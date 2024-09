Le novità di settembre 2024 su Netflix

Fonte foto: Netflix

Cosa c’è di nuovo su Netflix a settembre 2024? Oltre a documentari, film e serie tv, questo mese c’è anche un appuntamento meno convenzionale in agenda. Lunedì 2 infatti va in onda sulla piattaforma l’evento live Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef: Joey Chestnut, sedici volte vincitore della gara dei mangiatori di hot dog da Nathan, sfida in diretta Takeru Kobayashi, sei volte campione nella stessa competizione.

Tra le novità più attese ci sono invece il finale della quarta stagione di Emily in Paris e The Perfect Couple, nuova serie tv drammatica e avvincente con protagonista Nicole Kidman nei panni di una scrittrice benestante la cui vita è sconvolta dopo che un cadavere viene rinvenuto sulla spiaggia vicino a casa sua. Arriva fra poche settimane anche Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez: una buona notizia per gli appassionati di true crime!

I film di settembre 2024 su Netflix

Tra i film in uscita a settembre 2024 su Netflix c’è anche Il segreto di Liberato, una sorta di documentario-film di animazione che ripercorre l’infanzia, la giovinezza e i concerti del cantante dal 2017 a oggi.

Sulla piattaforma di streaming saranno presto disponibili inoltre il film anime di One Piece e Uglies, film distopico ambientato in un mondo futuristico in cui tutti sono obbligati a sottoporsi a interventi di chirurgia plastica dopo i 16 anni.

1° settembre : Cobweb

: Cobweb 3 settembre : Untold – La storia di Hope Solo

: Untold – La storia di Hope Solo 5 settembre : Apollo 13: una storia di sopravvivenza

: Apollo 13: una storia di sopravvivenza 6 settembre : Rebel Ridge

: Rebel Ridge 8 settembre: One Piece Film: Red

One Piece Film: Red 9 settembre : Scream VI

: Scream VI 11 settembre : Confidenza

: Confidenza 13 settembre: Uglies

Uglies 15 settembre: Gifted – Il dono del talento

Gifted – Il dono del talento 17 settembre: Whitney – Una voce diventata leggenda

Whitney – Una voce diventata leggenda 19 settembre: Il segreto di Liberato

Il segreto di Liberato 20 settembre : His Three Daughters

: His Three Daughters 25 settembre: E Noi Come Stronzi Rimanemmo a Guardare

E Noi Come Stronzi Rimanemmo a Guardare 27 settembre: Rez Ball

Le serie tv di settembre 2024 su Netflix

Oltre ai titoli già citati in apertura, questo mese su Netflix sono in arrivo diverse altre serie tv interessanti, tra cui la sesta stagione di Young Sheldon, Prison Break (dalla prima alla quinta stagione) e la seconda stagione di Viola come il mare. Tra le novità c’è invece Nobody Wants This, commedia a sfondo religioso con Kristen Bell e Adam Brody.