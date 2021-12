Oggi esce The Witcher 2: come prepararsi

Esattamente due anni dopo il successo della prima stagione, che era uscita su Netflix nel dicembre 2019, è disponibile da oggi sulla piattaforma di streaming The Witcher 2, la seconda stagione della serie tv polacco-statunitense tratta dalla Saga di Geralt di Rivia dell’autore Andrzej Sapkowski.

La data di uscita, cioè il 17 dicembre, era stata annunciata durante la Witcher Con, un evento completamente dedicato alla serie tv. Ad allungare i tempi di produzione della seconda stagione è stata la pandemia, che nei primi mesi del 2020 aveva costretto a fermare temporaneamente le riprese. Ma finalmente l’attesa è finita: adesso i fan possono scoprire come proseguono le avventure del tenebroso cacciatore di mostri Geralt di Rivia. Chi volesse arrivare davvero preparato alla visione dei nuovi episodi, però, oltre a ripassare la prima stagione, dovrebbe recuperare anche il prequel, il film di animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf. La miniserie prequel The Witcher: Blood Origin è attualmente in lavorazione.

Di cosa parla The Witcher 2: la trama

La serie tv è ambientata in un universo fantasy abitato da umani, elfi, nani e altre specie magiche. Ci sono anche vari mostri che minacciano la sicurezza e gli equilibri tra i popoli, già precari a causa dei piani espansionistici dell’impero di Nilfgaard. Per tenere sotto controllo queste creature mostruose sono stati creati i witcher, guerrieri mutanti.

Tra essi c’è il protagonista, Geralt di Rivia, un witcher con poteri speciali che uccide i mostri per denaro. Tra i personaggi principali ci sono anche Cirilla, principessa di Cintra, e la maga Yennefer. I destini dei tre personaggi sono destinati a incrociarsi. Nell’ultima puntata della prima stagione, infatti, il witcher e la principessa si incontrano quasi per caso, mentre è in corso la battaglia contro Nilfgaard e Yennefer fa ricorso a tutto il suo potere per fermare l’avanzata nemica.

Nella seconda stagione Geralt di Rivia è convinto che Yennefer sia morta e porta Cirilla nella sua casa di infanzia. Mentre i re del Continente, gli elfi, gli umani e i demoni continuano la loro battaglia, Geralt capisce che deve proteggere la principessa dal misterioso potere che custodisce dentro di sé.

The Witcher 2: cast e personaggi

Nella seconda stagione tornano i personaggi principali: Henry Cavill nei panni di Geralt, Freya Allan in quelli di Cirilla e Anya Chalotra in quelli di Yennefer. Gran parte del cast è confermato anche nelle nuove puntate, con due new entry: Carmel Laniado, che interpreterà Violet, e Kristofer Hivju, che sarà Nigel.

A che ora esce The Witcher 2

Tutte le otto puntate della seconda stagione di The Witcher, che durano 50-60 minuti ciascuna, sono disponibili su Netflix dalle 9 del mattino del 17 dicembre.

Gli episodi potranno essere poi riguardati in qualunque momento dagli abbonati alla piattaforma di streaming.