Black Friday, le offerte dell'ultimo minuto: non fartele scappare

La fine del Black Friday è sempre più vicina: l’evento che ci ha tenuto compagnia in questi dodici giorni con migliaia di prodotti in offerta con prezzi incredibili e al minimo storico sta oramai per terminare, ma avete ancora qualche ora per acquistare lo smartphone che desiderate o per comprare qualche regalo di Natale. Sebbene il tempo a disposizione sia poco e alcuni dei prodotti più desiderati disponibili in promo nei primi giorni siano oramai terminati, è ancora possibile fare degli ottimi affari. Bisogna solamente essere veloci nel completare l’acquisto.

Anche per quest’ultimo giorno Amazon offre delle condizioni di acquisto veramente uniche. Per tantissimi prodotti hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e per il reso gratuito hai tempo fino al 15/31 gennaio 2025 (il giorno varia in base alla tipologia di prodotto). Le offerte sono valide su tantissimi prodotti, tra cui smartphone lowcost, telefoni top di gamma (anche l’iPhone 16 che troviamo a un prezzo mai visto prima), smartwatch, smart TV e anche tanti elettrodomestici per la tua casa. Insomma, le possibilità per fare degli ottimi affari di certo non mancano, ma hai a disposizione solo poche ore. Il Black Friday di Amazon termina questa sera alle ore 23:59.

Gli smartphone lowcost

L’iPhone 16 è il sogno di molti appassionati di tecnologia, ma non sempre è lo smartphone adatto alle nostre caratteristiche. Se lo utilizziamo solamente per poche e semplici azioni, come mandare messaggi su WhatsApp, restare informati e scrollare i social network, possiamo anche risparmiare qualche centinaio di euro e acquistare smartphone con un rapporto qualità-prezzo decisamente superiore. In questo ultimo giorno di Black Friday ne abbiamo selezionati un paio che coprono una fascia di prezzo che fa da meno di 100 euro fino a poco più di 200 euro. Ci si trovano delle vere "pepite d’oro", smartphone con un’ottima scheda tecnica e che non hanno nulla da invidiare a telefoni più costosi. Due esempi molto semplici: OnePlus Nord CE 4 Lite e il Redmi Note 13 Pro.

Gli smartphone top di gamma

Tra gli smartphone top di gamma e premium ancora in offerta per il Black Friday c’è anche l’iPhone 16, l’ultima versione dello smartphone di Apple. Lo sconto è molto interessante, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che il telefono è uscito sul mercato da circa due mesi. Lo trovi con uno sconto che supera i 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Per chi vuole spendere un po’ di meno sono in promo anche l’iPhone 15 e l’iPhone 14, con uno sconto per entrambi i modelli del 21% che fa scendere il prezzo al minimo storico.

Per chi vuole una validissima alternativa al mondo Apple, di certo non mancano le opportunità, a partire del Galaxy S24 disponibile a un ottimo prezzo. Così come è altrettanto ottimo (se non eccezionale), lo sconto disponibile per il Google Pixel 8 Pro. Uscito sul mercato da circa un anno, resta ancora un ottimo telefono, soprattutto oggi che lo trovi su Amazon con uno sconto del 46% e risparmi più di 500 euro. Per chi è alla ricerca dell’ultima innovazione tecnica, c’è in offerta al minimo storico il Motorola RAZR 50 Ultra, telefono pieghevole con ottime prestazioni e un design molto ricercato.

Gli smartwatch da comprare oggi

Ultimissime ore anche per approfittare di offerte eccezionali su un gran numero di smartwatch. In molti casi l’orologio smart ha sostituito lo smartphone nella lista dei prodotti preferiti da regalare per Natale e se ancora non sai quale modello regalare al proprio partner, ai propri famigliari o anche a un amico, qui in basso trovi una selezione molto ricca. Ci sono smartwatch per tutte le tasche e per tutti gli utilizzi. Si va dagli orologi economici come l’Amazfit GTS 2 che trovi con uno sconto superiore al 50% fino all’Apple Watch Ultra 2 o il Garmin fenix 7 Pro Solar che hanno un prezzo piuttosto elevato, ma che si prestano a tantissimi utilizzi differenti. A te la scelta.

I migliori smart TV

Inutile nascondersi: gli smart TV restano una delle più grandi passioni degli italiani e in eventi come il Black Friday sono uno dei prodotti tech più richiesti e ricercati. Anche quest’anno ci sono stati dei modelli che hanno catturato l’attenzione per il grande sconto disponibile che in alcuni casi ha fatto risparmiare anche più di 1.000 euro, come ad esempio per alcuni TV OLED con schermo superiore ai 55 pollici. Noi abbiamo selezionato modelli con dimensioni differenti e adatti a tutte le tasche. Si va dal "piccolo" modello Hisense da 32 pollici fino al nuovo smart TV Xiaomi A Pro da ben 75 pollici che trovi al minimo storico e al miglior prezzo di sempre.

Piccola postilla. Abbiamo selezionato anche due promo molto particolari e che durano pochissimo tempo. Si tratta di televisori disponibili con un doppio sconto: a quello che trovi fisso in pagina è possibile aggiungere un coupon che fa scendere ancora di più il prezzo. Come ad esempio questo TV Hisense Mini-LED da 65 pollici disponibile a un prezzo di 562,42 euro e ne risparmi più di 300. Cliccate sui banner qui in basso per scoprire il prezzo finale (quello mostrato non contiene il buono da applicare in pagina).

