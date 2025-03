Amazon, iPhone 16 Pro al minimo storico e sconti fino all'80%

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Con l’avvicinarsi della primavera, sbocciano nuove offerte su Amazon. Anche questa settimana il sito di e-commerce ci delizia con nuove promo su tantissimi prodotti differenti, anche alcuni dei più desiderati e amati dagli utenti. Come ad esempio l’iPhone 16 Pro che tocca un nuovo minimo storico e risparmi quasi 200 euro per la versione con 256 gigabyte di memoria interna (e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero). Sempre in tema smartphone, trovi in promo anche il Moto G85, uno dei telefoni lowcost più venduti degli ultimi mesi, grazie allo sconto del 43%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo della settimana per i prodotti tech (smartphone, smartwatch, smart TV) e per gli elettrodomestici per la casa, diventati sempre più smart in questi ultimi anni (come ad esempio i robot aspirapolvere). Tutte le migliori promo le trovi raccolte nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Non fartele scappare: potrebbero terminare da un momento molto presto.

Amazon, le migliori offerte 10 – 16 marzo

Una lista molto lunga che testimonia l’abbondanza di opportunità disponibili questa settimana su Amazon. Sul sito di e-commerce si trova veramente di tutto. Degli smartphone ti abbiamo già accennato, ma in promo ci sono anche smartwatch (il Galaxy Watch6 Classic su tutti) e smart TV (molto interessante il televisore LG Nanocell da 55 pollici disponibile con uno sconto del 35%). Per gli appassionati dei prodotti Apple, su Amazon è arrivato il nuovissimo MacBook Air 13" con processore M4: lo puoi già acquistare e lo ricevi direttamente a casa. Tra gli elettrodomestici, invece, c’è in offerta speciale il robot aspirapolvere Roomba Combo i5 che puoi utilizzare anche come lavapavimenti: con lo sconto del 42% lo paghi quasi la metà. Altrettanto ottima l’offerta disponibile per la friggitrice ad aria Cecotec Ceocfry Fantastik 5500: la paghi meno di 50 euro e fai un super acquisto.

Tutte le migliori promo della settimana le trovi nella lista qui in alto: per accedere alla pagina prodotto basta cliccare sul link e completare l’acquisto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche, qui in basso trovi una breve descrizione tecnica e il banner per comprare il prodotto. A te la scelta e buona lettura.

iPhone 16 Pro

Torna in offerta uno degli smartphone più desiderati dalle persone. Stiamo parlando proprio dell’iPhone 16 Pro, l’ultima creazione di Apple da poco lanciata sul mercato. Il telefono premium dell’azienda di Cupertino è disponibile su Amazon a un prezzo di 1201,99 euro per la versione da 256 gigabyte con un risparmio di circa 170 euro su quello di listino. Il prezzo è sicuramente elevato, ma stiamo parlando di un prodotto Apple ed è già complicato trovarlo in promo. Inoltre, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 240,40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche la versione da 128 gigabyte. La trovi su Amazon a un prezzo di 1099 euro con un risparmio di 140 euro su quello di listino. Anche per questo modello hai a disposizione il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Sull’Phone 16 Pro c’è ben poco da dire. Stiamo parlando di uno dei migliori telefoni disponibili oggi sul mercato e che rispetto ai modelli precedenti fa un grande salto tecnologico. Tra le novità, c’è lo schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, più grande rispetto al passato, e soprattutto il nuovo processore A18 Pro progettato appositamente per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale dell’azienda di Cupertino che debutterà a breve anche in Italia. Altra grande novità è il nuovo obiettivo ultragrandangolare da 48 megapixel che permette di scattare immagini panoramiche molto più dettagliate.

iPhone 16 Pro – 256GB

iPhone 16 Pro – 128GB

Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro

Ad Apple risponde Google scontando il Google Pixel 9 e il Google Pixel 9 Pro, i due ultimi smartphone top di gamma lanciati sul mercato. Due ottimi dispositivi che si candidano a essere una delle migliori alternative Android all’iPhone 16 e all’iPhone 16 Pro.

Il Google Pixel 9 è in promo a un prezzo di 629 euro con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Se sei iscritto a Prime Student ricevi anche uno sconto di 50 euro che abbassa ulteriormente il prezzo da pagare. Per lo smartphone si tratta del minimo storico su Amazon e del migliore prezzo web.

Se sei alla ricerca di una migliore qualità nel comparto grafico, puoi optare per il Google Pixel 9 Pro. In questo caso il prezzo è di 816 euro con uno sconto del 26%, per un risparmio di quasi 300 euro su quello di listino. Anche per il Google Pixel 9 Pro hai a disposizione lo sconto aggiuntivo di 50 euro se sei iscritto a Prime Student. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 163,20 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Acquistando uno dei due smartphone oggi, ottieni anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast di Amazon.

