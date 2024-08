Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Una novità che ha dell’incredibile giunge dallo zoo di Chester, nel Regno Unito. Di recente, infatti, gli addetti della struttura hanno accolto un nuovo arrivo. La sua nascita ha generato grande entusiasmo nel mondo della tutela delle specie a rischio. Si tratta infatti di uno degli animali più rari sulla Terra. Considerando il grado di rischio, questa singola nascita vanta un peso notevole.

Una nascita speciale

Il 3 agosto 2024 lo zoo di Chester ha annunciato una nascita davvero unica, di quelle che non capitano di certo ogni mese, così come ogni anno del resto. Si tratta di un cucciolo di onagro. Un puledro che rappresenta, da solo, una gigantesca vittoria per chi si impegna così tanto nella conservazione delle specie a rischio estinzione.

Nello specifico, parliamo di un onagro persiano, la cui mamma si chiama Azita. Lei lo ha portato in grembo per un anno, dando poi alla luce quello che lo zoo ha battezzato Jasper. Perché proprio questo nome? Ecco spiegato il significato in persiano: “portatore di tesori”. Difficile scegliere un nome più appropriato, è evidente. Il puledro, dal canto suo, sta dimostrando un’indole molto vivace. È curioso e attivo, il che ne ha fatto rapidamente una delle principali attrazioni dello zoo di Chester.

L’importanza di Jasper

In questi giorni il piccolo Jasper è particolarmente impegnato nell’esplorazione della sua casa. Corre nel suo habitat spensierato, sollevando un po’ ovunque della sabbia. Stando a quanto dichiarato dallo staff dello zoo, il cucciolo sembra stare molto bene. È in ottima salute e di lui si sta occupando ovviamente sua mamma Azita, che ha da subito legato con il suo piccolo miracolo.

Numeri alla mano, la venuta al mondo del puledro di onagro è stupefacente e cruciale. Merita tutte le celebrazioni che sta ricevendo nel Regno Unito, e non solo. Il motivo è presto spiegato. Gli onagri sono estremamente a rischio estinzione. Basti pensare che allo stato selvatico ne sono rimasti circa 600. Un numero incredibilmente esiguo, destinato a diminuire considerando le devastazioni climatiche in corso.

Lo zoo di Chester vanta un programma di allevamento specifico, il che di certo getta una luce differente sulla struttura anche per chi non apprezza di certo il concetto alla base degli zoo. Innegabile però il contributo alla salvaguardia della specie (e non soltanto di questa).

Viene però da chiedersi cosa sia un onagro, dal momento che molti non ne hanno mai sentito parlare. Si tratta di asini selvatici. Onagro deriva dalla parola greca per “asino selvatico”, appunto. Per quanto somiglino a dei ciuchini, in realtà sono strettamente imparentati ai cavalli.

Si distinguono per il loro mantello marrone chiaro e la grande velocità. Basti pensare che possono raggiungere fino a 70 km/h. La loro terra d’origine è l’Iran. Un tempo era facile individuarli proprio nei deserti iraniani, ma non solo, anche in quelli della Mongolia e della Cina. Oggi sopravvivono solo in due piccole aree protette in Iran: la Riserva della Biosfera di Touran e l’area protetta di Bahram-e-Goor.