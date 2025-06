Amazon, iPhone a prezzo stracciato e sconti fino all'80%: le migliori offerte di oggi

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Si avvicina il weekend e su Amazon tornano in offerta le ultime versioni dell’iPhone 16. Da oggi 12 giugno, infatti, trovi con uno sconto e una promo speciale le ultime versioni dello smartphone premium di Apple. Sia l’iPhone 16 Pro Max sia l’iPhone 16 Pro sono disponibili al minimo storico e con sconti che ti permettono di risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Li puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Le offerte sugli smartphone non terminano qua: ad esempio è disponibile il Galaxy S24 con uno sconto del 45% e risparmi più di 400 euro. Occasione da non farsi sfuggire nemmeno per il robot aspirapolvere Lefant: con il doppio sconto risparmi più del 60% e lo paghi veramente poco.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi. Le trovi raccolte nella lista qui in basso: oltre al link per accedere alla pagina prodotto, c’è anche una breve descrizione con le caratteristiche principali. Non farti sfuggire queste opportunità e fai grandi affari.

Amazon, le migliori offerte del 12 giugno

Smartphone

iPhone 16 Pro Max. Torna in offerta al minimo storico lo smartphone premium di Apple. L’ iPhone 16 Pro Max è disponibile con uno sconto di quasi 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Prestazioni incredibile grazie al processore A18 Pro che supporta anche il sistema Apple Intelligence, schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici (il più grande di sempre su un iPhone), tripla fotocamera posteriore con sensore Fusion e teleobiettivo professionale. Non farti scappare questa opportunità.

al lo smartphone premium di Apple. L’ è disponibile con uno e lo puoi anche . Prestazioni incredibile grazie al che supporta anche il sistema Apple Intelligence, schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici (il più grande di sempre su un iPhone), tripla fotocamera posteriore con sensore Fusion e teleobiettivo professionale. Non farti scappare questa opportunità. iPhone 16 Pro. Sconto IVA e pagamento in 5 rate a tasso zero . Se vuoi spendere un po’ di meno, in offerta c’è anche la versione più piccola. L’ iPhone 16 Pro ha uno schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, processore A18 Pro e stesso sistema di fotocamere del “fratello maggiore”. Acquistandolo oggi risparmi 270 euro su quello di listino grazie allo sconto del 20% .

e . Se vuoi spendere un po’ di meno, in offerta c’è anche la versione più piccola. L’ ha uno schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, processore A18 Pro e stesso sistema di fotocamere del “fratello maggiore”. Acquistandolo oggi su quello di listino grazie allo . Galaxy S24. Prezzo in picchiata e offerta shock. Da oggi su Amazon è in promo il Galaxy S24 con uno sconto del 45% che ti fa risparmiare più di 400 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico . Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2400, tripla fotocamera posteriore e sistemi di intelligenza artificiale avanzati che ti semplificano la vita di tutti i giorni e migliorano la qualità degli scatti. A questo prezzo è uno dei migliori telefoni che puoi comprare oggi.

con uno che ti fa su quello di listino e approfitti del . Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2400, tripla fotocamera posteriore e sistemi di intelligenza artificiale avanzati che ti semplificano la vita di tutti i giorni e migliorano la qualità degli scatti. A questo prezzo è uno dei migliori telefoni che puoi comprare oggi. Galaxy A34. Per chi vuole spendere meno di 200 euro e acquistare un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo , c’è il Galaxy A34 di Samsung in promo speciale con uno sconto del 52% . Offerta lampo irrinunciabile per un telefono che ha tutto. Schermo Super AMOLED da 6,6 pollici , 6 gigabyte di RAM e memoria interna da 128 gigabyte (espandibile con una microSD). Fotocamera principale professionale da 48 megapixel e batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno.

e acquistare un telefono con un , c’è il di Samsung in promo speciale con uno . Offerta lampo irrinunciabile per un telefono che ha tutto. , 6 gigabyte di RAM e memoria interna da 128 gigabyte (espandibile con una microSD). Fotocamera principale professionale da 48 megapixel e batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno. Poco C75. A meno di 100 euro è il miglior telefono che puoi acquistare oggi. Il Poco C75 è in offerta al minimo storico grazie allo sconto del 40% e lo paghi meno di 90 euro. Display molto ampio, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supporta tutte le app più importanti e ha anche una batteria a lunghissima durata. Devi essere veloce: la promo è esclusiva di Amazon e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Smartwatch

Apple Watch 10. Prezzo al minimo e sconto mai visto prima . L’Apple Watch 10, l’ultima versione dello smartwatch top di Apple, è disponibile con un ottimo sconto di 110 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Assicura un monitoraggio continuo e avanzato della salute, con la possibilità anche di effettuare un ECG per controllare la fibrillazione atriale. Con l’app Fitness puoi essere sempre aggiornato sugli allenamenti quotidiani e sui tuoi progressi.

e . L’Apple Watch 10, l’ultima versione dello smartwatch top di Apple, è disponibile con un e lo puoi anche . Assicura un monitoraggio continuo e avanzato della salute, con la possibilità anche di effettuare un ECG per controllare la fibrillazione atriale. Con l’app Fitness puoi essere sempre aggiornato sugli allenamenti quotidiani e sui tuoi progressi. Redmi Watch 4. Soluzione economica per chi vuole uno smartwatch affidabile senza spendere cifre enormi. Il Redmi Watch 4 è in offerta con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 60 euro. Schermo AMOLED grande e luminoso, autonomia che raggiunge i 20 giorni e più di 150 modalità sportive tra cui scegliere. Monitora il battito del cuore e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Puoi anche rispondere alle chiamate in entrata collegando l’orologio allo smartphone.

