One Piece, c'è una novità sul futuro della serie tv

Fonte foto: Netflix

Ottime notizie per i fan di One Piece, la serie live action di Netflix adattata dal celebre manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda. In una recente intervista, l’attore Brashaad Mayweather, che nella prima stagione interpreta Patty, ha rivelato che c’è l’intenzione di girare la seconda e la terza stagione una dopo l’altra. L’annuncio ha colto tutti di sorpresa: Netflix infatti aveva già da tempo rinnovato la serie tv per una seconda stagione, ma non aveva mai comunicato ufficialmente la volontà di realizzare anche la terza.

One Piece avrà una terza stagione?

«Sentivo che il ruolo di Patty sarebbe stato adatto a me, e spero che ci sia una scena flashback con lui», ha dichiarato Brashaad Mayweather nell’intervista uscita pochi giorni fa. «Stanno girando due stagioni, la seconda e la terza, una dopo l’altra: inizieranno presto a girare, quindi vedremo cosa succede».

Brashaad Mayweather will be playing the role of Patty in One Piece Live Action pic.twitter.com/PkA5dRSySA — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) August 21, 2023

La notizia per ora non è stata confermata né commentata da Netflix. È però già successo in passato che la piattaforma di streaming optasse per un doppio rinnovo, per poi girare due stagioni a strettissimo giro.

I vantaggi di questo modo di procedere in effetti sono diversi: si contengono i costi di produzione e anche l’impegno del cast e della troupe in termini di tempo, prima di tutto, e in più si riducono i tempi di attesa per il rilascio di nuovi episodi, evitando che il pubblico perda interesse nel corso di un’attesa troppo lunga.

Se l’indiscrezione di Mayweather è confermata, significa che One Piece 3 potrebbe essere girato già nell’autunno 2024.

Notizie su One Piece stagione 2: a che punto siamo?

Le riprese della seconda stagione di One Piece sono programmate per l’estate 2024. A inizio maggio Netflix ha diffuso un primissimo teaser trailer della stagione 2, la cui uscita sulla piattaforma di streaming è prevista per il 2025.

Anticipazioni su One Piece 2

In One Piece 2 Joe Tracz (noto per Percy Jackson e gli dèi dell’Olimpo) si unisce a Matt Owens nel ruolo di co-showrunner, autore e produttore esecutivo. «Joe ha portato nella nostra seconda stagione una ricchezza di entusiasmo ed esperienza che aiuterà a portare One Piece a nuovi livelli», ha detto Owens a Netflix.

Sempre Owens ha già anticipato che nella seconda stagione di One Piece il personaggio di Kureha avrà una parte significativa. Anche il personaggio di Chopper sarà sicuramente presente nei nuovi episodi. La trama della seconda stagione dovrebbe portare sullo schermo l’Arco di Alabasta, una saga piuttosto lunga: non è escluso che possa coprire sia la seconda sia la terza stagione.

Nel cast torneranno i protagonisti Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu (alias Roronoa Zoro), Emily Rudd (che interpreta Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).