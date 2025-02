Amazon, iPhone 16 al minimo storico e sconti all'80%: approfittane subito

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Quest’ultima settimana di febbraio ci riserva tante nuove offerte molto interessanti, alcune delle quali su alcuni dei prodotti più ricercati e amati dagli utenti. Come ad esempio l’iPhone 16 Pro, l’ultima versione dello smartphone premium di Apple che trovi al minimo storico e con uno sconto molto interessante. Sempre in tema di smartphone premium, è in offerta che il Galaxy S24 Ultra di Samsung, lo smartphone con pennino integrato. Solo questa settimana lo trovi con uno sconto del 41% che ti fa risparmiare più di 600 euro. Un’altra super offerta riguarda il Google Pixel Watch: l’orologio smart è in promo al minimo storico e con uno sconto di ben il 50% che te lo fa pagare esattamente la metà.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo scelte alcune delle migliori offerte della settimana che riguardano sia i dispositivi tech (smartphone, smartwatch e tablet) sia elettrodomestici per la casa, diventati in questi anni sempre più intelligenti. Tutti i prodotti scelti li trovi nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte 24 febbraio – 2 marzo

Una lista lunga e variegata quella che trovi in alto con tutte le migliori promo che trovi questa settimana su Amazon. Di alcuni dispositivi abbiamo già parlato, ma non sono i soli. Ad esempio, se sei alla ricerca di uno smartphone top e non vuoi spendere una cifra elevatissima, puoi scegliere il Motorola Edge 50 Pro disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 44% e lo paghi quasi la metà. Un’altra ottima offerta riguarda lo smart TV LG da 32 pollici disponibile su Amazon con uno sconto del 42%. Se, invece, cerchi un PC portatile con un ottimo rapporto qualità-prezzo c’è il bvate B5 con uno sconto incredibile dell’85%.

Tutti i prodotti che abbiamo selezionato li trovi nella lista qui in alto: basta cliccare sul link link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche, qui in basso trovi un breve testo con la scheda tecnica e il banner per acquistarlo. A te la scelta e buona lettura.

iPhone 16 Pro

Questa settimana torna in offerta su Amazon al minimo storico l’iPhone 16 Pro nella versione da 256 GB, la quantità di memoria giusta se scatti tante foto e registri molti video con risoluzione 4K. Grazie allo sconto Amazon risparmi ben 170 euro su quello di listino (-12%) e il prezzo scende a 1199 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 239,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Lo sconto può sembrare poco rilevante, ma in realtà è uno dei migliori che puoi trovare online per uno smartphone Apple.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, c’è ben poco da dire. L’iPhone 16 Pro è quanto di meglio tu possa trovare in questo momento sul mercato. Rispetto al modello precedente ci sono tante novità interessanti, a partire dallo schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, leggermente più grande rispetto a quello precedente. La cornice laterale è in titanio che lo rende più leggero e resistente allo stesso tempo. Novità anche nel comparto fotografico, con la nuova fotocamera ultragrandangolare da 48 megapixel che supporta il sensore principale sempre da 48 megapixel e il teleobiettivo con zoom 5x. Sulla cornice laterale è stato inserito anche un nuovo tasto a sfioro che ti permette di accedere velocemente all’app Foto e puoi scattare come se avessi tra le mani una macchina professionale.

iPhone 16 Pro

Per chi vuole spendere un po’ di meno, questa settimana trova in offerta anche l’iPhone 16 "normale" con uno sconto del 16% che fa scendere il prezzo a 819 euro. Si tratta del minimo storico su Amazon e risparmi più di 150 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 163,80 euro al mese. Occasione da non farsi sfuggire.

iPhone 16

Galaxy S24 Ultra

Non manca la risposta di Samsung ad Apple e ha il nome di Galaxy S24 Ultra. Lo smartphone premium dell’azienda sudcoreano è protagonista di una delle migliori promo che trovi questa settimana su Amazon. Il merito è dello sconto del 41% che fa crollare il prezzo a 859,99 euro e risparmi più di 600 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il Galaxy S24 Ultra è veramente uno smartphone unico e lo si intuisce banalmente dalla presenza della S Pen, il pennino integrato nel dispositivo che ti permette di utilizzarlo come se fosse un taccuino digitale. Puoi prendere appunti, scrivere e anche disegnare. Per il resto la scheda tecnica ci racconta di uno smartphone che è tra i migliori sul mercato: schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 4K, processore Snapdragon 8 Gen 3, 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore trovi una quadrupla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e doppio teleobiettivo. A questo prezzo è uno dei migliori affari che puoi fare in ambito smartphone.

