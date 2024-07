Amazon, sconto mai visto prima: a questo prezzo è un affare

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Solitamente l’inizio del mese di luglio coincide con l’annuncio del Prime Day estivo di Amazon. E quest’anno non è andata diversamente: il sito di e-commerce ha annunciato le date del Prime Day 2024: l’appuntamento è fissato per il 16 e 17 luglio. Saranno quarantotto ore all’insegna di offerte lampo e di sconti mai visti prima, con la possibilità di risparmiare centinaia di euro su smartphone, tablet, smart TV e tantissimi altri prodotti. Per arrivare al meglio al Prime Day 2024, Amazon ha già lanciato alcune offerte che saranno attive fino al 17 luglio. Per il momento non riguardano prodotti o dispositivi, bensì i servizi premium come Amazon Music Unlimited, Audible e Kindle Unlimited. Solo per pochissime settimane hai la possibilità di provare gratuitamente per diversi mesi queste piattaforme ad abbonamento e testarle in prima persona.

Tornando alle nuove offerte disponibili questa settimana, l’attenzione come sempre è rivolta ai dispositivi tech come smartphone, tablet, smart TV, e agli elettrodomestici per la tua casa, diventati in questi ultimi anni sempre più intelligenti e indispensabili. In ambito smartphone, torna in offerta uno dei telefoni più amati e desiderati: l’iPhone 15 Pro Max. Grazie allo sconto di 300 euro e alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate, puoi fare un vero affare. Ottima anche l’offerta disponibile per il Galaxy Watch6: sconto del 40% e minimo storico. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che puoi trovare questa settimana su Amazon e le trovi raccolte nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte della settimana 1-7 luglio

Il Prime Day 2024 comincia a catalizzare l’attenzione degli utenti, ma in attesa del 16 e 17 luglio, su Amazon ci sono tantissime altre offerte valide. Di alcune ne abbiamo già parlato, ma non sono le uniche. Come si può notare dalla lista piuttosto lunga, ce ne sono alcune veramente eccezionali. Ad esempio, se siete alla ricerca di uno smartphone con un super prezzo, trovi il Galaxy S23 FE con uno sconto del 39% e risparmi centinaia di euro. Ottima promo anche per il tablet Blackview Tab 90 disponibile con un doppio sconto che ti fa risparmiare quasi l’80%. In ambito smart home, c’è la telecamera di sicurezza lowcost Tp-Link Tapo C200 a metà prezzo e la paghi pochissimo. E visto che siamo in piena estate e il caldo comincia a farsi sentire, ci sono due offerte da non farsi scappare: il ventilatore a torre Aigostar con il 43% di sconto e il condizionatore portatile Electrolux con uno sconto del 47% e risparmi più di 300 euro.

Se volete accedere direttamente alla pagina prodotto, basta cliccare sui link presenti qui in alto, mentre se volete approfondire le caratteristiche dei singoli dispositivi, trovate qui in basso una breve descrizione. A voi la scelta e buona lettura.

Prime Day 2024: le offerte già attive su Amazon

In vista del Prime Day 2024 Amazon ha lanciato le prime offerte sui servizi ad abbonamenti. Un’occasione irripetibile per testare gratuitamente alcune delle piattaforme più utilizzate. Le promo sono riservate agli utenti Prime e hai solamente pochi giorni per approfittarne.

Amazon Music Unlimited. Per gli utenti Prime c’è la possibilità di provare gratis per cinque mesi Amazon Music Unlimited, il servizio che permette di ascoltare musica, playlist e i tuoi podcast preferiti con la miglior qualità possibile e senza pubblicità. Puoi scaricare album e brani per ascoltarli offline, oppure skippare tutte le volte che vuoi le canzoni presenti nella playlist. Per chi non è iscritto a Prime, la prova gratuita si riduce a tre mesi.

