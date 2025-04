Joseph Zada e Whitney Peak sono stati scelti come protagonisti del secondo prequel della saga, The Hunger Games: l’alba sulla mietitura

Fonte foto: Netflix/X

Hanno finalmente un volto i due nuovi protagonisti di The Hunger Games: l’alba sulla mietitura, il secondo prequel della saga cinematografica tratta dai romanzi di Suzanne Collins la cui uscita al cinema è attesa per novembre 2026. Si tratta di attori ancora poco conosciuti che però, come già accaduto per la collega Jennifer Lawrence (che nei film ha interpretato Katniss), hanno sicuramente le carte in regola per diventare star: Joseph Zada sarà Haymitch Abernathy, mentre Whitney Peak interpreterà Lenore Dove.

Trama e notizie su Hunger Games L’alba sulla mietitura

L’alba sulla mietitura (Sunrise on the Reaping è il titolo originale) è il recentissimo romanzo di Suzanne Collins, autrice della saga Hunger Games. Il libro, pubblicato nel marzo 2025, è. Il secondo prequel della storia ed è ambientato 24 anni prima rispetto agli eventi della serie cinematografica/letteraria principale.

La trama narra la storia di Haymitch Abernathy, futuro mentore di Katniss e Peeta, durante i 50esimo Hunger Games, noti come la seconda Edizione della Memoria.

Il sedicenne Haymitch, che viene dal Distretto 12, viene selezionato come tributo dopo un incidente durante la mietitura. Insieme a Maysilee Donner e altri, affronta l’arena letale. Durante i giochi, Haymitch scopre un campo di forza attorno all’arena e lo utilizza a suo vantaggio per sconfiggere l’ultimo avversario, diventando il vincitore.

Tornato a casa, il giovane subisce però le conseguenze della sua vittoria: la sua famiglia viene uccisa e la sua ragazza, Lenore Dove, muore avvelenata – si tratta di punizioni orchestrate dal Presidente Snow. Haymitch si ritira nel Villaggio dei Vincitori, segnato dal trauma e dall’alcolismo. Nell’epilogo, ambientato dopo la trilogia principale, inizia a condividere la sua storia con Katniss e Peeta.

Il romanzo ha avuto un debutto da record e, fin dalla sua uscita, è stato confermato che sarebbe stato adattato per il grande schermo. L’uscita del nuovo film al cinema è attesa per novembre 2026.

Chi è Joseph Zada di Hunger Games

Nato nel 2005, Joseph Zada è australiano ed è il figlio dell’attore e regista Jeremy Cumpston (infatti ha iniziato la sua carriera con il nome di Joseph Cumpston) e della produttrice cinematografica Jessica Brentnall.

Il suo primo ruolo significativo è stato nel film Bilched (del 2019), diretto dal padre Jeremy e interpretato insieme al fratello Hal Cumpston. Successivamente, ha recitato nelle serie tv Total Control e Invisible Boys (2025).

Zada è stato scelto anche per vestire i panni di Cal Trask nella serie Netflix East of Eden (adattamento del romanzo di John Steinbeck) e di Johnny Sinclair nella serie Prime Video We Were Liars (basata sul romanzo di E. Lockhart).

Chi è Whitney Peak di Hunger Games

Zada come accennato interpreterà Haymitch Abernathy al fianco di Whitney Peak, che sarà invece Lenore Dove Baird, la fidanzata di Haymitch.

Classe 2003, Peak è di origini ugandesi-canadesi (è nata in Uganda e da piccola si è trasferita in Canada) e ha iniziato la sua carriera come attrice e modella. Ha debuttato nel 2017 nel film Molly’s Game di Aaron Sorkin, interpretando Stella. Successivamente, ha ottenuto ruoli nella serie Chilling Adventures of Sabrina (2019–2020) nel ruolo di Judith e in Home Before Dark (2020–2021) come Alpha Jessica.

È stata Zoya Lott nel reboot di Gossip Girl (2021–2023) su HBO Max, ruolo che le ha portato una certa notorierà. Nel 2022 Peak ha inoltre recitato nel film Disney+ Hocus Pocus 2 nel ruolo di Becca.