Galaxy S24 Ultra

Moto Edge 50 Pro

Se non vuoi spendere cifre elevate per acquistare il tuo nuovo smartphone, ma stai cercando un telefono che assicuri ottime performance, questa è la promo che fa per te. Su Amazon, infatti, è disponibile il Moto edge 50 Pro in offerta con uno sconto del 44% che fa crollare il prezzo a 389,99 euro. Cifra con la quale solitamente acquisti un buon medio di gamma, mentre oggi acquisti un vero top di gamma. E lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La scheda tecnica del Moto Edge 50 Pro è una vera sorpresa, a partire dell’ottimo display da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 144Hz. Prestazioni sempre al top grazie al processore Snapdrahon 7 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Anche il comparto fotografico è pronto stupirti: nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel, una fotocamera ultragrandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel. La batteria supporta la ricarica TurboPower da 125W: avrai il 100% di autonomia in poco più di 15 minuti.

Moto Edge 50 Pro

JBL Tune 510BT

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, ti proponiamo anche utili accessori che si utilizzano nella vita di tutti i giorni. Come ad esempio queste cuffie Bluetooth JBL Tune 510BT che trovi su Amazon con uno sconto del 51% e le paghi solamente 24,58 euro. Si tratta di cuffie che coprono completamente l’orecchio e assicurano una qualità del suono elevata. Grazie al microfono integrato le puoi utilizzare anche per fare le chiamate. Autonomia fino a 40 ore e compatibili con qualsiasi smartphone. Si ripiegano anche su loro stesse e occupano poco spazio nello zaino.

JBL Tune 510BT

Powerbank 26800mAH

Un altro accessorio che di certo non può mancare nel tuo zaino è il powerbank. Dispositivo salvifico quando si va in giro e si rischia di restare con lo smartphone scarico. Su Amazon trovi questo super power bank da 26800mAh compatibile con qualsiasi smartphone (puoi ricarica la batteria di un telefono almeno per 4-5 volte) in promo con un doppio sconto che te lo fa pagare solamente poco più di 25 euro e risparmi ben l’80% su quello di listino. Il powerbank è dotato anche di un cavo per collegare direttamente lo smartphone o il tablet. All’occorrenza lo puoi utilizzare anche per tenere in carica il PC portatile.

Google Pixel Watch 2

Ecco un’altra offerta da non farsi assolutamente scappare. Da questa settimana torna in promo su Amazon il Google Pixel Watch 2, l’orologio dell’azienda di Mountain View tra i migliori disponibili sul mercato. L’offerta è di quelle da cogliere al volo: grazie allo sconto del 50% lo paghi solamente 199,99 euro, con un risparmio netto di ben 200 euro. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Un orologio che puoi utilizzare in ogni momento della giornata grazie alle tante funzioni disponibili e al design che richiama proprio gli orologi analogici. Sotto la scocca nasconde sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali e sono anche in grado di effettuare un ECG per tenere sotto controllo il ritmo cardiaco. Tante modalità di allenamento e a disposizione hai anche la suite delle app di Google, a partire da Google Maps.

Google Pixel Watch 2

Amazfit Active Edge

Una valida alternativa al Google Pixel Watch 2 è l’Amazfit Active Edge. Si tratta di un orologio pensato per gli amanti dello sport e che utilizza l’intelligenza artificiale per proporti piani di allenamento in linea con le tue condizioni fisiche. Grazie allo sconto di questa settimana diventa uno degli orologi più interessanti che puoi acquistare: con lo sconto del 43% il prezzo crolla a soli 84,90 euro al mese e lo puoi anche pagare in 5 rate da 16,98 euro al mese. Resistente anche all’acqua fino a 100 metri e con una batteria che può durare fino a 16 giorni. Monitoraggio avanzato della salute e puoi scegliere tra tantissimi sport differenti. Approfittane immediatamente.

Amazfit Active Edge

Smart TV LG 32 pollici

Se stavate cercando uno smart TV dalle dimensioni compatte a un prezzo veramente speciale, ecco l’offerta che fa per voi. Questa settimana su Amazon trovi lo smart TV LG da 32 pollici a un prezzo di soli 185,09 euro grazie allo sconto del 42%. Si tratta del minimo storico e lo puoi pagare anche in 5 rate da 37,02 euro al mese, praticamente quanto un caffè al giorno. Lo smart TV è perfetto per chi ha poco spazio in casa: dimensioni compatto, schermo da 32 pollici FHD e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, compresa DAZN. Compatibile con Google Home ed è presente anche Google Assistente per gestire la smart home seduto comodamente sul divano.

