24,99 euro. Lo paghi meno delle metà e fai un super affare. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del dispositivo è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo per valutare tutte le sue funzionalità. Ma difficilmente ne resterai deluso.

Echo Auto

Echo Auto: a cosa serve e come funziona

L’Echo Auto è il Fire TV Stick per le automobili. Non si tratta esattamente dello stesso dispositivo con le stesse funzioni, ma serve a dare l’idea. Infatti, montando l’Echo Auto nella propria vettura, la si rende molto più intelligente, permettendo di aggiungere nuove funzioni. Le dimensioni sono contenute e a una prima vista sembra una semplice cassa Bluetooth da appoggiare alla bocchetta della ventilazione. Ma in realtà, nasconde tanti "segreti", o meglio, tante funzionalità utili.

Infatti, l’Echo Auto integra l’assistente vocale Alexa con il quale puoi interagire. Ad esempio, l’Echo Auto può riprodurre le tue playlist preferite o l’ultimo album del tuo cantante preferito. Ma non solo: fare chiamate senza utilizzare lo smartphone, diminuendo la probabilità di fare degli incidenti o di commettere errori alla guida, impostare dei promemoria o gestire i dispositivi smart presenti in casa, come ad esempio il termostato. Grazie ai 5 microfoni integrati (che puoi spegnere in ogni momento per salvaguardare la tua privacy), Alexa ascolta ogni tua richiesta e le chiamate sono nitide.

Anche il montaggio e la configurazione sono molto semplici. Basta collegare Echo Auto alla porta USB dell’auto o all’accendisigari ed effettuare la configurazione tramite l’app Alexa dello smartphone. Ti bastano pochi minuti e potrai cominciare a utilizzare l’Echo Auto.

Echo Auto