Il Google Pixel 9 e il Google Pixel 9 Pro condividono parte della scheda tecnica. Entrambi si basano sul nuovo processore Google Tensor G4 progettato per supportare al meglio Google AI, il sistema di intelligenza artificiale che semplifica l’utilizzo dello smartphone e fornisce strumenti utilissimi per l’editing fotografico. A proposito di fotografie, il Google Pixel 9 è dotato di un doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel e ultragrandangolare da 48 megapixel; il Google Pixel 9 Pro, invece, ha una tripla fotocamera con in più un teleobiettivo da 48 megapixel.

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Moto g85

Non solo smartphone top di gamma. Questa settimana su Amazon trovi in promo anche uno dei telefoni medio di gamma più amati e acquistati negli ultimi mesi: il Moto g85. Lo smartphone di Motorola è disponibile a 199 euro con uno sconto del 43% per la versione da 256 gigabyte, con un risparmio netto di 150 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e anche di uno dei migliori prezzi online per questo smartphone.

Le caratteristiche sono eccezionali per un telefono che costa meno di 200 euro: schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen 3 e doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 5000mAh a lunghissima durata. Non farti scappare questa ottima opportunità.

Moto g85

Cuffie Bluetooth lowcost

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, vi proponiamo anche qualche utile accessorio che non può mancare nel vostro zaino. Partiamo da queste cuffie Bluetooth lowcost disponibili con uno sconto eccezionale dell’85% che fa scendere il prezzo a soli 14,99 euro. Auricolari compatibili con qualsiasi smartphone e che assicurano una buona qualità del suono. Sono anche impermeabili (li puoi utilizzare mentre ti alleni) e con un’autonomia che dura fino a 72 ore.

Cuffie Bluetooth

Power bank

Un altro accessorio che non può mancare quando si viaggia è il power bank. Uno dei problemi principali di quando si utilizza molto lo smartphone, è l’autonomia militata e avere un caricatore portatile è fondamentale. Se vuoi spendere poco, questa settimana su Amazon trovi questo modello da 12.000mAh che ti permette di ricaricare lo smartphone almeno un paio di volte, in promo con uno sconto dell’85% e il prezzo scende a 17,99 euro. Costa poco, è utilissimo ed è compatibile con praticamente tutti gli smartphone, anche gli ultimi modelli di iPhone.

Power bank

Galaxy Watch6 Classic

Il Galaxy Watch6 Classic è un orologio smart che abbina a un design d’altri tempi, sensori e schermo touch. Questa settimana è anche disponibile in offerta a un prezzo veramente speciale: lo paghi solamente 259 euro grazie allo sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 51,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente in pagina.

L’orologio smart è quanto di meglio tu possa trovare sul mercato in questo momento. Schermo ampio e con una luminosità elevata, sotto la scocca trovi sensori di ultima generazione che ti permettono di tenere sotto controllo ogni parametro della tua salute, a partire dalla frequenza cardiaca rilevata in tempo reale. Non manca, poi, il monitoraggio del sonno con un report giornaliero che ti mostra come hai riposato. Per gli amanti dell’attività fisica, ci sono più di 90 modalità di allenamento, tra cui anche il nuoto.

Galaxy Watch6 Classic

Huawei Band 8

Se non vuoi spendere delle cifre elevate e sei alla ricerca di un semplice smartwatch che ti supporti nella vita di tutti i giorni, la Huawei Band 8 è quella che fa per te. Questa settimana su Amazon la trovi con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a soli 34 euro e al prezzo più basso di sempre. La paghi pochissimo, ma offre tutte le funzioni di cui hai bisogno, a partire dal monitoraggio avanzato della salute. Puoi scegliere anche tra più di 100 modalità di allenamento e la batteria ha un’autonomia fino a 14 giorni.

Huawei Band 8

Smart TV Samsung 65 pollici

Questa è la settimana giusta anche per fare degli ottimi affari tra gli smart TV. Su Amazon è disponibile in promo questo televisore Samsung QLED da 65 pollici con uno sconto incredibile del 57% che fa crollare il prezzo a 955,99 euro, con un risparmio di ben 1200 euro su quello di listino. Lo smart TV è quanto di meglio possa offrire il mercato in questa fascia di prezzo: schermo QLED 4K, processore NQ4 AI di seconda generazione che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini, sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche il modello da 55 pollici. Solo per questa settimana lo trovi a un prezzo di 789 euro con uno sconto del 47%. Non farti scappare questa doppia opportunità

