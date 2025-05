Amazon, iPhone a prezzo stracciato e sconti fino all'80%: le migliori offerte di oggi

Fonte foto: georgeclerk/iStock

Comincia una nuova settimana e su Amazon arrivano tante nuove promo a prezzi stracciati. Per chiudere al meglio questo mese di maggio, sul sito di e-commerce ci sono nuove promo su alcuni dei dispositivi più amati dagli utenti. Da oggi 26 maggio, ad esempio, è disponibile l’iPhone 15 con uno sconto di quasi il 30% che fa crollare il prezzo. Uno sconto mai visto prima per lo smartphone top di gamma di Apple che ti permette di risparmiare centinaia di euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. L’iPhone 15 non è l’unico protagonista di oggi. Se sei alla ricerca di uno smartwatch super resistente, è disponibile il Garmin epix Pro di seconda generazione con uno sconto del 30% che fa risparmiare più di 250 euro e approfitti di un prezzo incredibile. Condizioni esclusive che trovi solo sul sito di e-commerce.

Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon. Le trovi suddivise per categoria di prodotto e raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link presente sul nome del prodotto per accedere direttamente alla pagina prodotto e scoprire il prezzo. Per molti dei dispositivi scelti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Oltre ai classici smartphone, trovi anche smartwatch, cuffie Bluetooth ed elettrodomestici diventati sempre più utili nella vita di tutti i giorni. Non fatevi scappare queste opportunità e scorri in basso per scoprire i prodotti in promo.

Amazon, le offerte del 26 maggio

Smartphone

iPhone 16 Pro Max. Ultimi giorni per approfittare del minimo storico sullo smartphone premium di Apple. Ancora per oggi è disponibile con uno sconto del 20% e risparmi 300 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Puoi scegliere tra diverse colorazioni. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, processore A18 Pro e tripla fotocamera posteriore.

e . Lo puoi anche . Puoi scegliere tra diverse colorazioni. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, processore A18 Pro e tripla fotocamera posteriore. iPhone 16. Anche qui continua il minimo storico su Amazon per lo smartphone Apple. Solo acquistandolo oggi risparmi 220 euro e approfitti dello sconto del 22%. Dimensioni compatte (schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici), prestazioni ottime con il processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, tanta autonomia in più rispetto al passato e doppia fotocamera con nuovo sensore principale.

per lo smartphone Apple. Solo acquistandolo oggi e Dimensioni compatte (schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici), prestazioni ottime con il processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, tanta autonomia in più rispetto al passato e doppia fotocamera con nuovo sensore principale. iPhone 15. Calo di prezzo e minimo storico per il telefono dell’azienda di Cupertino. Se vuoi un iPhone e non vuoi spendere cifre esagerate, è questo il modello da comprare. Sconto del 27% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Minimo storico e miglior prezzo web. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

e lo puoi Minimo storico e miglior prezzo web. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Motorola edge 50 Fusion. Offerta eccezionale con sconto del 45% per lo smartphone top di Motorola. Acquistandolo oggi lo paghi praticamente la metà e risparmi quasi 200 euro. Schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, ottimo processore Snapdragon, fotocamera da 50 megapixel.

per lo smartphone top di Motorola. Acquistandolo oggi lo paghi praticamente la metà e risparmi quasi 200 euro. Schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, ottimo processore Snapdragon, fotocamera da 50 megapixel. Galaxy A16. Se vuoi spendere poco e acquistare uno smartphone affidabile, ecco l’offerta che fa per te. Su Amazon il telefono Samsung è disponibile con uno sconto del 41% e lo paghi solamente 120 euro. Permette di fare tutto a un prezzo stracciato e ha anche una fotocamera da 50 megapixel.

Smartwatch

Garmin epix Pro (Gen 2). Sconto e prezzo crollato per lo smartwatch indistruttibile. Con lo sconto fisso presente in pagina risparmi ben 250 euro e lo puoi anche pagare a rate . Realizzato con materiali super resistenti, è perfetto per le escursioni nei boschi e per le attività all’aperto.

presente in pagina e lo puoi anche . Realizzato con materiali super resistenti, è perfetto per le escursioni nei boschi e per le attività all’aperto. Amazfit Active. Altra offerta con doppio sconto. Lo smartwatch lowcost di Amazfit è disponibile con uno sconto fisso del 27% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 14,43 euro. Lo paghi 65 euro e fai un super affare. Batteria che dura fino a 14 giorni, assistente AI per l’allenamento quotidiano e monitoraggio avanzato della salute e del sonno.

a cui che fa scendere il prezzo di altri 14,43 euro. Lo e fai un super affare. Batteria che dura fino a 14 giorni, assistente AI per l’allenamento quotidiano e monitoraggio avanzato della salute e del sonno. Smartwatch ASWEE. Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartwatch, ecco l’offerta che fa per te. Oggi trovi questo modello con uno sconto dell’81% e lo paghi solamente 16,99 euro. Monitoraggio della salute e dell’attività fisica, schermo grande e comodo da indossare.