ISCRIVITI GRATIS AD AMAZON MUSIC UNLIMITED PER 5 MESI

Audible. Il servizio di Amazon per gli amanti degli audiolibri e dei podcast. Con una libreria praticamente infinita composta da migliaia di libri, Audible è uno dei servizi più amati e desiderati dagli utenti. Da oggi puoi provarlo gratuitamente per tre mesi senza obbligo di restare e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Con l’abbonamento ad Audible puoi effettuare il download degli audiolibri e ascoltarli anche quando non hai la connessione a internet e scegliere tra oltre 70.000 titoli in esclusiva. Il tutto senza pubblicità.

ABBONATI GRATIS AD AUDIBLE PER 3 MESI

Kindle Unlimited. Altro servizio molto conosciuto di Amazon. Kindle Unlimited è il paradiso dei lettori: hai accesso illimitato a milioni di e-book e riviste e puoi leggerli dal tuo e-reader oppure tramite l’app Kindle disponibile per tablet e smartphone. Per il Prime Day, Amazon ha deciso di estendere la prova gratuita a 3 mesi, ma solo per i clienti Prime. Anche in questo caso senza nessun vincolo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento.

ABBONATI A KINDLE UNLIMITED PER TRE MESI

Amazon Seconda Mano. Sconto del 20% aggiuntivo su una selezione di prodotti presenti su Amazon Seconda Mano, la sezione del sito di e-commerce dedicata ai prodotti resi. In molti casi si tratta di dispositivi praticamente nuovi e con nessun difetto, che trovi a un prezzo già scontato a cui aggiungere un ulteriore 20% di sconto. Per scoprire tutti i dispositivi disponibili, clicca sul link.

iPhone 15 Pro Max

Da questa settimana torna in offerta uno degli smartphone più amati e desiderati tra quelli disponibili sul mercato in questo primo semestre 2024. Stiamo parlando dell’iPhone 15 Pro Max, la versione più grande e performante dell’ultima versione dello smartphone Apple. Su Amazon è disponibile con uno sconto di quasi 300 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico a cui aggiungere tutti i privilegi riservati dal sito di e-commerce, tra cui il pagamento in 5 rate a tasso zero. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Per quanto riguarda l’iPhone 15 Pro Max c’è poco da dire e da raccontare. È uno dei telefoni più performanti presenti sul mercato, dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici con tecnologia ProMotion che una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Sotto la scocca è presente il nuovissimo processore A17 Pro che assicura prestazioni uniche. Nella parte posteriore trova posto il nuovo sistema di fotocamera Pro con sensore principale da ben 48 megapixel. Non approfittare di questa promo sarebbe un grave errore.

iPhone 15 Pro Max

Galaxy S23 FE

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma, ma non vuoi spendere una cifra a tre zeri, ecco l’offerta che fa per te. Questa settimana trovi su Amazon il Galaxy S23 FE in promo con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a 424 euro, con un risparmio netto di 270 euro. Uno smartphone che ha poco da invidiare a dispositivi molto più costosi. Schermo Dynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2200 ottimizzato per questo dispositivo e un comparto fotografico molto interessante. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 12 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3X. A supporto le tecnologie avanzate di Samsung per migliorare la qualità delle immagini, soprattutto quando c’è poca luce. Inoltre, lo smartphone ha ricevuto anche Galaxy AI, il nuovo sistema di Samsung che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone.

Galaxy S23 FE

Cuffie Bluetooth

Nella nostra guida all’acquisto delle migliori offerte della settimana non possono mai mancare un paio di cuffie Bluetooth lowcost. Oramai sono diventate un accessorio fondamentale nella vita di tantissime persone e su Amazon è possibile fare degli ottimi affari spendendo pochissimo. Come ad esempio per questo paio di auricolari Bluetooth che trovi con uno sconto del 76% e risparmi decine di euro. Inoltre, è disponibile un ulteriore coupon che ti fa risparmiare un altro 5%. Infine, se ne acquisti due paia, ottieni uno sconto dell’8% sul prezzo finale. Spendendo circa 20 euro fai un super acquisto.

