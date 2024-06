Prime Day 2024, prime offerte già disponibili: ecco quali sono

Dal 16 al 17 luglio ci sarà il primo Prime Day 2024, ma alcune offerte sono già disponibili in esclusiva per gli utenti Prime: ecco quali sono.

Fonte foto: tevarak11 / 123RF.com

È ufficiale: dal 16 al 17 luglio su Amazon ci sarà il primo Prime Day 2024. Per chi non lo sapesse, il Prime Day è un evento che il sito di e-commerce organizza due volte l’anno (solitamente a luglio e a ottobre) in cui gli utenti iscritti al servizio Prime beneficiano di offerte esclusive con sconti mai visti in precedenza. Quarantotto ore di promo incredibili (l’evento comincerà alle ore 00:01 del 16 luglio e si concluderà alle ore 23:59 del 17 luglio), ma per questa edizione Amazon ha voluto fare le cose in grande e alcune promo sono disponibili già da adesso (26 giugno, ndr).

Non si tratta di promo che riguardano prodotti specifici, bensì alcuni dei servizi offerti dal sito di e-commerce. Parliamo di Amazon Prime Music Unlimited, il servizio che permette di ascoltare tutti i tuoi brani e playlist preferite senza nessun limite e senza pubblicità, disponibile in prova gratuita per cinque mesi per tutti gli iscritti a Prime. Oppure di Kindle Unlimited gratis per tre mesi (il servizio di Amazon che ti dà accesso illimitato a milioni di eBook e riviste). Promo disponibili solamente per gli utenti Prime: se ancora non sei iscritto al servizio di Amazon, puoi farlo oggi sfruttando la prova gratuita di trenta giorni e puoi recedere in qualsiasi momento: clicca qui.

OFFERTE PRIME DAY 2024

ISCRIVITI GRATIS AD AMAZON PRIME PER 30 GIORNI

Prime Day 2024: le offerte sui servizi Amazon

Per il suo secondo evento annuale (il primo sono state le offerte di Primavera a ridosso di Pasqua) Amazon ha deciso di fare le cose in grande. Per il Prime Day 2024 bisogna ancora aspettare qualche settimana, ma nel mentre è possibile approfittare di alcune promo in anteprima che riguardano i suoi servizi. Infatti, oltre a vendere migliaia di prodotti con sconti incredibili, Amazon si è arricchito di questi anni di servizi a pagamento sempre molto utili e amati dagli utenti. E per alcuni di questi, è possibile approfittare di sconti e promo mai visti in precedenza. Ricordiamo che alcune di queste offerte sono riservato solo agli utenti Prime (per abbonarti gratis per 30 giorni basta cliccare su questo link). Vediamo le promo disponibili già da adesso.

Amazon Music Unlimited. Per tutti gli iscritti a Prime c’è la possibilità di provare gratuitamente per cinque mesi Amazon Music Unlimited, il servizio che permette di ascoltare musica, playlist e i tuoi podcast preferiti con la miglior qualità possibile e senza pubblicità. Puoi scaricare album e brani per ascoltarli offline, oppure skippare tutte le volte che vuoi le canzoni presenti nella playlist. Tutti gli utenti iscritti a Prime hanno la possibilità di provare il servizio gratis per cinque mesi, con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Se, invece, non sei iscritto a Prime, la prova gratuita si riduce a tre mesi.

ISCRIVITI GRATIS AD AMAZON MUSIC UNLIMITED PER 5 MESI

Audible. Il servizio di Amazon per gli amanti degli audiolibri e dei podcast. Con una libreria praticamente infinita composta da migliaia di libri, Audible è uno dei servizi più amati e desiderati dagli utenti. Da oggi puoi provarlo gratuitamente per tre mesi senza obbligo di restare e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Con l’abbonamento ad Audible puoi effettuare il download degli audiolibri e ascoltarli anche quando non hai la connessione a internet e scegliere tra oltre 70.000 titoli in esclusiva. Il tutto senza pubblicità.

ABBONATI GRATIS AD AUDIBLE PER 3 MESI

Kindle Unlimited. Altro servizio molto conosciuto di Amazon. Kindle Unlimited è il paradiso dei lettori: hai accesso illimitato a milioni di e-book e riviste e puoi leggerli dal tuo e-reader oppure tramite l’app Kindle disponibile per tablet e smartphone. Per il Prime Day, Amazon ha deciso di estendere la prova gratuita a 3 mesi, ma solo per i clienti Prime. Anche in questo caso senza nessun vincolo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento.

ABBONATI A KINDLE UNLIMITED PER TRE MESI

Amazon Fresh . Per gli utenti coperti dal servizio Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna c’è la possibilità di risparmiare fino al 40% sull’acquisto di prodotti essenziali per l’estate e sulla spesa.

. Per gli utenti coperti dal servizio Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna c’è la possibilità di risparmiare fino al 40% sull’acquisto di prodotti essenziali per l’estate e sulla spesa. Prime Gaming . In poco lo conoscono, ma in realtà è un servizio che pian-piano sta crescendo. Stiamo parlando di Prime Gaming , la piattaforma di Amazon dedicata ai videogiocatori. Dal 24 giugno al 16 luglio, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi, tra cui “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge”, “STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords”, “Hitman Absolution” e molto altro arriverà a ridosso dell’inizio del Prime Day. Servizio disponibile per tutti gli utenti iscritti a Prime.

. In poco lo conoscono, ma in realtà è un servizio che pian-piano sta crescendo. Stiamo parlando di , la piattaforma di Amazon dedicata ai videogiocatori. Dal 24 giugno al 16 luglio, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi, tra cui “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge”, “STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords”, “Hitman Absolution” e molto altro arriverà a ridosso dell’inizio del Prime Day. Servizio disponibile per tutti gli utenti iscritti a Prime. Amazon Warehouse. Sconto del 20% aggiuntivo su una selezione di prodotti presenti su Amazon Seconda Mano, la sezione del sito di e-commerce dedicata ai prodotti resi. In molti casi si tratta di dispositivi praticamente nuovi e con nessun difetto, che trovi a un prezzo già scontato a cui aggiungere un ulteriore 20% di sconto. Per scoprire tutti i dispositivi disponibili, clicca sul link.

Infine, per restare aggiornato con tutte le promo previste entro il 16 luglio, accedi alla pagina creata appositamente per l’evento.

OFFERTE PRIME DAY 2024