PC e tablet

Le occasioni di certo non mancano per fare dei grandissimi affari anche per computer portatili e tablet. In queste ultime ore di Black Friday ci sono alcune promo da cogliere al volo prima che terminano. Come ad esempio la prima che trovate nei banner qui in basso: il PC portatile è disponibile con uno sconto ottimo del 77% che ti fa risparmiare più di 800 euro. Un PC perfetto per chi lavora e per chi studia. Se sei alla ricerca di un po’ più di potenza, invece, c’è in promo il Microsoft Surface Pro di ultimissima generazione con sistema Copilot+ integrato, l’intelligenza artificiale di Windows che ti semplifica il lavoro quotidiano. Se, invece, sei alla ricerca di un tablet, non mancano le occasioni, a partire dal Galaxy Tab S9 FE disponibile al prezzo più basso di sempre.

Friggitrici ad aria

Se la friggitrice ad aria è l’elettrodomestico per la cucina che stavi cercando da mesi, hai ancora qualche speranza di fare un ottimo affare. Infatti, su Amazon trovi diversi modelli ancora disponibili con sconti che superano anche il 50%. Oltre al prezzo, le differenze tra le varie friggitrici ad aria che abbiamo selezionato riguardano la grandezza del cestello e le funzionalità offerte. Tutte permettono, oltre a cuocere le classiche patatine al forno, anche di grigliare la carne o le verdure e si scongelare i cibi. Scegliere il modello che più risponde alle vostre esigenze tra quelli che vi proponiamo qui in basso.

Robot aspirapolvere

Utili, semplificano le pulizie domestiche e facili da gestire. Parliamo dei robot aspirapolvere (e in molti casi anche lavapavimenti) che in questi ultimi anni sono diventati il miglior compagno degli italiani e delle italiane. Compatti, non occupano moltissimo spazio, ma sono una vera salvezza per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie domestiche. Tra gli elettrodomestici più venduti in questo Black Friday, ci sono ancora molti modelli in offerta e con sconti veramente molto interessanti. Si va da meno di 100 euro a modelli che sfiorano i 1.000 euro. Funzionalità e potenza di aspirazione differente: scegli il modello che più si adatta a te.

Lavatrici e asciugatrici

Su Amazon è possibile fare degli ottimi affari anche per gli elettrodomestici di grandi dimensioni come lavatrici e asciugatrici. In questo ultimo giorno di Black Friday è ancora possibile acquistare degli ottimi modelli con sconti sfiorano il 50%. La consegna dell’elettrodomestico avviene direttamente a casa e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non solo, puoi anche aggiungere dei servizi extra come il disimballaggio del nuovo elettrodomestico e il ritiro di quello vecchio.

Videogame

Natale si avvicina e tra i regali più richiesti e amati ci sono sicuramente i videogame. Il Black Friday è il momento perfetto per acquistare la console da regalare al tuo partner o a tuo figlio, oppure per comprare un videogame risparmiando decine di euro (ad esempio trovi EA Sport FC 25 a metà prezzo). Tra le console, la promo più interessante riguarda la PlayStation 5 che trovi in bundle a un prezzo veramente unico e con ben due controller Dual Sense.

Prodotti Amazon

Perché scegliere i prodotti Amazon durante il Black Friday? Semplice: offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Con sconti che superano il 60%, potrai acquistare prodotti di alta qualità come Echo Dot, Fire TV Stick, prodotti per la sicurezza Blink e Ring a prezzi imbattibili. Ma non è tutto: Amazon propone spesso bundle che includono più dispositivi, permettendoti di risparmiare ancora di più. Confronta le offerte e scegli i prodotti più adatti alle tue esigenze. Trova tutto ciò che cerchi qui sotto.

Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi

Se stai valutando di abbonarti a un servizio di musica in streaming, questa è la promo che fa per te. Già da oggi puoi provare gratis per tre mesi Amazon Music Unlimited, il servizio dedicato all’ascolto della musica e dei podcast. Concorrente di Spotify, offre una libreria praticamente infinita e con l’abbonamento Unlimited puoi ascoltare i tuoi brani preferiti anche offline e i tuoi podcast preferiti senza pubblicità. Dall’app dello smartphone, hai un numero di skip illimitati per ascoltare solo la musica che ti piace. Inoltre, puoi anche scoprire la qualità dell’audio spaziale. Per non perdere questa opportunità, clicca sul link qui in basso.

Audible, tre mesi a 0,99 euro

Non poteva mancare Audible tra le offerte anticipate del Blacl Friday. L’abbonamento alla piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva è disponibile in offerta speciale. Per i primi tre mesi paghi solamente 0,99 euro e hai accesso a più di 70.000 titoli in esclusiva e a tutti i migliori podcast del momento. Inoltre, hai anche la possibilità di effettuare il download e di ascoltarli offline. Per approfittare della promo, clicca sul link qui in basso.

Amazon Seconda Mano: 30% di sconto extra

Amazon Seconda Mano è la sezione del sito di e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati e che trovi su Amazon a un prezzo scontato rispetto a quello consigliato. Per il Black Friday, Amazon sconta alcuni prodotti selezionati di un ulteriore 30% e li fa diventare dei veri best-buy. Per scoprire quali sono i dispositivi selezionati, basta cliccare sul link qui in basso.