N.B. Per vedere il prezzo finale devi cliccare sul banner, aprire la pagina prodotto su Amazon e applicare i coupon sconto disponibili

Cuffie Bluetooth

Galaxy Watch6

Un’offerta veramente speciale da non farsi sfuggire. Su Amazon trovi l’ottimo Galaxy Watch6, l’ultima versione dello smartwatch top di Samsung, in offerta con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 189,99 euro, minimo storico in quest’ultimo periodo. Si tratta di un orologio dotato delle migliori tecnologie del momento e che ti permette di tenere sotto controllo sia i principali parametri vitali sia l’attività fisica. Grazie al sensore BioActive puoi monitorare contemporaneamente la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna ed effettuare una misurazione della percentuale di massa grassa, massa magra e di acqua presente nel tuo corpo in tempo reale. A bordo trovi il sistema operativo WearOS di Google che ti mette a disposizione tante app utili nella vita di tutti i giorni. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Galaxy Watch6

Amazfit GTR 3

Se vuoi spendere un po’ di meno per acquistare il tuo nuovo smartwatch, ti proponiamo una valida alternativa: l’Amazfit GTR 3. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 33% e lo paghi solamente 99,90 euro. Dotato di uno schermo AMOLED con una luminosità elevata, 150 modalità di allenamento e sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo diversi parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca e la quantità di ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno che ti suggerisce anche cosa fare per migliorare la qualità del tuo riposo. La batteria ha un’autonomia di 21 giorni con un utilizzo normale, un vero record nel settore.

Amazfit GTR 3

LG QNED 65 pollici

Questa settimana su Amazon è possibile anche fare degli ottimi affari per gli smart TV. Tra le tante promo disponibili, abbiamo scelto questo modello LG QNED da 65 pollici di ultima generazione. Grazie allo sconto del 43% il prezzo scende a 858,99 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando i servizi presenti nella pagina prodotto. Ottima qualità delle immagini grazie allo schermo 4K con tecnologia Nanocell e Quantum Dot, al processore α7 Gen6 e alla tecnologia AI Picture Pro che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei contenuti. A bordo c’è il sistema operativo weboS, una garanzia per quanto riguarda la massima compatibilità con le varie piattaforme di video streaming. Supporta anche l’assistente vocale Alexa.

LG QNED 65 pollici

Tablet Blackview Tab 90

Ecco una delle migliori offerte di tutta la settimana. Su Amazon trovi il tablet Blackview Tab 90 in promo con un doppio sconto che fa letteralmente crollare il prezzo. Infatti, al primo coupon sconto del 50%, ne puoi aggiungere un altro che ti fa risparmiare un altro 28%. Il prezzo finale è di soli 109,99 euro, invece di 499,99 euro, con un risparmio netto che sfiora i 400 euro. Un prezzo veramente speciale per un tablet con cui puoi fare di tutto. Schermo da 11 pollici ad alta definizione perfetto per vedere i tuoi film e serie TV preferiti seduto comodamente sul divano. Ottime prestazioni grazie alla RAM da 12 gigabyte e alla memoria da 128 gigabyte. Batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi.

N.B. Per vedere il prezzo finale devi cliccare sul banner, aprire la pagina prodotto su Amazon e applicare i coupon sconto disponibili

Blackview Tab 90

Cassa Bluetooth

Ecco un’offerta prettamente estiva da non farsi sfuggire. Su Amazon trovi questa cassa Bluetooth impermeabile perfetta per le feste in piscina o al mare con un doppio sconto che te la fa pagare meno della metà. Oltre a quello fisso del 50%, puoi aggiungere un ulteriore coupon del 5% e la paghi meno di 20 euro. Buona qualità audio, compatibile con qualsiasi smartphone, e funzione per bassi ancora più profondi. All’occorrenza la puoi utilizzare anche come viva voce per fare le chiamate.

