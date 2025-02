Amazon Echo Auto (2ª gen) è un device che trasforma l’autoradio di un veicolo in un moderno sistema per l’infotainment. Con l’offerta Amazon è al minimo storico

Fonte foto: Amazon

Amazon Echo Auto (2ª gen) è la soluzione perfetta per trasformare qualsiasi auto in un veicolo smart, portando a bordo le funzioni di Alexa con la possibilità di accedere all’ecosistema di dispositivi connessi all’assistente smart di Amazon anche mentre si è alla guida.

Semplice, efficiente, versatile e dalle dimensioni estremamente compatte, questo prodotto si adatta facilmente a qualsiasi situazione, sfruttando al meglio il sistema di infotainment del proprio veicolo, consentendo all’utente di gestire musica, chiamate, navigazione e molto altro senza distogliere l’attenzione dalla strada.

Grazie all’offerta su Amazon questo prodotto costa meno di 30 euro, arrivando al minimo storico. Un’occasione imperdibile per chi già utilizza Alexa o per chiunque voglia modernizzare la propria auto senza spendere cifre esagerate.

Amazon Echo Auto (2ª gen) – Assistente smart per automobile – Amazon Alexa

Amazon Echo Auto (2ª gen): scheda tecnica

Echo Auto è il dongle prodotto da Amazon per dotare la propria automobile, anche se un modello non proprio recente, di un sistema di infotainment moderno e compatibile le funzionalità smart di Alexa.

Prima caratteristica interessante di questo dispositivo è il design: parliamo di un prodotto dalle dimensioni contenute (l’altoparlante misura 57x35x14 mm mentre il microfono 52×23,2×15,3 mm) e dal peso complessivo di 61 grammi, due caratteristiche che permettono all’utente di posizionarlo facilmente all’interno dell’abitacolo di qualsiasi veicolo utilizzando l’apposito supporto adesivo (incluso nella confezione) oppure tramite il supporto per le bocchette dell’aria (da comprare separatamente) che si adatta a ogni contesto.

Echo Auto (2ª gen) ha cinque microfoni integrati che gli consentono di ricevere chiaramente i comandi vocali anche in situazioni piuttosto rumorose, come in caso di traffico ad esempio, o con la radio accesa. Per quanto riguarda il funzionamento, l’utente ha due opzioni: collegare il device allo smartphone (con una connessione Internet attiva e l’app Alexa installata) e utilizzare, appunto, il telefono come un display nel caso si voglia avviare la navigazione; oppure si può collegare il dongle di Amazon a un sistema di infotainment preinstallato, è compatibile sia con Android Auto che con Apple Car Play e in questo modo ci si "limita" essenzialmente a portare i comandi vocali di Alexa a bordo del proprio veicolo.

A prescindere da quella che sarà la decisione dell’utente (dettata anche dalle sue esigenze e dal tipo di veicolo) all’interno della confezione c’è tutto il necessario per provvedere all’installazione senza problemi: c’è un cavo USB, l’adattatore per la presa dell’accendisigari (utile per i veicoli più vecchi senza porte USB) e un cavo AUX (per collegare il device all’impianto audio dell’auto senza Bluetooth).

Una volta installato il dispositivo, non resta che configurare l’app Alexa sul proprio smartphone, una condizione indispensabile affinché tutto funzioni a dovere visto che l’Echo Auto ha bisogno di un device esterno che elabori le informazioni.

Amazon Echo Auto (2ª gen): l’offerta su Amazon

Amazon Echo Auto (2ª gen) ha un prezzo di listino di 69,99 euro ma per le prossime ore approfittando delll’offerta Amazon questo device può essere acquistato a 29,99 euro (-57%, -40 euro), uno sconto davvero da non sottovalutare che può aiutare i possessori di un veicolo a modernizzare il proprio impianto di infotainment, riuscendo oltretutto a utilizzare tutti i dispositivi collegati ad Alexa anche mentre si è alla guida.