Smart TV Samsung 65 pollici

Smart TV Samsung 55 pollici

Smart TV LG Nanocell 55 pollici

Tra i migliori televisori per rapporto qualità-prezzo che puoi trovare su Amazon c’è sicuramente il TV LG Nanocell da 55 pollici della Serie 81, uno dei più recenti tra quelli lanciati dal produttore sud-coreano. Schermo con risoluzione 4K e processore α5 Gen7 per immagini reali con ogni tipologia di programma. Sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di videostreaming, da Amazon Prime Video a DAZN. Questa settimana lo trovi a un prezzo di 485 euro grazie allo sconto del 35% e lo puoi anche pagare a rate. Come per gli elettrodomestici venduti da Amazon, puoi aggiungere dei servizi extra come il ritiro del vecchio TV e l’isntallazione con la configurazione di quello nuovo.

Smart TV Nanocell 55 pollici

Apple MacBook Air 13 pollici

Arriva su Amazon il nuovissimo Apple MacBook Air da 13 pollici nella versione 2025. Apple porta su questo dispositivo il potente processore M4 che lo fa diventare uno dei migliori PC da lavoro disponibili sul mercato. Il nuovo modello è dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici con 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Lo trovi sul sito di e-commerce al prezzo minimo garantito e lo paghi 1249 euro. Lo ricevi direttamente a casa.

MacBook Air 13 pollici

Aspirapolvere Rowenta

Passiamo agli elettrodomestici parlando di uno dei migliori prodotti disponibili su Amazon in questi giorni. E non a caso è anche il più venduto nella sua categoria. Parliamo dell’aspirapolvere a traino senza sacco Rowenta, disponibile con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo a soli 75,99 euro. La paghi pochissimo e acquisti un elettrodomestico utile e con ottime caratteristiche. Grande potenza di aspirazione, design compatto, leggero e con una spazzola che si adatta anche al parquet. Difficile trovare di meglio a così poco. Ti consigliamo di approfittarne subito: la promo potrebbe scadere a breve.

Aspirapolvere Rowenta

De’Longhi Icona Vintage

Questa settimana torna in offerta su Amazon la macchina per il caffè espresso De’Longhi Icona Vintage, una delle più vendute sul sito di e-commerce. Il merito è dello sconto del 46% che fa scendere il prezzo a soli 128,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. La macchina per il caffè De’Longhi è unica nel suo genere, con un design di altri tempi che la rende anche molto bella da esporre sulla cucina. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde, è dotata anche del montalatte per preparare il cappuccino. Facile da utilizzare e facile da pulire

De’Longhi Icona Vintage

Tapo C211

Vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione e spendere pochissimo? Ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la videocamera Tapo C211 in promo con uno sconto del 43% e la paghi solamente 22,99 euro. Approfitti del minimo storico e acquisti uno dei migliori prodotti per la sicurezza domestica disponibili in questa fascia di prezzo. Assicura immagini con una risoluzione 2K e puoi monitorare quello che sta accadendo in casa in tempo reale utilizzando l’app per lo smartphone. Ti avvisa se nota qualche movimento anomalo e funziona anche di notte grazie alla visione notturna. La puoi utilizzare anche come baby monitor grazie al rilevamento del pianto del bambino.

Tapo C211

iRobot Roomba Combo i5

Per la pulizia domestica, ecco il robot aspirapolvere che fa per te. Questa settimana su Amazon è in promo speciale l’ottimo iRobot Roomba Combo i5 in grado anche di lavare il pavimento. Con lo sconto del 42% il prezzo crolla a soli 259,90 euro, con un risparmio netto che sfiora i 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 51,98 euro al mese.

Il robot aspirapolvere Roomba ha tutto quello che ti serve: una grande potenza di aspirazione, mappa precisamente ogni stanza della tua abitazione grazie ai sensori presenti sulla scocca e lo puoi controllare e programmare facilmente tramite l’app dello smartphone.

iRobot Roomba Combo i5

Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik 5500

Non poteva di certo mancare una friggitrice ad aria nella nostra guida settimanale. E abbiamo scelto probabilmente la migliore offerta presente su Amazon e che riguarda la Cecotec Cecofry Fantastik 5500 che trovi a un prezzo di 44,90 euro con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Un prezzo alla portata di tutti, per un elettrodomestico per la cucina utilissimo e di cui non puoi fare a meno. Cestello da 5,5 litri perfetto per una famiglia di 3-4 persone e 9 modalità di cottura per preparare tantissime pietanze differenti, dalla carne, alla verdura fino ad arrivare ai dolci. La tecnologia PerfectCook rende ogni cibo croccante all’esterno e morbido all’interno.

Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik 5500