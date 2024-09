L'omaggio a Bridgerton e le altre curiosità su Emily in Paris 4

Le cose più insolite da sapere sulla quarta stagione di Emily in Paris tra tributi ad altre serie tv, look vintage celebri e scelte stilistiche consapevoli

Fonte foto: Stephanie Branchu/Netflix

Sarà forse per l’ambientazione romana del finale, ma il pubblico italiano si è parecchio entusiasmato per la quarta stagione di Emily in Paris. La serie tv è disponibile da poche settimane su Netflix, che intanto ha già annunciato il rinnovo per una quinta stagione. Tra un’avventura sentimentale e l’altra, nelle giornate di Emily raccontate in queste nuove puntate si nascondono diverse chicche che potrebbero essere sfuggite agli spettatori meno attenti.

Emily in Paris 4 e il tributo a Bridgerton

Chi ha già visto la quarta stagione di Emily in Paris sa perfettamente di cosa stiamo parlando: la scena della carrozza. Ebbene, si tratta di un’idea di Darren Star e del team creativo che, in questo modo, hanno voluto inserire nella quarta stagione un piccolo ma iconico tributo a Bridgerton, una serie tv che amano molto.

I vestiti di Emily cambiano insieme a lei

In una serie tv come questa, ambientata a Parigi e soprattutto nel mondo della moda, l’attenzione al guardaroba dei protagonisti è stata fondamentale fin dal primissimo episodio. Ma il team che si occupa dei costumi non si fa guidare solo dalle tendenze del momento o dal buon gusto.

I costumi che Emily indossa in questa stagione, infatti, sono stati scelti anche per riflettere la sua crescita e maturità. Avete notato il tema floreale ricorrente, ad esempio? Nelle intenzioni dei costumisti vuole essere un richiamo al fatto che la protagonista sta sbocciando, ovvero si sta facendo strada nel mondo del lavoro (ma non solo) e sta diventando sempre più forte e più sicura di sé.

Tutte le scarpe di Emily in Paris 4

Restiamo ancora nel capitolo costumi. Avete idea di quante paia di scarpe compaiano solo nella quarta stagione? Sono ben 2500. E se vi sembra di aver scorto qualche Louboutin, beh, avete ragione: soltanto le scarpe di questo marchio sono 150 paia.

Qualche altro numero: nella stagione 4 ci sono circa 350 borse, 3000 gioielli, più di mille capi di abbigliamento e, sulla testa della sola Emily, interpretata da Lily Collins, ben 22 acconciature diverse.

I look vintage e d’archivio di Emily in Paris

La quarta stagione di Emily in Paris include, come anche le stagioni precedenti, diversi look vintage e d’archivio.

Mindi, ad esempio, indossa un abito Balmain rosa vintage agli Open di Francia e un look Mugler vintage d’archivio viola quando si trova nel Brand Closet di JVMA.

I brand emergenti scelti in Emily in Paris 4

In ogni stagione il team di costumisti seleziona anche capi di designer emergenti, che vengono utilizzati accanto a quelli dei brand più famosi. Nella quarta stagione in particolare è stato scelto lo stilista vietnamita Đỗ Mạnh Cường, che ha “prestato” cinque look diversi ai personaggi della stagione 4.

Da segnalare anche, nell’episodio 405, la particolare borsa indossata da Emily: è disegnata da INCXNNUE ed è realizzata con gli scarti riciclati dell’uva solitamente usata per il vino.