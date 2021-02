Amazon Prime Student: come iscriversi e utilizzare il servizio a metà prezzo

Amazon ha dedicato un abbonamento Prime scontato agli studenti universitari. Iscrivendosi al programma Prime Student, i giovani potranno avere accesso a tutti i vantaggi di Prime con 3 mesi di prova gratis e poi un abbonamento di appena 18 euro l’anno.

Proprio come per il programma Prime, i clienti che hanno un account Amazon possono sottoscrivere l’abbonamento Prime Student che oltre alle consegne rapide e illimitate, offre diversi vantaggi come l’accesso a Prime Video e a tutti gli altri servizi di streaming tra cui Prime Music, Prime Reading, Twitch Prime e Amazon Photos. Inoltre, gli studenti universitari avranno accesso alle Offerte lampo, agli sconti del Prime Day e ad altre offerte esclusive. Il periodo d’uso gratuito di 90 giorni è sponsorizzato da Microsoft Surface: sottoscrivendo un abbonamento Amazon Prime Student, si otterrà fino al 10% di sconto proprio sui prodotti della linea Surface dell’azienda di Redmond.

Amazon Prime Student: come iscriversi

Tutti gli studenti che sono iscritti a un corso universitario o a un corso equivalente in Italia possono iscriversi al programma Prime Student. Per farlo, bisogna avere un account Amazon, loggarsi con le proprie credenziali e fornire una prova che si è studenti su richiesta. Utilizzando la propria email accademica per certificare l’iscrizione a un corso universitario si potrà attivare istantaneamente l’abbonamento a Prime Studenti.

Nel caso in cui non si disponga di una email accademica valida in Italia, bisogna seguire una procedura per certificare la propria idoneità. Gli studenti con più di 18 anni dovranno inviare dalla email del proprio account Amazon il certificato di iscrizione all’università, facendo attenzione che il corso, il nome dello studente e l’anno di validità siano ben visibili, all’indirizzo amazon-student-verification@amazon.it. Se l’iscrizione viene accettata, in un lasso di tempo da 3 a 5 giorni lavorativi Amazon invierà una email con il link diretto su cui cliccare per completare la registrazione a Prime Student.

Iscriviti ad Amazon Prime Student e inizia a utilizzarlo subito

Amazon Prime Student: quanto costa e quali vantaggi

Una volta eseguita la registrazione, sarà necessario inserire tra i metodi di pagamento del proprio indirizzo email una carta di credito valida. Gli studenti universitari potranno utilizzare Prime Student gratis per i primi 90 giorni, alla cui scadenza si rinnoverà automaticamente l’abbonamento annuale a metà prezzo: tutti i vantaggi Prime a soli 18 euro l’anno invece di 36 euro. Entro il termine del periodo di prova, sarà possibile disattivare Prime Student in qualsiasi momento, accedendo alle impostazioni del proprio account e disattivando l’opzione di rinnovo automatico.

Dopo la laurea o alla fine del quarto anno di iscrizione, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima, l’iscrizione a Prime Student termina automaticamente. L’utente diventerà quindi un cliente Prime a tutti gli effetti, pagando l’abbonamento a 36 euro l’anno oppure nella formula di 3,99 euro al mese.

Scopri tutti i vantaggi di essere un cliente Amazon Prime Student