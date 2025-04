Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

In Spagna, in un bioparco, è nato un cucciolo di tapiro malese. Si tratta di una specie decisamente rara e, a causa dell'azione dell'uomo, in via d'estinzione. Ecco il video

È successo qualcosa di straordinario nel famoso Bioparco Fuengirola, in Spagna. Gli addetti ai lavori hanno infatti annunciato la venuta a mondo di un cucciolo di tapiro malese. Qualcosa di assolutamente non comune. Il nome scientifico per questa particolare specie è Tapirus indivus e questa nascita, da sola, contribuisce a risollevare, seppur minimamente, le speranze dell’intera popolazione globale. Il rapito malese è infatti in via d’estinzione.

Cucciolo di tapiro malese

Sabato 29 marzo è nato un cucciolo di tapiro malese all’interno del Bioparco Fuengirola, in Spagna. Un vero e proprio traguardo sorprendente, che premia gli addetti ai lavori, che tentando di tutelare questa specie per quanto possibile. Gli sforzi in realtà sono globali, per quanto questa meravigliosa notizia giunga oggi dalla Spagna. Non è però di certo l’unico Paese che vede ricercatori e non solo impegnati in questo progetto.

La madre ha portato avanti la gestazione per un periodo di 13 mesi. Tutto è avvenuto all’interno dei confini del parco sito nel sud della Spagna. Grande l’entusiasmo e, comprensibilmente, ampia è stata la diffusione della notizia via social. Ciò soprattutto grazie al video pubblicato dal Bioparc Fuengirola, rapidamente divenuto virale.

Tapiro malese, cosa sappiamo

Il tapiro malese è decisamente unico nel suo genere. Da anni è sottoposto a tutele e studi e le informazioni in merito sono svariate. Si tratta di un animale erbivoro, solitario in natura. La sua diffusione è decisamente limitata, considerando come viva a Sumatra e in una piccola area della Malesia. Purtroppo per la specie, si tratta anche di uno dei territori più devastati dall’uomo. Tutto ciò ha avuto un impatto enorme e devastante, com’è facile intuire, e negli anni ha ridotto sensibilmente gli esemplari.

Lotta per la salvezza

Il bioparco ha anche raccontato un po’ la storia di questa nascita. I genitori del cucciolo sono Rawa e Mekong, che si sono piaciuti fin dal primo giorno in cui si sono incontrati. Un chiaro feeling che ha fatto ben sperare gli addetti.

"Un’intesa mantenuta nel tempo come coppia riproduttiva", ha spiegato lo zoologo del parco Javier Vicent. Del tapiro sappiamo che vive principalmente in campi aperti e nelle foreste tropicali. Attualmente ne esistono cinque specie, di cui quattro originarie dell’America e una, il tapiro malese appunto, dell’Asia.

Quest’ultimo è simile agli omologhi americani ma ha la pelle bianca e nera. Generalmente sono indicabili come "sconosciuti", se si parla di pubblico di massa. Esistono però da milioni di anni. L’azione dell’uomo li ha però ridotti, considerando come i loro habitat siano stati depauperati.

Non soltanto inquinamento, cambiamento climatico e deforestazione. Il tapiro malese deve fronteggiare anche la minaccia del bracconaggio. Per i cacciatori di frodo infatti i cuccioli sono merce preziosa. Esiste purtroppo un traffico illegale che, da solo, ha messo in serio pericolo d’estinzione la specie.

Stando alle stime dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), nel corso degli ultimi 30 anni la popolazione di tapiri malesi è diminuita del 50%. Oggi ne restano poco più di 2.000 esemplari, 45 dei quali negli zoo impegnati per la tutela.