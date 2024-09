Emily in Paris, buone notizie per i fan

La spiegazione del finale della quarta stagione di Emily in Paris e tutto quello che sappiamo per ora del futuro della serie tv Netflix

Fonte foto: Giulia Parmigiani/Netflix

Le avventure sentimentali di Emily non sono ancora finite. A pochi giorni dall’uscita della seconda parte della stagione 4 di Emily in Paris, disponibile su Netflix dal 12 settembre, la piattaforma ha annunciato che la serie tv tornerà per una quinta stagione. Negli ultimi episodi il pubblico ha visto la protagonista interpretata da Lily Collins innamorarsi di Roma, e non solo. Cosa aspettarsi dunque dalle prossime puntate?

Come finisce Emily in Paris 4 (spoiler)

In Emily in Paris 4 – Parte 2, Emily, che intanto si è lasciata con Gabriel, trascorre qualche giorno a Roma insieme a Marcello, il nuovo flirt conosciuto sulle piste da sci

Il weekend di piacere va a gonfie vele, ma viene rovinato dall’arrivo a Roma di Sylvie che rende esplicita l’intenzione di acquisire l’azienda di cashmere di Marcello come cliente dell’agenzia Grateau. L’uomo si arrabbia quindi con Emily, perché intuisce che la ragazza è venuta a trovarlo a Roma non mossa dal sentimento, ma da interessi professionali.

Emily riesce però a convincerlo del suo reale interesse nei suoi confronti e così la situazione si sistema sia dal punto di vista sentimentale che da quello professionale. Marcello accetta infatti di far seguire la sua azienda dall’agenzia di marketing in cui lavora Emily, a patto che quest’ultima si trasferisca a Roma per seguire questo progetto da vicino.

Così accade: con una nuova casa e una nuova relazione, per Emily quello nella Capitale è davvero un nuovo inizio. Intanto, però, Gabriel ha deciso di volere tornare insieme a Emily e progetta di andare a Roma per dichiararsi.

La quarta stagione di Emily in Paris ha ottenuto un caloroso riscontro da parte del pubblico. La prima parte, uscità a metà agosto, ha totalizzato 19,9 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni dopo l’uscita su Netflix raggiungendo la Top 10 di 93 Paesi.

Emily in Paris 5: cosa sappiamo

Per ora non ci sono molte informazioni confermate sulla quinta stagione della serie tv, ma il pubblico si chiede già se Emily in Paris non diventerà forse Emily in Rome. Vale a dire: i nuovi episodi continueranno a essere ambientati a Roma o comunque in Italia?

Con un nuovo triangolo tra Emily, Gabriel e Marcello che si profila all’orizzonte, la risposta a questa domanda dipenderà anche dalla scelta che la protagonista farà seguendo il suo cuore. Intervistata dalla stampa italiana, Lily Collins ha dichiarato che, se la quinta stagione fosse ambientata in Italia, le piacerebbe che Emily visitasse la Toscana.

Recentemente intervistato da TVLine, il creatore della serie Darren Star ha spiegato che la nuova ambientazione italiana apre diversi filoni narrativi inediti e porta la protagonista fuori dalla sua comfort zone, costringendola a fare i conti con una cultura diversa da quella francese, alla quale si era ormai abituata.

«È un mondo completamente nuovo, ma non significa che stiamo lasciando Parigi», ha però aggiunto Star, che è anche autore e produttore esecutivo.

Il cast di Emily in Paris 5

Oltre alla già citata Lily Collins nei panni di Emily Cooper, nel cast di Emily in Paris 4 ci sono Philippine Leroy-Beaulieu (che interpreta Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie).

Raoul Bova ha fatto il suo ingresso nella serie nel ruolo di Giancarlo, un regista pubblicitario romano; mentre Eugenio Franceschini è Marcello. Al momento Netflix non ha ancora confermato il cast della stagione 5 né sono state annunciate eventuali new entry.