Smart TV LG 32 pollici

bvate B5

Ci sono alcune offerte che alcune volte sembrano essere delle truffe o degli errori di prezzo, ma non è questo il caso. Il disclaimer è obbligatorio, perché la promo è veramente unica. Parliamo del PC portatile bvate B5 che su Amazon è disponibile con un super sconto dell’85% che fa crollare il prezzo a soli 199,89 euro, con un risparmio netto di ben 1100 euro. Sebbene il nome non sia molto conosciuto, si tratta di un PC con un’ottima scheda tecnica e che non ha nulla da invidiare a quelli più costosi e blasonati. Schermo da 14 pollici ad alta risoluzione, processore prestazionale, 6 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna espandibile tramite scheda TF. Trovi installato anche il sistema operativo Windows 11.

bvate b5

Impastatrice Electrolux

Se siete degli appassionati della cucina, questa è l’offerta che fa per voi. Su Amazon è in promo l’impastatrice Electrolux Create 5 con uno sconto ottimo del 48% che fa scendere il prezzo a 164,99 euro, con un risparmio netto che supera i 150 euro. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate da 33 euro al mese. Si tratta di un elettrodomestico per la cucina multifunzione, dotato di diverse impostazioni e di alcuni accessori molto utili che trovi nella confezione. Puoi preparare veramente di tutto, dall’impasto per la pizza a quello per i dolci e tanti altri piatti sfiziosi.

Impastatrice Electrolux

roborock Qrevo Master

Per la pulizia della tua abitazione, ecco l’offerta che non puoi farti sfuggire. Parliamo del robot aspirapolvere roborock Qrevo Master che trovi su Amazon con uno sconto del 31% a cui aggiungere un coupon sconto di ben 100 euro. Sommando i due sconti il prezzo finale è di 799 euro, con un risparmio netto di ben 500 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. Grande potenza di aspirazione, tencologie innovative e lo puoi controllare anche da remoto utilizzando l’app per lo smartphone.

Parliamo di un robot aspirapolvere top di gamma dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico

N.B. Per vedere il prezzo corretto è necessario cliccare sul banner, aprire la pagina prodotto e applicare il coupon sconto

roborock Qrevo Master

Lavasciuga Samsung Crystal

Se c’è un elettrodomestico per la casa molto cercato in questo periodo dell’anno, è sicuramente la lavasciuga. Un elettrodomestico 2 in 1 salvaspazio, utilissimo per chi ha un’abitazione con poche stanze e non può avere sia l’asciugatrice sia la lavatrice. Se stavi aspettando la giusta offerta per acquistare una lavasciuga, questa settimana trovi la Samsung Crystal con Wi-Fi in promo con uno sconto del 49% a un prezzo di 659 euro. Modello con tecnologie innovativo, cestello con capienza di 9 chilogrammi in fase di lavaggio e di 6 chilogrammi in fase di asciugatura. Inoltre, puoi aggiungere anche servizi extra come il ritiro con disinstallazione del vecchio elettrodomestico (gratuito) oppure l’installazione di quello nuovo (costo 20 euro).

Lavasciuga Samsung Crystal

Rowenta Powerline Extreme Cyclonic

Un’offerta shock per un aspirapolvere con un’ottima potenza di aspirazione e molto facile da utilizzare. Parliamo dell’ottima promo disponibile da oggi su Amazon per l’aspirapolvere Rowenta Powerline Extreme Cyclonic. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo a soli 94 euro. Si tratta di una scopa elettrica senza sacco perfetta per qualsiasi tipologia di pavimento. La tecnologia ciclonica e il doppio sistema di filtraggio permettono di rimuovere il 99,98% delle particelle di polvere nell’aria.

Rowenta Powerline Extreme Cyclonic

De’Longhi Icona Vintage

Per bere un buon caffè quando si è in casa bisogna avere una buona macchina per il caffè espresso. E una delle migliori che puoi trovare oggi in offerta è la De’Longhi Icona Vintage che trovi su Amazon con un super sconto del 44% che fa scendere il prezzo a 133,99 euro. Un risparmio netto che supera i 100 euro e approfitti anche del minimo storico. Una macchina multifunzione che supporta sia il caffè in cialde sia quello in polvere. Puoi preparare tante bevande differenti, tra cui il cappuccino grazie al montalatte integrato. Design vintage e iconico.

De’Longhi Icona Vintage

Ariete Airy Fryer

Nella nostra guida all’acquisto con le migliori promo della settimana di certo non può mancare una friggitrice ad aria. Tra i tanti modelli in promo, abbiamo scelto la friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer che trovi su Amazon con un ottimo sconto del 48% e la paghi solamente 51,98 euro. Dotata di un cestello da 3,5 litri perfetto per cucinare cibo per massimo 2-3 persone. Le sette modalità di cottura permettono di cuocere veramente di tutto, dalle classiche patatine al forno fino alla carne e alle verdure grigliate.

Ariete Airy Fryer