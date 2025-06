Amazon, fuori tutto su smartphone ed elettrodomestici: sconti all'80%

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’ultima settimana di giugno non poteva cominciare in modo migliore. Da oggi 23 giugno, infatti, su Amazon trovi tante promo interessanti su prodotti molto amati dagli utenti, come ad esempio l’iPhone 16 Pro. E proprio lo smartphone Apple cattura la nostra attenzione: con lo sconto IVA presente in pagina risparmi quasi 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Sempre in ambito smartphone non puoi farti sfuggire l’offerta eccezionale disponibile per il Motorola edge 50: solo per pochi giorni lo trovi a metà prezzo e risparmi 300 euro. Le promo non si fermano agli smartphone: trovi utili accessori con sconti che superano l’80% e anche elettrodomestici per la casa di cui non puoi fare a meno.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è una breve descrizione con le caratteristiche tecniche più importanti e anche il link per accedere direttamente all’offerta. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non farti scappare queste opportunità: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 23 giugno

Smartphone

iPhone 16 Pro. Prezzo al minimo e sconto di ben 300 euro . Da oggi su Amazon è disponibile l’ iPhone 16 Pro con uno sconto IVA che fa crollare il prezzo e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Occasione che non puoi farti scappare. Si tratta dell’iPhone più potente di sempre grazie al processore A18 Pro e supporta Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale dell’azienda di Cupertino. Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, 256 gigabyte di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con nuovo sensore ultragrandangolare da 48 megapixel. Batteria con un’autonomia senza precedenti.

Xiaomi 14T. Continua il super prezzo per lo smartphone top di gamma di Xiaomi. Da oggi è disponibile con uno sconto del 39% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Disponibile il pagamento rateale a tasso zero. Prestazioni ottime grazie al processore MediaTel di ultima generazione, schermo AMOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 144 Hz, comparto fotografico professionale realizzato da Leica e batteria da 5000mAh con ricarica rapidissima.

Motorola edge 50. Sconto del 50% e offerta shock. Ecco una delle migliori promo del giorno: su Amazon trovi lo smartphone top di Motorola a metà prezzo e risparmi 300 euro. Offerta esclusiva disponibile sul sul sito di e-commerce e che può terminare da un momento all'altro. Tripla fotocamera posteriore con sensore professionale da 50 megapixel, display da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD, processore Snapdragon e batteria con ricarica rapida.

Redmi Note 14. Super occasione per chi vuole uno smartphone affidabile e spendere pochissimo. Da oggi trovi il Redmi Note 14 con uno sconto del 24% e lo paghi meno di 130 euro. Schermo da 6,67 pollici, fotocamera principale da 1018 megapixel, prestazioni eccellenti e una batteria da 5500mAh che dura fino a due giorni. A questo prezzo è difficile trovare di meglio: approfittane subito.

Accessori lowcost

Powerbank Magsafe. S conto dell’81% e prezzo crollato . Da oggi su Amazon trovi questo utilissimo powerbank MagSafe compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone con uno sconto pazzesco e lo paghi meno di 25 euro. Sottilissimo, permette di estendere la batteria per almeno un giorno. Approfittane subito.

Cuffie lowcost. 86% di sconto e costano solamente 10 euro. Se sei alla ricerca di un paio di auricolari Bleutooth lowcost, da oggi trovi su Amazon questo modello con uno sconto dell'86% e le paghi pochissimo. Compatibili con qualsiasi smartphone, assicurano una buona qualità del suono e hanno un'autonomia fino a 46 ore. Sono anche impermeabili.

Smartwatch

Apple Watch SE di seconda generazione. Prezzo al minimo e sconto mai visto prima . Ottima occasione per acquistare l’Apple Watch SE di seconda generazione con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottimo orologio smart per tenere sotto controllo i principali parametri vitali, il sonno e gli allenamenti quotidiani. Un dispositivo Apple alla portata di tutti.

Amazfit GTR 3 Pro. Sconto del 38% e offerta esclusiva di Amazon. Super prezzo per lo smartwatch top di Amazfit che si adatta a qualsiasi utilizzo e che puoi indossare in ogni momento della giornata. Grazie alla promo di oggi lo paghi meno di 100 euro e fai un super affare. Schermo molto luminoso, 150 modalità di allenamento (alcune delle quali professionali), monitoraggio della salute e del sonno. La batteria ha una durata fino a 12 giorni. Design elegante che ricorda gli orologi analogici.

Computer&Tablet

Computer HP 250 G9. Il più venduto su Amazon. Grazie allo sconto del 38% il PC portatile HP costa meno di 280 euro approfitti del minimo storico. Notebook perfetto per il divertimento, per lo studio e per lavorare mentre si è in viaggio. Schermo da 15,6 pollici, 8 gigabyte di RAM e SSd da 256 gigabyte. Approfittane subito.

Elettrodomestici

Pinguino De’Longhi L’Originale. Sconto speciale e risparmi 200 euro. Ecco l’elettrodomestico che devi acquistare per combattere il caldo estivo. Da oggi trovi il climatizzatore portatile Pinguini De’Longhi L’Originale PAC EM82 con una potenza di 9400 Btu/h con uno sconto del 32% e al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ideale per una stanza di 25-35 metri quadrati, lo puoi utilizzare anche come deumidificatore.

Macchina per il caffè. Prezzo mini per questa macchina per il caffè Tristar che ti permette di preparare fino a 6 caffè per volta. Ha anche la funzione per mantenere la bevanda in caldo. Facile da utilizzare, minimo sforzo e costa pochissimo. Non farti scappare questa opportunità.

Aspirapolvere. Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo aspirapolvere, ecco l'offerta che non puoi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi questo modello con uno sconto fisso del 43% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro. Scopa elettrica senza fili, grande potenza di aspirazione e raccoglie anche i peli degli animali.

Friggitrice Ardes. Prezzo mini e sconto da cogliere al volo. Se sei alla ricerca della tua nuova friggitrice ad aria, questo è il modello che fa per te. Grazie allo sconto del 33% la paghi solamente poco più di 50 euro e ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere. Tante modalità di cottura, puoi preparare di tutto e grazie al cestello da 5 litri cucini pietanza per 3-4 persone.

