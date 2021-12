Oggi esce Emily in Paris 2: ecco come prepararsi

Emily Cooper torna a sognare (e a farci sognare) tra le strade di Parigi. Esce oggi, mercoledì 22 dicembre su Netflix la seconda stagione di Emily in Paris, firmata da Darren Star, già vincitore di due Emmy Awards per Sex and the City. La prima stagione, uscita a ottobre 2020, è stata la serie tv comedy più vista sulla piattaforma di streaming.

L’esordio televisivo della serie tv, la cui protagonista, Emily, è interpretata da Lily Collins, in realtà non era piaciuto a tutti: molti avevano criticato la presenza di stereotipi sui francesi e sugli americani e i numerosi cliché della trama. In una recente intervista a Elle UK, però, Collins ha detto di aver trovato le critiche costruttive e che, proprio in seguito a queste, la seconda stagione è stata sviluppata in modo diverso, con maggiore attenzione all’inclusione e alla diversità. Outfit impeccabili e storie d’amore appassionanti, invece, continueranno a essere ingredienti fondamentali anche nel sequel.

La trama: dove eravamo rimasti

Nella prima stagione Emily Cooper, ventenne statunitense, si trasferisce a Parigi per un’inaspettata opportunità professionale. Desiderosa di fare carriera, la giovane si scontra con le inevitabili difficoltà lavorative e con le differenze tra la cultura francese e quella nordamericana.

Nella vita parigina di Emily non manca l’amore, ovviamente. Alla fine della prima stagione, infatti, l’avevamo lasciata nel mezzo di un triangolo amoroso con l’amica Camille e il suo ragazzo Gabriel.

Di cosa parla Emily in Paris 2

La risoluzione della scomoda situazione con Gabriel e Camille è al centro della seconda stagione della serie tv, nel corso della quale vedremo Emily domandarsi più volte quale sia la cosa giusta da fare: come gestire la relazione con Gabriel? E come dire la verità a Camille?

Oltre alle questioni di cuore, un tema sul quale bisogna aspettarsi qualche novità, nei nuovi episodi anche il lavoro continua a essere un elemento centrale nella vita della protagonista, che però vi si approccia in modo più umile e maturo rispetto al passato. Alcune puntate della seconda stagione sono ambientate a Saint Tropez, località modaiola sulla Costa Azzurra, dove Emily e le amiche Mindy e Camille trascorrono una vacanza.

I look non lasceranno sicuramente delusi i fan: in questa seconda stagione quelli di Emily saranno molto più modaioli, ma sempre eclettici e coloratissimi. L’identità fashion di ogni personaggio è stata maggiormente definita e resa particolare e riconoscibile.

A che ora esce Emily in Paris 2

Emily in Paris 2 è disponibile in Italia su Netflix dalle 9 del mattino del 22 dicembre. I dieci episodi potranno poi essere visti in qualunque momento.