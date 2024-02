Nuovo Fire TV Stick 4K, il prezzo è eccezionale: è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: ©backyardproduction/123RF.COM

È uno degli ultimi dispositivi realizzati e lanciati da Amazon ed è anche uno dei più venduti degli ultimi mesi, come dimostrano gli oltre 5.000 pezzi acquistati negli ultimi 30 giorni. Stiamo parlando del Nuovo Fire TV Stick 4K, disponibile anche nella versione Max, il dongle che si collega al televisore e che lo trasforma in uno smart TV con i superpoteri. Da qualche giorno il sito di e-commerce ha lanciato le offerte per San Valentino e rientrano anche questi dispositivi smart molto particolari, ma allo stesso tempo molto richiesti. Grazie alla promo di oggi, il prezzo del Nuovo Fire TV Stick 4K scende al minimo storico grazie allo sconto del 43%. Offerta altrettanto interessante per la versione Max, disponibile con uno sconto del 34%.

Le funzionalità offerte dalla chiavetta multimediale di Amazon sono molteplici: permette di accedere a un numero di applicazioni e piattaforme praticamente infinito, è dotata di un telecomando con Alexa integrata con il quale poter controllare con la voce tutti i dispositivi smart presenti in casa e cambiare velocemente serie TV o film da vedere. Supporta anche il Wi-Fi 6 che assicura uno streaming più fluido e stabile. A questo prezzo è da acquistare subito: non farti scappare questa occasione.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Nuovo Fire TV Stick 4K: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo super scontato per il Nuovo Fire TV Stick 4K. Oggi è disponibile con uno sconto del 43% a un prezzo di 39,99 euro. Si tratta del minimo storico e di un’occasione irripetibile per un accessorio per lo smart TV utilissimo. La spedizione è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di 24 ore. Come per tutti i prodotti Amazon, hai la possibilità di testarlo per 30 giorni e poi decidere se restituirlo. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Se siete alla ricerca di un dongle con un po’ più di potenza, trovi in offerta anche il Nuovo Fire TV Stick 4K Max. Il prezzo è di 52,99 euro e lo sconto del 34%. Perfetto per chi vuole la massima qualità quando vede una serie TV o un film in streaming.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Nuovo Fire TV Stick 4K: a cosa serve e le funzionalità

Una delle domande più frequenti che le persone si pongono quando sentono parlando del Fire TV Stick (in una delle sue tante versioni disponibili) è: "Ma a che cosa serve?". Molto semplice: si tratta di una chiavetta multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore e che permette di accedere a tantissime applicazione e piattaforme. Oltre a tutte quelle più utilizzate, hai la possibilità di scaricare e utilizzare app che non vengono solitamente supportate da un normale televisore intelligente. Uno dei motivi del suo successo è anche la facilità di installazione: bastano cinque minuti per cominciare a utilizzarla.

Il modello in offerta oggi è il Nuovo Fire TV Stick 4K, l’ultimo realizzato da Amazon. Rispetto a quello precedente ha un nuovo processore che assicura prestazioni più elevate e supporta il Wi-Fi 6E per uno streaming più fluido e senza interruzioni. Inoltre, è dotato anche della modalità ambiente che trasforma il televisore in un’opera d’arte. Quando non la stai utilizzando, puoi scegliere di riprodurre uno degli oltre 2000 dipinti e fotografie messi a disposizione da Amazon.

Inoltre, nella confezione è presente anche un telecomando con Alexa integrata. Gestire i dispositivi intelligenti, oppure cambiare puntata della serie TV non è mai stato così semplice: basta un semplice comando vocale. C’è il supporto al 4K Ultra HD, al Dolby Vision, all’HDR10+ e all’audio Dolby Atmos.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max