Smart TV

Hisense 85 pollici. Offerta lampo con doppio sconto immediato per lo smart TV Hisense. Da oggi trovi questo modello con schermo 4K da 85 pollici con uno sconto del 40% . Il risparmio totale è di quasi 550 euro e lo puoi pagare a tasso zero con Cofidis. Qualità delle immagini cinematografica.

. Il risparmio totale è di quasi 550 euro e lo puoi Qualità delle immagini cinematografica. Smart TV Samsung Neo QLED 43 pollici. Offerta shock per questo smart TV top di gamma di Samsung. Da oggi è disponibile con uno sconto esagerato del 57% e risparmi ben 800 euro sul prezzo di listino. Processore con intelligenza artificiale, qualità delle immagini elevatissima e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Cuffie Bluetooth

Sony WF-C700N. Prezzo crollato per questo paio di cuffie top di gamma di Sony. Solo per oggi sono disponibili con uno sconto del 54% che te le fa pagare meno della metà. Cancellazione del rumore, autonomia fino a 20 ore, ricarica rapida e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Ergonomiche, le puoi indossare per diverse ore senza problemi.

che te le fa pagare meno della metà. Cancellazione del rumore, autonomia fino a 20 ore, ricarica rapida e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Ergonomiche, le puoi indossare per diverse ore senza problemi. Oppo Enco Buds2 Pro. Tra le più vendute in questi ultimi giorni. Questo paio di auricolari Bluetooth sono in offerta con uno sconto del 62% e le paghi meno di 19 euro. Buona qualità del suono, cancellazione del rumore con AI, compatibili con smartphone, computer e anche le console.

Elettrodomestici

Condizionatore portatile COMFEE’. Offerta lampo per questo climatizzatore portatile, al momento il più venduto su Amazon. Dotato di una potenza di 9000 Btu , è perfetto per una stanza di 30-40 metri quadrati. Solo per pochissimo tempo è disponibile con uno sconto del 32% e risparmi 100 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

, è perfetto per una stanza di 30-40 metri quadrati. Solo per pochissimo tempo è disponibile con uno e . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Impastatrice planetaria Ariete. Per chi ama la cucina, oggi c’è in offerta l’ impastatrice planetaria Ariete con un doppio sconto e risparmi il 35% sul prezzo consigliato. Perfetta per preparare la pizza, il pane e i dolci. Fino a 7 velocità e nella confezione trovi 3 fruste differenti.

con un sul prezzo consigliato. Perfetta per preparare la pizza, il pane e i dolci. Fino a 7 velocità e nella confezione trovi 3 fruste differenti. Friggitrice ad aria Ariete. Prezzo in picchiata per la friggitrice ad aria Ariete con cestello da 7 litri, perfetta per una famiglia di 3-5 persone. Oggi è in offerta con uno sconto del 40% e la paghi solamente 66 euro. 12 programmi preimpostati per cucinare tutto quello che vuoi, dalle classiche patate al forno fino alle verdure grigliate.

con cestello da 7 litri, perfetta per una famiglia di 3-5 persone. Oggi è in offerta con uno e la paghi solamente 66 euro. 12 programmi preimpostati per cucinare tutto quello che vuoi, dalle classiche patate al forno fino alle verdure grigliate. Bollitore Russel Hobbs. Prezzo mini grazie allo sconto lampo del 53% che te lo fa pagare meno della metà. Bollitore elettrico molto utile da avere in cucina con una capienza massima di 1,7 litri di acqua. Lo puoi utilizzare per preparare tante bevande differenti, tra cui le tisane.

che te lo fa pagare meno della metà. Bollitore elettrico molto utile da avere in cucina con una capienza massima di 1,7 litri di acqua. Lo puoi utilizzare per preparare tante bevande differenti, tra cui le tisane. Tritatutto Kenwood. Altro elettrodomestico per la cucina in offerta con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre allo sconto fisso del 46% puoi aggiungere un coupon che te lo fa pagare meno della metà . Sistema a quattro lame, facile da utilizzare e perfetto per preparare creme e sminuzzare le verdure. Le parti amovibili possono essere lavate nella lavastoviglie.

puoi aggiungere un che te lo fa . Sistema a quattro lame, facile da utilizzare e perfetto per preparare creme e sminuzzare le verdure. Le parti amovibili possono essere lavate nella lavastoviglie. Aspirapolvere e lavapavimenti Lefant. Prezzo stracciato per l’aspirapolvere e lavapavimenti Lefant LS100. Con l’offerta lampo di Amazon approfitti dello sconto del 46% e risparmi ben 140 euro. Adatta a qualsiasi pavimento, permette sia di aspirare la polvere sia di lavare il pavimento. Autonomia fino a 60 minuti.