Computer&Tablet

MacBook Air 13 pollici. Offerta lampo e risparmi 250 euro. Il MacBook Air con processore M4, l’ultima versione lanciata da Apple sul mercato, è in promo con uno sconto del 20% che ti permette di fare un ottimo affare. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Dimensioni compatte e super leggero. Perfetto per lo smartworking e per lavorare con programmi impegnativi.

e Il MacBook Air con processore M4, l’ultima versione lanciata da Apple sul mercato, è in promo con uno che ti permette di fare un ottimo affare. Lo puoi anche . Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Dimensioni compatte e super leggero. Perfetto per lo smartworking e per lavorare con programmi impegnativi. TABWEE T80. Prezzo crollato e lo paghi pochissimo. Ecco una delle migliori promo che trovi oggi su Amazon. Il TABWEE T80 è disponibile con uno sconto del 29% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 50%. Lo paghi meno di 75 euro e fai un ottimo affare. Schermo da 10 pollici, 12 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte). Lo puoi utilizzare per vedere film e serie TV, ma anche per lavorare sui documenti di lavoro mentre sei in viaggio.

Accessori lowcost

Caricatore batteria per auto. Un accessorio che non puoi non avere. Grazie al doppio coupon sconto presente nella pagina prodotto su Amazon, questo caricabatteria per auto costa meno di 9 euro e risparmi il 50% . Permette di ricaricare due dispositivi contemporaneamente e si collega alla presa accendi sigari.

presente nella pagina prodotto su Amazon, questo e . Permette di ricaricare due dispositivi contemporaneamente e si collega alla presa accendi sigari. Ventilatore portatile. Triplo sconto e prezzo minuscolo. Approfitta subito di questa promo lampo e acquisti il ventilatore portatile utilissimo in questi giorni di caldo intenso. Oltre allo sconto fisso del 35%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 25% e un ulteriore buono sconto del 40%. Le scorte sono limitate, quindi ti conviene approfittarne ora.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant. Semplicemente il più venduto su Amazon in questo momento. Se vuoi fare un super affare spendendo poco, da oggi trovi il robot aspirapolvere Lefant con uno sconto del 58% a cui aggiungere un coupon del 20% e lo paghi meno di 80 euro. La promo è incredibile e va sfruttata subito: potrebbe terminare immediatamente. Il robot aspirapolvere ha una grande potenza di aspirazione, lo puoi controllare da remoto con l’app o con l’assistente vocale. Hai 6 modalità di pulizie ed è ideale per raccogliere i peli degli animali.

in questo momento. Se vuoi fare un super affare spendendo poco, da oggi trovi il con uno a cui e lo paghi meno di 80 euro. La promo è incredibile e va sfruttata subito: potrebbe terminare immediatamente. Il robot aspirapolvere ha una grande potenza di aspirazione, lo puoi controllare da remoto con l’app o con l’assistente vocale. Hai 6 modalità di pulizie ed è ideale per raccogliere i peli degli animali. Lavasciuga Hisense. Sconto del 30% e risparmi più di 160 euro . La lavasciuga Hisense è l’elettrodomestico ideale se hai poco spazio a disposizione e non puoi stendere il bucato all’aperto o dentro l’abitazione. Dotata di un cestello di 9 chilogrammi in fase di lavaggio e di 6 chilogrammi per l’asciugatura . Puoi scegliere tra 15 programmi di lavaggio, tra cui quello rapido. Hai la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis.

e . La lavasciuga Hisense è l’elettrodomestico ideale se hai poco spazio a disposizione e non puoi stendere il bucato all’aperto o dentro l’abitazione. Dotata di un di in fase di e di per . Puoi scegliere tra 15 programmi di lavaggio, tra cui quello rapido. Hai la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Telecamera Tapo. Promo esclusiva Amazon al minimo storico . Da oggi la telecamera di sicurezza Tapo C520WS per l’esterno è disponibile con un ottimo sconto del 44% e la paghi praticamente la metà. Facile da installare, visuale a 360 gradi, visione notturna a colori e rilevamento del movimento con intelligenza artificiale. La soluzione economica per migliorare la sicurezza della tua abitazione.

. Da oggi la di per l’esterno è disponibile con un e la paghi praticamente la metà. Facile da installare, visuale a 360 gradi, visione notturna a colori e rilevamento del movimento con intelligenza artificiale. La soluzione economica per migliorare la sicurezza della tua abitazione. Soundbar LG. Occasione imperdibile e minimo storico . La soundbar LG S40T è in offerta con uno sconto del 36% e approfitti di un super prezzo. Dotato di un altoparlante centrale e di un subwoofer wireless che assicura un suono potente e deciso. Compatibile con qualsiasi smart TV, è anche semplice da collegare e da far funzionare.

. La è in con uno e approfitti di un super prezzo. Dotato di un altoparlante centrale e di un subwoofer wireless che assicura un suono potente e deciso. Compatibile con qualsiasi smart TV, è anche semplice da collegare e da far funzionare. Dyson Cool. Offerta lampo e super sconto. Solo per oggi su Amazon è disponibile il ventilatore Dyson Cool al minimo storico con uno sconto del 29%. Ventilatore a torre senza pale che ti permette di scegliere tra dieci differenti velocità. Silenzioso, lo puoi controllare da remoto con il telecomando. Perfetto per l’ufficio, per il negozio e anche per la tua abitazione.