Cassa Bluetooth

Telecamera Tapo C200

Ecco un’altra offerta da non farsi scappare. Oggi trovi su Amazon la telecamera di sicurezza Tapo C200 in promo con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Oltre a quello fisso del 35%, puoi aggiungere un secondo coupon che fa scendere il prezzo di un altro 15%. In questo modo la paghi solo poco più di 20 euro e fai un grande affare. Si tratta di una delle telecamere più vendute su Amazon e il motivo è semplice: facile da installare e configurare, costa poco e la qualità delle immagini è veramente elevata. Inoltre, è dotata di sensori di che rilevano in tempo reale il movimento degli utenti e ti avvisano in tempo reale se notano qualcosa di anomalo.

N.B. Per vedere il prezzo finale devi cliccare sul banner, aprire la pagina prodotto su Amazon e applicare i coupon sconto disponibili

Telecamera Tapo C200

Ventilatore a torre Aigostar

Ecco un’offerta per l’estate davvero irrinunciabile. Su Amazon è in offerta con uno sconto del 43% il ventilatore a torre Aigostar e lo paghi solamente 39,99 euro. Utilissimo in questi giorni di caldo torrido, è dotato di 3 diverse modalità di velocità e di un motore da 45 W. Oscilla fino a un massimo di 85 gradi per rinfrescare la stanza in modo omogeneo. Grazie al timer puoi anche impostare l’orario di accensione e spegnimento. Un’occasione da non farsi sfuggire.

Ventilatore a torre Aigostar

Condizionatore portatile Electrolux

Altra offerta per l’estate che non devi farti sfuggire. Oggi trovi il condizionatore portatile Electrolux in offerta con uno sconto del 47% che te lo fa pagare 359,99 euro, con un risparmio netto che supera i 300 euro. Un’offerta shock per uno degli elettrodomestici per casa più ricercati in questo periodo. Dotato di una potenza di 10.500BTU, è l’ideale per una stanza di circa 50-60 metri quadrati. Inoltre, rispetto a tanti altri modelli, questo climatizzatore portatile Electrolux è utile anche in inverno, potendo fare sia aria calda sia aria fredda. Facile da controllare grazie al display touch presente nella parte superiore. Approfittane subito.

Condizionatore portatile Electrolux

Soundbar Samsung

Prezzo stracciato per la soundbar Samsung HW-S50B/ZF. Grazie allo sconto del 44% il prezzo scende a 139,99 euro e la paghi praticamente la metà. Ottima qualità audio e soprattutto è compatibile con qualsiasi smart TV, anche con quelli di brand differenti da Samsung. Modello all-in-one che raccoglie in un solo elemento tutto il necessario per un audio di qualità superiore. Il suono è bilanciato e uniforme, e riempie completamente la stanza. Non farti sfuggire questa super promo.

Soundbar Samsung

Macchina per il caffè De’Longhi Nepresso Inissia

Offerta shock su Amazon per la macchina per il caffè De’Longhi Nepresso Inissia. Il motivo te lo spieghiamo immediatamente: oltre allo sconto del 50% che fa scendere il prezzo a 79,99 euro (minimo storico), ottieni in regalo 90 euro di cialde nespresso. Praticamente è come se la macchinetta non la pagassi, grazie a questa promo straordinaria. Qualità del caffè elevata e puoi preparare tante bevande. Perfetta per un utilizzo casalingo, ma anche aziendale.

Macchina per il caffè De’Longhi Nepresso Inissia

Lavatrice LG AI DD

Chiudiamo la nostra guida con la lavatrice LG AI DD Serie R3 con cestello da 9 chilogrammi e design slim. Grazie allo sconto del 40% risparmi più di 400 euro sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il pagamento. Lavatrice innovativa che utilizza l’intelligenza artificiale per suggerirti quale programma per il lavaggio utilizzare in base alla tipologia di tessuto. La classe energetica A assicura anche una bolletta della corrente e dell’acqua più leggera. Approfittane subito e fai questo super affare.

Lavatrice LG AI DD